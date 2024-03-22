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黑心食物 │ 央視揭內地黑心梅菜扣肉！多家預製菜企業採用劣質淋巴肉，含大量淋巴結、脂肪瘤！生產工人：我不會吃！
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黑心食物 │ 央視揭內地黑心梅菜扣肉！多家預製菜企業採用劣質淋巴肉，含大量淋巴結、脂肪瘤！生產工人：我不會吃！

健康解「迷」
健康解「迷」

　　近年來預製菜的銷售大受歡迎，但日前内地央視「315」晚會節目，曝光安徽阜陽多家預製菜企業使用「槽頭肉」（指豬頭與軀幹連接部位的頸脖肉，上面淋巴較多）製作梅菜扣肉，引發大眾輿論熱議。

 

　　每年3月15日是內地的消費者權益日，央視記者日前暗訪安徽阜陽多家預製菜企業，包括安徽廚先生食品有限公司、阜陽市春天食品有限公司、安徽東輝食品科技有限公司等，曝光他們使用未經嚴格處理的槽頭肉製作梅菜扣肉預製菜。

 

　　央視記者在探訪阜陽市春天食品有限公司時，發現生產車間裏堆滿剛做成的槽頭肉。有工作人員表示，會有專門的車間對槽頭肉進行處理，剔除淋巴結和甲狀腺。惟記者從放置熟肉的框中取出一塊槽頭肉，發現上面仍有腺體清晰可見，對此有工人稱，

 

　　「腺體都還在，都剔乾淨了，肉就不夠厚了。」

 

　　「槽頭肉」是指豬頭與軀幹連接部位的肉，因為含有大量淋巴結、脂肪瘤和甲狀腺，屬於豬肉中必須進行嚴格整修的部位，是豬肉中公認品質差、價格低的部位。根據內地法規，生豬屠宰後必須經過整修，並去除可視病變淋巴結、摘除腎上腺和殘留甲狀腺才可上市銷售。

 

　　隨後記者來到安徽東輝食品科技有限公司，有關企業負責人稱「槽頭肉」佔使用材料的60%。記者進入生產車間後，見到有幾位工人正在對槽頭肉的淋巴結和甲狀腺進行整修，但槽頭肉上的腺體依然清晰可見。工作人員稱，帶著甲狀腺的槽頭肉做熟後，與正常豬肉的口感沒有區別。對此，記者向工人詢問食用安全問題，工人卻回答「我不吃」。

 

　　而當記者進入安徽廚先生食品有限公司的肉類加工車間，一股隆重的腥臭味撲面而來，車間内污水橫流，地面與灶台上污濁不堪，解凍的生肉與剛加工出來的熟肉同時存放在一個空間，車間内的環境慘不忍睹。

 

　　就該次事件，阜陽市市場監督管理局回應稱，「3·15晚會」曝光了我市春天食品有限公司、安徽東輝食品科技有限公司、安徽廚先生食品有限公司用未經嚴格處理的槽頭肉製作梅菜扣肉的問題，屬地市場監管、公安等聯合執法組當即趕至現場，已對涉事企業進行查封，對所有成品半成品及原料等現場封存。涉事企業法人代表已被公安機關傳喚到位。後續依法依規嚴查嚴處情況，將及時向社會通報。

 

　　據報道，國務院食安辦、公安部、農業農村部、市場監管總局今年將在全國範圍內部署開展「嚴厲打擊肉類產品違法犯罪專項整治行動」。

 

轉載自晴報

 

Tags:#黑心食物#食物安全#梅菜扣肉#內地#淋巴肉#預製菜#淋巴結#脂肪瘤#槽頭肉
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