歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
etnet健康網購 送維他命D3(價值$108)
易經看世界 世界風雲變
【洪灝策略】洪觀經濟，灝視全球
全港注視！定存息率比較神器
靈靈法同你拆解降頭！
健康好人生
Highlight:
健康專題：關注四高
健康頻道頁面大革新
主頁介紹影片
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
雙櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
新聞及評論
精選 ETF
槓桿及反向產品
詳情
搜尋
比較
教室
RQFII 人民幣基金
基金互認
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯虛幣
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
加密貨幣
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
世事政情
財智
職場
數碼新秩序
吃喝玩樂
會員專區
過往專欄
Video
專欄作者
投票區
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Video
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
社創SoIN
專題
新聞
圈中人語
社區項目
社企廊
Video
更年期 | 內地女40歲前提早停經！體內孕酮近乎零！食無定時、嚴寒穿太薄都關事！卵巢早衰有哪些徵兆？
健康Tips
醫生解說
壓力
失眠
情緒病
抑鬱症

更年期 | 內地女40歲前提早停經！體內孕酮近乎零！食無定時、嚴寒穿太薄都關事！卵巢早衰有哪些徵兆？

健康解「迷」
健康解「迷」

　　【停經/月經/更年期/熟女】常言道，女人40一枝花，正值人生巔峰之際，身體卻跟她開了一個大玩笑。一名內地事業型女強人職場得意，正當她即將步入40歲之時，卻迎來停經的壞消息。回望過去，她後悔之前沒有好好愛惜自己，認為是過往4個陋習，對身體造成長遠傷害。

 

　　該名40歲劉女士在內地社交平台「小紅書」分享自己剛踏入熟齡，就已停經的經歷和反思。劉女是一個事業型女性，同時亦自稱是一個不婚不育主義者。在同齡的人在計劃結婚生育時，她從來沒有這方面的煩惱。就在她即將過40歲生日前4個月，她做身體檢查發現體內孕酮很低，

 

　　（孕酮）近乎於零的體檢報告告訴我，我體內的孕酮還不如個男的。我40歲，已經絕經了。

 

長年陋習造成長遠傷害

 

　　得悉消息時，女事主一開始覺得「無所謂，之後是害怕，然後是不知所措，最後是接受」。她坦言，從沒想過過去的一些生活習慣和心理因素，會對自己身體造成那麼長遠的影響，甚至提早衰老。她綜合出4個原因，當中包括：

 

長期憂鬱的情緒

她患有重度躁鬱症，這種長期負面的情緒累積下來會影響身體。

 

飲食習慣

她以往習慣吃得很少，一日一餐正餐。加上食無定時，「有時候到下午2、3點才吃第一頓飯」，餐點種類亦避開碳水化合物不吃。

 

環境

年輕時，儘管正值嚴寒，她亦不會添衣。試過在氣溫只有零下20、30度，她還是穿很少。

 

藥物影響


她一直有長期服用精神科藥物抑制病情，這種藥物都有可能影響荷爾蒙分泌導致早衰。

 

痛定思過 生活中4大改變

 

　　經醫生分析她提早停經的成因後，給她的建議是「不要管」，既然發生了就安然接受。女事主亦慢慢釋懷且反思自己，坦言後悔之前忽略自己，沒有好好愛護和照顧好身體，直到出了大問題才恍然大悟，惟這時造成的傷害已經不可逆轉。她從這次刻骨銘心的經歷當中悟出4大反思，並勸各位女士們要認真愛自己：

 

1. 愛護自己的身體，記得吃好喝好睡好，鍛煉身體，定期體檢

2. 接納自己的一切，注意力從別人身上放在自己身上，多欣賞鼓勵自己

3. 體驗更多積極的事

4. 學會及時止損，遇到不好的人要盡快遠離，避免被他人消耗能量

 

卵巢早衰5大徵兆

 

　　據台灣婦產科醫生詹景全在當地節目《醫師好辣》指出，若女士未到更年期，卻發現自己身體出現以下5大徵兆，有可能是卵巢早衰的警號：

1.月經期縮短

2.停經

3.失眠

4.盜汗

5.潮熱

資料來源：台灣婦產科醫生詹景全


轉載自晴報

Tags:#女人40#更年期#後悔#熟女#女人四十#事業型#職場#女性#卵巢早衰#停經#失眠#抑鬱#婦產科
Add a comment ...Add a comment ...

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生