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TVB視帝陳豪親講飲食習慣！飲咖啡要配呢3種食物！為《誇世代》練大隻瘦身靠一款食物頂肚！與陳茵媺最緊張子女營養偏愛Fusion菜？
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TVB視帝陳豪親講飲食習慣！飲咖啡要配呢3種食物！為《誇世代》練大隻瘦身靠一款食物頂肚！與陳茵媺最緊張子女營養偏愛Fusion菜？

健康大晒
健康大晒
TEXT:Kennis Wong

　　出爐視帝陳豪出名熱愛咖啡，近年不只在家自己鑽研，還創立自己的品牌，開設咖啡店！大家或多或少都知道他是咖啡狂迷，但原來他還是健身狂人！究竟他平日的飲食及運動習慣是怎樣的？現在等Moses陳豪親身分享一下！

 

 

Q：陳豪每天喝咖啡的習慣如何？

 

　　A：一早起床一定要沖咖啡！有時會先沖Espresso（濃縮咖啡），又或者先沖手沖。

 

Q：為甚麼如此熱愛咖啡？

 

　　A：喝咖啡好處十分多！除了最基本的提神作用，對預防心臟病、幫助腦部發展方面都頗為奏效，長遠而言有不錯的療性。不過有利也有弊，喝一杯咖啡相等於缺失三杯水，所以與我一樣愛喝咖啡的啡迷都要多喝水，補充多點水份！

 

 
 
 
 
 
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Q：有咖啡必配食物嗎？

 

　　A：首先我會沖咖啡，然後吃早餐，通常會吃雞蛋或者乳酪，接著吃些水果。有時會跟子女將蘋果切成粒，再放進乳酪中，小朋友就很喜歡吃。吃乳酪除了對身體好外，還是一個「減肥恩物」！我要瘦身時也會吃更多乳酪，可以飽腹，不用愈吃愈多，又可以抵抗饑餓感！ 

 

Q：陳豪與陳茵媺曾經長居外國，陳氏一家飲食會否偏西化？

 

　　A：我們家沒有偏中或西化，多數都是融合，不過會比較著重子女的營養吸收，例如吃多少蔬菜、肉類，或者白飯都需要衡量。

 

Q：近年曾在劇集《誇世代》「騷肌」，是不是立志要做健康狂人？

 

　　A：健身習慣都維持幾年了，當初是為興趣，想變得健碩，但現在更著重體能，例如心臟功能、能耐都比較重要，所以會操練更多體能上的動作。不過拍劇工作忙碌，期間也停了一年多，做運動就是這樣，一旦停止就不想再做，一開始計劃就想持續。

 

TVB視帝陳豪親講飲食習慣！飲咖啡要配呢3種食物！為《誇世代》練大隻瘦身靠一款食物頂肚！與陳茵媺最緊張子女營養偏愛Fusion菜？

圖片來源：《誇世代》劇照）

 

Tags:#TVB#陳豪#視帝#咖啡#健身#乳酪#誇世代#陳茵媺#早餐#營養
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