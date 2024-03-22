大腸癌篩查計劃 | 篩查發現每百人有8人患大腸癌或腺瘤！近X成屬早期！政府資助大腸鏡檢查、瘜肉切除！即睇篩查計劃資格、詳情！防大腸癌蔬菜水果點配搭？

經常說「病向淺中醫」，但現時很多癌症早期症狀不明顯，要從病徵上察覺患病都不是易事！有見及此，無論醫院，甚至私家診所都有針對不同疾病的篩查計劃，讓大家及早發現身體問題。而大腸癌篩查計劃從2016年起開始先導計劃，一直吸引不少人參與，近日衛生署公布篩查計劃成效，發現透過篩查找出了不少大腸疾病患者！不想晚期才感覺到患癌警號就一同睇睇參與計劃詳情！

大腸癌篩查計劃 ︳ 每百人有超過8人患大腸腺瘤或癌症！

政府由2016年推出大腸癌篩查先導計劃，直到2020年推行一個全面計劃。截至去年年底，計劃共有超過42萬人參與，有約63,900人（約16.3%）的大便免疫化學測試樣本結果呈陽性。當中有2,900宗確診大腸癌，超過33,000宗為大腸腺瘤，換言之每100人就有超過8個人罹患大腸腺瘤或癌症！

（圖片來源：Envato）

經過篩查確診的大腸癌中，有近6成（約57%）屬第二期或以下患者，即屬早期，而不是透過參與篩查計劃而確診的患者，只有4成屬早期。衛生署非傳染病處主任何家慧指第一、二期確診患病的存活率高達9成多，第二期的存活率超過8成。如果等到有明顯症狀才求醫的話，可能已發展到第三、四期，即使接受治療亦大大減低存活率。現時大腸癌在本港最常見及最致命的癌症中均位列第二，於2022年更有2,270宗因大腸癌死亡的個案，佔癌症死亡人數15.4%，因此大家都不要心存僥倖，到中年時期可考慮參與大腸癌篩查計劃，萬一發現患癌也能及早治療！

大腸癌篩查計劃 ︳ 無症狀中年人士可以最平$280接受篩查診症！

政府「大腸癌篩查計劃」資助50至75歲及沒有症狀的香港居民在私營界別接受篩查服務，預防大腸癌。當參加計劃後可以約見計劃名單中的基層醫療醫生，大家首先進行大便隱血測試，檢驗是否有肉眼都見不到的微量血液。假如大便免疫化學測試結果呈陽性，參加者需再次見醫生，了解測試結果，以及轉介到已參與計劃的大腸鏡醫生接受政府資助的大腸鏡檢查。如結果呈陰性，便需2年後再接受篩查，並留意有沒有大腸癌症狀。

參與計劃的基層醫療醫生診症獲政府資助$280，包括大便免疫化學測試結果呈陽性後的第二次診症。在計劃下，大便免疫化學測試陽性參加者接受大腸鏡檢查基本服務時，如需切除瘜肉，會獲定額資助$8,500；若無需切除瘜肉，會獲定額資助$7,800。大腸鏡醫生在提供大腸鏡檢查基本服務時，可向參加者收取不多於$1,000的額外費用，在約770個提供大腸鏡檢查的診症地點中，有超過70%不會收取額外費用。大家可以按自己需要，揀選最適合自己的醫生！

（圖片來源：衛生署）

大腸癌篩查計劃

合資格人士：

1. 1948至1974年出生的香港居民

2. 年滿50至75歲

3. 持香港身份證或豁免登記證明書

4. 已加入電子健康紀錄互通系統

5. 沒有有大腸癌症狀、高風險因素或指定期限內曾進行大腸癌篩查或檢查的人士

政府定額資助：

1. 基層醫療醫生診症：$280

2. 大腸鏡檢查及切除瘜肉：$8,500

3. 大腸鏡檢查但無需切除瘜肉：$7,800

*大腸鏡醫生可向參加者收取不多於$1,000的額外費用

大腸癌篩查計劃詳情請按此

基層醫療醫生名單請按此

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