日本雜誌評測8款UV護手霜！3款獲最高A級評價最平$38買到！邊款高效保濕兼防紫外光？即睇護手霜評選清單
【護手霜／保濕／護膚／護膚品／抗紫外光／防UV／防曬】不少人會使用具防UV功用的護手霜，以便滋潤雙手同時對抗紫外光。日本雜誌《LDK the Beauty》近日以4大標準評測8款防UV護手霜，比較各款產品的保濕力、防UV效果、成分和使用感，並挑選出防UV效果最佳的款式，當中包括CoenRich Premium、SHISEIDO、atrix等人氣品牌，其中一款獲高評分僅售742日圓（約38港元），大家不妨在各大店舖、網上或遊日時趁機入手。
4大標準評測防UV護手霜
《LDK》指出，不少人在日常生活中會使用具防UV功用的護手霜，同時為雙手保濕及防禦紫外光傷害。《LDK》以4大標準評測防UV護手霜：
- 保濕力：專家在人工皮膚上塗上相同份量的護手霜，靜待一段時間後檢查人工皮膚的乾燥和龜裂程度，以評估保濕效果。
- 防UV效果：在塗上護手霜的人工皮膚上貼上UV標籤，放置於UV燈下一段時間後觀察其顏色變化，從而計算防UV率。
- 成分：由專家檢查及分析產品成分標籤，評估標準主要包括透明質酸、神經酰胺等保濕成分、維他命等美容成分、抗炎成分，以及紫外線吸收劑和紫外線散射劑等防紫外線成分。
- 使用感：由受測者實際使用產品，並對產品的黏稠度、塗抹手感、氣味和使用便利性進行評分。
8款防UV護手霜
MOTHER AND DAUGHTER UV Hand Cream
保濕力 1
防UV效果 2
成分 2.5
使用感 3.2
綜合評分 1.94
等級 C
Minology Mi.se.te Hand Cream
保濕力 2
防UV效果 4.5
成分 5
使用感 2.6
綜合評分 3.22
等級 B
atrix Beauty Charge Premium Hand Cream
保濕力 4
防UV效果 1.5
成分 4
使用感 3.5
綜合評分 3.4
等級 B
andeclat Fragrance UV Cut Handcream
保濕力 4
防UV效果 4
成分 2
使用感 3.7
綜合評分 3.54
等級 B
OMI Mentrum Moistmake Hand Cream
保濕力 5
防UV效果 3.5
成分 2.5
使用感 3.8
綜合評分 3.96
等級 B
SHISEIDO 資生堂 PRIOR Hand Cream
保濕力 4
防UV效果 5
成分 3
使用感 4
綜合評分 4
等級 A
CoenRich Premium Q10 防水防曬美白護手霜
保濕力 5
防UV效果 2.5
成分 4.5
使用感 4
綜合評分 4.2
等級 A
for the F wrinkle clear hand UV(Moist)
保濕力 4
防UV效果 4
成分 5
使用感 4
綜合評分 4.2
等級 A
資料來源：LDK
評測結果顯示，「for the F wrinkle clear hand UV（Moist）」獲得A級評級和「Best Buy」產品推薦，售價僅為1320日圓（約68港元）。
「for the F wrinkle clear hand UV（Moist）」在4項評測中均獲得4或5分，可見其保濕力及防UV效果良好。專家表示，產品含有具美白、抗皺紋的有效成分「菸鹼醯胺」，同時含有神經醯胺、透明質酸鈉等保濕成分；保濕力測試顯示人工皮膚在1小時後幾乎沒出現大裂縫；而在防UV效果測試中，UV標籤亦只有少部分位置有變色，換言之大部分位置成功阻隔紫外線。受測者實際使用產品後，認為產品質地像乳液般濃稠卻在使用上非常容易塗抹，使用後感到有清爽感。
至於在3款獲A級評分的產品中，「CoenRich Premium Q10 防水防曬美白護手霜」只售742日圓（約38港元），可謂是性價比高。
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