日本雜誌評測8款UV護手霜！3款獲最高A級評價最平$38買到！邊款高效保濕兼防紫外光？即睇護手霜評選清單

【護手霜/保濕/護膚/護膚品/抗紫外光/防UV/防曬】不少人會使用具防UV功用的護手霜,以便滋潤雙手同時對抗紫外光。日本雜誌《LDK the Beauty》近日以4大標準評測8款防UV護手霜,比較各款產品的保濕力、防UV效果、成分和使用感,並挑選出防UV效果最佳的款式,當中包括CoenRich Premium、SHISEIDO、atrix等人氣品牌,其中一款獲高評分僅售742日圓(約38港元),大家不妨在各大店舖、網上或遊日時趁機入手。

4大標準評測防UV護手霜

《LDK》指出,不少人在日常生活中會使用具防UV功用的護手霜,同時為雙手保濕及防禦紫外光傷害。《LDK》以4大標準評測防UV護手霜:

保濕力: 專家在人工皮膚上塗上相同份量的護手霜,靜待一段時間後檢查人工皮膚的乾燥和龜裂程度,以評估保濕效果。

防UV效果: 在塗上護手霜的人工皮膚上貼上UV標籤,放置於UV燈下一段時間後觀察其顏色變化,從而計算防UV率。

成分: 由專家檢查及分析產品成分標籤,評估標準主要包括透明質酸、神經酰胺等保濕成分、維他命等美容成分、抗炎成分,以及紫外線吸收劑和紫外線散射劑等防紫外線成分。

使用感:由受測者實際使用產品,並對產品的黏稠度、塗抹手感、氣味和使用便利性進行評分。



8款防UV護手霜

MOTHER AND DAUGHTER UV Hand Cream

保濕力 1

防UV效果 2

成分 2.5

使用感 3.2

綜合評分 1.94

等級 C



Minology Mi.se.te Hand Cream

保濕力 2

防UV效果 4.5

成分 5

使用感 2.6

綜合評分 3.22

等級 B



atrix Beauty Charge Premium Hand Cream

保濕力 4

防UV效果 1.5

成分 4

使用感 3.5

綜合評分 3.4

等級 B



andeclat Fragrance UV Cut Handcream

保濕力 4

防UV效果 4

成分 2

使用感 3.7

綜合評分 3.54

等級 B



OMI Mentrum Moistmake Hand Cream

保濕力 5

防UV效果 3.5

成分 2.5

使用感 3.8

綜合評分 3.96

等級 B



SHISEIDO 資生堂 PRIOR Hand Cream

保濕力 4

防UV效果 5

成分 3

使用感 4

綜合評分 4

等級 A



CoenRich Premium Q10 防水防曬美白護手霜

保濕力 5

防UV效果 2.5

成分 4.5

使用感 4

綜合評分 4.2

等級 A



for the F wrinkle clear hand UV(Moist)

保濕力 4

防UV效果 4

成分 5

使用感 4

綜合評分 4.2

等級 A



資料來源:LDK

評測結果顯示,「for the F wrinkle clear hand UV(Moist)」獲得A級評級和「Best Buy」產品推薦,售價僅為1320日圓(約68港元)。

「for the F wrinkle clear hand UV(Moist)」在4項評測中均獲得4或5分,可見其保濕力及防UV效果良好。專家表示,產品含有具美白、抗皺紋的有效成分「菸鹼醯胺」,同時含有神經醯胺、透明質酸鈉等保濕成分;保濕力測試顯示人工皮膚在1小時後幾乎沒出現大裂縫;而在防UV效果測試中,UV標籤亦只有少部分位置有變色,換言之大部分位置成功阻隔紫外線。受測者實際使用產品後,認為產品質地像乳液般濃稠卻在使用上非常容易塗抹,使用後感到有清爽感。

至於在3款獲A級評分的產品中,「CoenRich Premium Q10 防水防曬美白護手霜」只售742日圓(約38港元),可謂是性價比高。

轉載自晴報