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食物安全 | 農藥殘留蔬果排行榜公開！呢款水果蟬聯9年冠軍！最多農藥殘留第3名竟是Superfood！即睇12款「最污糟」、15款「最乾淨」蔬果排名
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食物安全 | 農藥殘留蔬果排行榜公開！呢款水果蟬聯9年冠軍！最多農藥殘留第3名竟是Superfood！即睇12款「最污糟」、15款「最乾淨」蔬果排名

健康大晒
健康大晒
TEXT:Kennis Wong

　　經常說要飲食均衡，多吃蔬果才是健康的飲食習慣。大家都傾向揀選當造、甜度高，甚至是外國進口的水果，但其實部分蔬果表面暗藏過多殺菌劑或農藥，令本來明明是有益的食物，反而變成危害健康！美國環保組織Environmental Working Group（EWG）發布《2024年農產品農藥購物者指南》，分別列出最多及最少農藥殘留的蔬果排名，你最愛的蔬果又是不是榜上有名？

 

Dirty Dozen上榜蔬果樣本幾乎全含農藥！殺菌劑或損男性生殖系統？

 

　　美國環保組織Environmental Working Group（EWG）分析了46種蔬果，抽取總共47,510個樣本，列出最多及最少農藥殘留的蔬果排名。在檢測過程中，發現Dirty Dozen，即12款最多農藥殘的蔬果中，有95%樣本均含有農藥！而5種常被驗出的化學物質中有四種是殺菌劑，包括咯菌腈（fludioxonil）、吡唑醚菌酯（pyraclostrobin）、啶酰菌胺（boscalid）和嘧黴胺（pyrimethanil），咯菌腈及嘧黴胺都會影響內分泌系統，分分鐘還損害男性生殖系統，也會破壞大家的荷爾蒙系統！

 

最多農藥殘留Top 3中有Superfood？

 

　　EWG將最多農藥殘留的12款蔬果名為Dirty Dozen，今年的冠軍是蟬聯9年的士多啤梨，而含有豐富鐵質的菠菜，以及Superfood超級食物羽衣甘藍都闖入三甲！港人常買的水果，如葡萄、水蜜桃、車厘子及藍莓等亦榜上有名，可以說是到處也是地雷！

 

最多農藥殘留蔬果Dirty Dozen

 

第1位︰士多啤梨

第2位︰菠菜

第3位︰羽衣甘藍、芥菜

第4位︰葡萄

第5位︰水蜜桃

第6位︰梨子

第7位︰桃駁李

第8位︰蘋果

第9位︰青椒及辣椒

第10位︰車厘子

第11位︰藍莓

第12位︰四季豆

 

食物安全 | 農藥殘留蔬果排行榜公開！呢款水果蟬聯9年冠軍！最多農藥殘留第3名竟是Superfood！即睇12款「最污糟」、15款「最乾淨」蔬果排名

（圖片來源：Envato）

 

Clean Fifteen近65%樣本無農藥殘留！名單與去年一樣？

 

　　相信Dirty Dozen的名單中或多或少也有大家常吃的蔬果，如果想吃得健康又放心，可以參考Clean Fifteen最少農藥殘留排名，接近65%的樣本都沒有驗出農藥，吃之前不用擔驚受怕自己會否未洗乾淨，吃下化學物質殘留物！而「最乾淨」的蔬果全員與去年一樣，首三名依舊是牛油果、粟米及菠蘿，看來是信心的保證！大家買餸時，不妨多買以下這些食物，食得有營又健康！

 

食物安全 | 農藥殘留蔬果排行榜公開！呢款水果蟬聯9年冠軍！最多農藥殘留第3名竟是Superfood！即睇12款「最污糟」、15款「最乾淨」蔬果排名

（圖片來源：Envato）

 

最少農藥殘留蔬果Clean Fifteen

 

第1位︰牛油果

第2位︰粟米

第3位︰菠蘿

第4位︰洋葱

第5位︰木瓜

第6位︰急凍青豆

第7位︰蘆筍

第8位︰蜜瓜

第9位︰奇異果

第10位︰椰菜

第11位︰西瓜

第12位︰蘑菇

第13位︰芒果

第14位︰番薯

第15位︰紅蘿蔔

 

《2024 年農產品農藥購物者指南》完整名單請按此

 

　　要種出表面光滑，不被害蟲吃掉的蔬果難免要使用農藥，EWG建議假如要求低農藥殘留Dirty Dozen食物，可以選購有機產品會比較有保障。

 

Tags:#農藥#蔬果#牛油果#士多啤梨#營養#生殖系統#內分泌#荷爾蒙#羽衣甘藍#菠菜#粟米#菠蘿#Dirty Dozen#Clean Fifteen#Environmental Working Group#2024年農產品農藥購物者指南
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