大腸癌症狀 │ 女子一夜情被對方懷疑腸胃出問題？檢查後揭患大腸癌！腫瘤科醫生：兩種屁味要警惕

男女房事竟可偵測身體暗病? 台灣一名女子於網上分享其駭人經歷，指去年聖誕與一名男子「一夜情」後，對方完事後竟叮囑她要做身體檢查，懷疑她腸胃出毛病。她原本沒有為意，不過因近日有空，真的去做檢查時，卻被告知患上大腸癌第二期，報告結果卻竟與男方當日說法不謀而合，令她不寒而慄。

女事主於Dcard發文，以「約個砲發現自己大腸癌…」為題，指去年聖誕節約了一個男子「一夜情」，完事後準備分開時，男方突然叫她「有空去做一下身體檢查」，指她看起來應該有些腸胃問題。當時未有為意的她，只是敷衍了事，直到近期她趁著空閒時真的跑去身體檢查，結果竟證實患上大腸癌第二期，正正與當日男方指她腸胃出毛病說法不謀而合。

帖文曝光後，瞬即於網上引起熱議，有網民估計可能男方之所以能料事與神，可能是從女方身上聞到惡臭，「不是嘴巴有屎味、就是肛門太臭」、「可能放屁太臭」。

2種臭屁須警惕 其中1種是血腥味的臭屁

北京首都醫科大學附屬北京世紀壇醫院腫瘤科醫生李穩霞早前曾表示，若有以下2種臭屁須特別警惕，其中一種是帶血腥味的臭屁：

兩種臭屁須警惕！

1. 臭雞蛋味的屁

● 蛋白質代謝到最後腐敗的味道

● 胃腸道可能出問題

2. 血腥味的屁

● 預示消化道有出血

● 癌組織糜爛出血

● 糞便會像石屎般

資料提供：北京世紀壇醫院腫瘤科醫生李稱露

5臭屁味知健康

台灣肝膽腸胃科醫生錢政弘曾分享指經常放臭屁的人士要小心，以下5大味道可以反映身體狀況：

5大屁味反映身體狀況

臭腐肉味

通常是癌症、腫瘤組織糜爛

魚腥味

當腐爛組織出血，血液被腸道細菌分解，屁味聞起來會帶有「魚腥味」

臭雞蛋味

若含硫食物吃太多，例如椰菜花、大蒜等重口味食物，排出的屁會有「臭雞蛋味」

臭水渠味

腸道有細菌而引發感染、腹瀉，此時屁味便會有「臭水渠味」

糞臭味

平時蛋白質、肉類吃太多

資料來源：肝膽腸胃科醫生錢政弘

轉載自晴報