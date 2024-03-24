歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
etnet健康網購 送維他命D3(價值$108)
易經看世界 世界風雲變
【洪灝策略】洪觀經濟，灝視全球
全港注視！定存息率比較神器
靈靈法同你拆解降頭！
健康好人生
Highlight:
健康專題：關注四高
健康頻道頁面大革新
主頁介紹影片
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
雙櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
新聞及評論
精選 ETF
槓桿及反向產品
詳情
搜尋
比較
教室
RQFII 人民幣基金
基金互認
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯虛幣
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
加密貨幣
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
世事政情
財智
職場
數碼新秩序
吃喝玩樂
會員專區
過往專欄
Video
專欄作者
投票區
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Video
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
社創SoIN
專題
新聞
圈中人語
社區項目
社企廊
Video
失眠解決方法 ︳ 內地女醫生4年無藥不能睡！靠4個方法戒安眠藥兼擺脫失眠！視藥物為「最後稻草」？
健康Tips
壓力
失眠
身心靈放鬆

失眠解決方法 ︳ 內地女醫生4年無藥不能睡！靠4個方法戒安眠藥兼擺脫失眠！視藥物為「最後稻草」？

健康解「迷」
健康解「迷」
 

　　【醫生／失眠／睡眠／安眠藥／焦慮／小紅書】若要生活好，睡要睡得早！內地一名女醫生因長期在高壓環境下工作，導致有嚴重失眠問題，長年要靠食安眠藥才能入睡。後來，嚴重失眠問題甚至影響工作和生活，讓她不得不正視問題。

 

工作壓力大導致嚴重失眠

 

　　該名31歲麻醉科女醫生在內地社交平台「小紅書」上，分享自己受失眠困擾4年的心路歷程。身為醫院的麻醉科醫生，她每天承受很大工作壓力。4年前，她開始難以入睡，「如果不吃安眠藥就睡不著」。她四處求醫，最終診斷為重度失眠患者。

 

　　她曾試過中西醫交替治療，亦無法改善失眠問題。失眠問題不但影響她生活，更開始影響工作表現，「每天都失眠通宵睡不著，第二天還要拖著疲憊的身體工作」，嚴重的睡眠問題讓她瀕臨崩潰邊緣：

 

　　每一個輾轉反側無盡黑暗的夜晚，讓我害怕睡覺，害怕夜晚的到來。

 

　　後來她不想過度依賴藥物，決定面對恐懼，終於擺脫失眠問題。她以自身經歷分享如何與失眠共存，得出4個方法和心得：

 

1. 準備「最後稻草」

 

　　她建議，長期失眠患者必須由醫生處方的安眠藥作為「最後稻草」旁身，如非必要都不需要真的服用，「安眠藥等於安慰藥」，只是讓心靈得到安撫，萬一睡不著都有解決方案。她指，這個方法讓她睡眠焦慮大大減少，更容易放鬆自己助眠。

 

2. 睡前冥想

 

　　她習慣睡前會閉眼平躺在床上做冥想，將大腦完全放空就能夠慢慢進入夢鄉。她引用外國研究指出，冥想除了可以去除大腦雜念，亦是讓身體休息恢復精力的好方法，故此非常推薦失眠患者試試看。同時亦可以配合睡前瑜伽淨心，平復思緒會更容易有睏意。

 

3. 直面恐懼

　　經歷了失眠最嚴重的頭兩年，她已經接受自己不能像他人一樣飽睡的事實。她坦言，「睡兩三個小時就兩三個小時，第二天冰美式侍候」，她依然能夠精神飽滿應付手術室工作。她亦堅持不讓失眠影響自己日常生活和工作，依舊做自己喜歡的瑜伽和喝酒。她指出，導致失眠的主因是因為焦慮情緒，故此建議失眠人士盡量減少心理負擔，凡事看開點，指「焦慮情緒才會影響健康」。

 

　　心情一放鬆，說不定失眠就好了！

 

4. 敢於放棄

 

　　她形容自己是一個不服輸、自我要求很高的人，自覺先天不足而習慣逞強，故此養成「只要努力，我甚麼都可以得到」的價值觀。這樣的想法讓她長年累月都活在壓力下，埋下嚴重失眠的伏線。直到近兩年，她開始了解放鬆自己的重要性，看多了一些心靈書領悟待人處事的道理，明白「成功不僅僅靠努力」，學會要放棄一些「瘋狂想要得到的東西」，

 

　　如果南牆撞不穿，那我為甚麼不拐個彎？

 

　　透過這4個方法，她終於能夠不靠安眠藥入睡，近3個月也沒有失眠的困擾。她更開始在社交平台上分享自己的生活，因而身心得到放鬆。她回想以往習慣逼自己的她，終於學會如何對不喜歡的事情說不。她希望透過分享自己4年來與失眠戰鬥的經歷，鼓勵其他同路人一同戰勝失眠，

 

　　失眠沒關係，越怕越要正視它！

 

專家分享4個睡眠貼士

 

1. 睡前喝凍飲

● 睡眠時身體的內臟等「深層體溫」會下降，當深層體溫越低，越容易入睡。

● 因此，相比昄飲，喝凍飲能讓身體冷卻下來，反而更易入證。

● 注意：太凍的飲品或會造成刺激，建議喝雪櫃的凍水或常溫水已經足夠。

● 睡前喝熱牛奶幫助入眠的說法，並沒有科學證據。

 

2. 調低睡房溫度

● 預先把睡房溫度調低攝氏1度，同樣可以降低深層體溫，有助入睡。

● 夏天時，建議男性將睡房溫度調至氏攝氏25度；

● 女性則可將睡房溫度調至攝氏27度，並長開冷氣直至翌日朝早。

 

3. 午睡30分鐘

● 午睡並不會導敢晚上失眠，反而能更易入睡。但午睡時間若超過1小時，反而會今晚上的睡眠時間縮短，亦會容易睡不好。

● 建議控制午睡時間於半小時內，即使5分鐘以上的打瞌睡亦能見效。

● 如果怕午睡後會賴床，可以在睡前喝咖啡。咖啡因有很強的提神作用。但要喝後30分鐘才會見效。

 

4. 選擇較硬的枕頭和床墊

● 人一晚大概會轉身10至20次，以維持血液循環及持續散熱，促進深層體溫下降。

● 如果枕頭和床墊太軟，睡覺時難以轉身，背部就不能散熱，人亦無法進入深層睡眠，容易醒來。

● 因此，建議選擇較硬、能夠支撐身體的枕頭和床墊。

 

資料來源：東京疲勞、睡眠診所院長梶本修身醫生

 

　　東京疲勞．睡眠診所院長梶本修身醫生曾在日本電視台TBS節目《差別在哪裏？》（この差って何ですか）探討有助入睡的方法，分享了4個睡眠貼士：

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#安眠藥#健康#精神心理#冥想#失眠#壓力
Add a comment ...Add a comment ...

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生