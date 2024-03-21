健腦MIND飲食法推出亞洲版本cMIND！研究發現有助減低患認知障礙風險！盤點12個cMIND飲食指標！你做到幾多個？

近年流行的健腦MIND飲食（中文多繙譯為麥得飲食），是集合了地中海飲食與降血壓DASH飲食，研究發現這種飲食法可降低患上腦退化症達53%；同時長者的腦功能改善猶如年輕了7年半！雖然益處多，但每次在專欄提及關於地中海飲食，興趣都總是不大；也明白的，我們習慣食用的食材，根本就不是地中海飲食。

剛剛早前的一項研究，上海同濟大學醫學院研究人員就將這款飲食亞洲化，然後分析了為期三年的數據與跟進，其結果2月初於《營養健康與老化科學雜誌》中刊登。

相比原裝MIND飲食有何不同

基本有益食物（例如全穀物及果仁），西方及亞洲兩款飲食都有提到。最主要不同的，是原裝MIND飲食，除了建議多進食豆類、莓果、魚類、白肉及果仁之外，特別建議橄欖油，以及紅酒。

而亞洲化的MIND飲食（報告簡稱為cMIND，或可繙譯為中國式麥得飲食），則著重國內的飲食習慣，例如飲茶、蒜頭及菇類。

另外，原裝MIND飲食有建議各款食物的每星期進食量；cMIND則並沒有特別建議分量，只是列出12項得分及失分的飲食習慣。基本上，分量愈多或進食次數愈多，得分就愈高；某些習慣得分會特別多，例如如果主糧是全穀物且適量的話，會更加高分。唯一一項失分的飲食習慣，就是添加糖；換句話說，進食愈少添加糖愈好。

健腦cMIND飲食12項指標

1. 全穀物

2. 適量主糧（米、麵條等）

3. 新鮮水果

4. 蔬菜

5. 植物油

6. 魚類

7. 豆類

8. 茶類

9. 蒜頭

10. 果仁

11. 海藻／菇類

12. 糖（扣分）

研究人員分析了超過6,400位沒有腦退化症狀的的長者數據，平均年齡80歲， 51%為女士，追隨他們三年前後的腦部健康狀況，以及根據以上12項指標評估飲食對腦健康之影響。三年後，18.6%人士開始患有認知障礙。結果顯示，cMIND得分最高的25%人士，相比得分最低的25%人士，患上認知障礙風險減低23%。研究人員總括，採用cMIND飲食或可能減慢長者認知能力下降速度。

多進食無添加EatClean原型食物

無論是西方，還是中國MIND飲食，都著重減少加工食品及零食，以多進食無添加原型食物，特別是植物性食物，例如全穀物、新鮮蔬果、豆類、果仁及菇類為基礎。聽下去好像並沒有新鮮感，不過就有效減低患上認知障礙症風險。