歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
etnet健康網購 送維他命D3(價值$108)
易經看世界 世界風雲變
【洪灝策略】洪觀經濟，灝視全球
全港注視！定存息率比較神器
靈靈法同你拆解降頭！
健康好人生
Highlight:
健康專題：關注四高
健康頻道頁面大革新
主頁介紹影片
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
雙櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
新聞及評論
精選 ETF
槓桿及反向產品
詳情
搜尋
比較
教室
RQFII 人民幣基金
基金互認
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯虛幣
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
加密貨幣
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
世事政情
財智
職場
數碼新秩序
吃喝玩樂
會員專區
過往專欄
Video
專欄作者
投票區
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Video
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
社創SoIN
專題
新聞
圈中人語
社區項目
社企廊
Video
寄生蟲 │ 男子狂食魚生數日後排黑便、頭暈心悸！求醫驚現寄生蟲蠕動！即睇感染海獸胃線蟲3大症狀
健康Tips
醫生解說
食物安全

寄生蟲 │ 男子狂食魚生數日後排黑便、頭暈心悸！求醫驚現寄生蟲蠕動！即睇感染海獸胃線蟲3大症狀

健康解「迷」
健康解「迷」

　　【食用安全／寄生蟲／魚生／三文魚／刺身】不少港人愛吃魚生及刺身，但吃生冷食物要小心寄生蟲風險。近日台灣一名51歲男子在飯局上吃下不少魚生，結果數日後出現解黑便、頭暈等症狀，求醫檢查後發現一條長達2cm的寄生蟲在賁門附近微微蠕動，醫生證實為海獸胃線蟲感染，經藥物治療後痊癒。

 

　　綜合台媒報道，該名男子本身愛吃魚生，又因工作需求經常外出應酬，近日在某場飯局中一次過吃下大量魚生及墨魚，幾天後突然排出黑便，並同時出現頭暈、上腹痛、心悸等症狀，於是緊急前往烏日林新醫院求醫，抽血檢查發現他的血紅素從正常的14降至10，出現貧血現象。

 

　　該院腸胃肝膽科醫生林裕鈞表示，院方在男子住院期間為他安排照胃鏡檢查，結果發現他除了胃潰瘍和胃幽門桿菌感染，還有一條長達2厘米的「冬粉狀不明物體」嵌在賁門附近微微蠕動，當下用水無法將其沖走。

 

　　林裕鈞之後用器械將物體夾出，經過病理化驗證實為海獸胃線蟲感染（Anisakiasis），經經潰瘍用藥及幽門桿菌除菌治療後，終於改善痊癒。

 

　　他提到，一般人感染海獸胃線蟲通常沒有感覺，大多會在胃鏡檢查中意外發現。根據統計，患者若有症狀，會於食用後48小時內出現，因此和急性腸胃炎不容易區分。當寄生蟲侵犯腸胃道黏膜，可能會引起腹痛、噁心、嘔吐、腹脹、腹瀉、糞便含血或黏液、輕微發燒，偶爾出現過敏反應伴隨紅疹、發癢。不過他亦指出，海獸胃線蟲在人體內無法產卵繁衍，通常幾天後就會死亡，即使出現感染症狀，大多都會在2至3周內自行消失痊癒，極少數會持續數月。

 

　　有些人認為芥末對魚生有「殺菌」效果，但林裕鈞就提醒，無論是芥末、醋、薑、蒜、辣椒等食材，都無法將寄生蟲殺滅，也沒有殺菌的效果。另外，醫院和坊間藥房處方的驅蟲藥亦尚未出現經研究證實有效的藥方，目前治療上仍以內視鏡檢夾除為主。

 

感染海獸胃線蟲高危

 

　　香港大學李嘉誠醫學院微生物學系助理教授黃世賢醫生曾指出，食用未經徹底煮熟的海魚，主要有機會感染海獸胃線蟲和某些裂頭絛蟲，惟消費者未必可以憑魚或魚肉刺身的外觀判斷是否帶有寄生蟲，因為在顏色、氣味及味道等都不一定有異樣，除非寄生蟲大得單憑肉眼已可看見。

 

　　黃醫生又指，感染常見的海獸胃線蟲後，會出現以下症狀：

 

1. 如影響胃部，進食後1至12小時內會腹痛、噁心、嘔吐或發燒等，部分人更會出現皮疹。

 

2. 如影響小腸，會在5至7日後腹痛，幼蟲會穿透並進入胃壁或腸壁，嚴重可致腸胃穿孔及進入腹膜。

 

3. 部分人會出現過敏反應，例如蕁麻疹、血管性水腫、或休克等。

 

資料來源：香港大學李嘉誠醫學院

微生物學系助理教授黃世賢醫生

 

　　據本港食物安全中心資料指，一般海產常見的寄生蟲還包括蛔蟲、縧蟲和吸蟲。大多數寄生蟲會令人輕微至中度不適，患者也有可能出現紅疹和痕癢等過敏反應。在一些較為嚴重及複雜的個案，除了引致腹瀉和腹部不適外，一些寄生蟲（例如肺吸蟲）甚至有可能進入患者的重要器官（例如肺部），引起嚴重併發症。

 

　　此外，異尖科線蟲寄生在海魚、甲殼類（例如蝦）和頭足類（例如魷魚）的海產體內，是其中一種人類經進食魚類而感染的重要蛔蟲。人類如進食了生或未經煮熟而又受寄生蟲感染的魚或漁產品，有可能感染寄生蟲病（例如異尖線蟲病）。

 

6大高危食物

 

　　港大感染及傳染病中心總監何栢良早前曾指出，今時今日要所有人不吃魚生壽司是「不切實際」，但認為高風險人士應避免進食，包括幼童、老人家、器官移植病人、癌症病人、正接受化療人士、高劑量類固醇、肝病、糖尿病患者等，以及正服食抗生素人士，至於其餘人士亦要做好風險管理。

 

　　他強調，「冷凍」只能殺蟲，不能殺菌，「記著細菌零下負80度，雪藏10年都唔死呀」。除魚生外，生食其他海產同樣存在感染寄生蟲風險，何栢良又列出其中6大高危食物，包括：

 

● 壽司

● 刺身

● 醬油蟹

● 醉蟹

● 鯡魚子

● 綠鯡魚

● 酸橘汁醃魚

 

轉載自晴報

 

Tags:#食用安全#寄生蟲#健康問題#腹痛#頭暈#貧血#治療#美食#壽司刺身#魚生#魚#台灣#健康#食物安全#三文魚#刺身#海獸胃線蟲#黑便#家庭醫學#腸胃肝臟科
Add a comment ...Add a comment ...

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生