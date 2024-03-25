免費驗眼 | 即日起免費登記！一次過做視力+白內障+青光眼+黃斑點眼科檢查！住邊區人受惠？即睇申請資格 + 登記詳情

【眼科檢查／免費眼科檢查/眼睛健康／視力／白內障／青光眼／視障／黃斑點】眼睛是靈魂之窗，也是人體重要器官之一。南區區議會早於2019年與香港大學眼科學系合作，推出為期5年的免費眼科普查服務，旨在為50歲或以上的南區居民提供一次性免費眼科檢查服務。計劃將於今年5月19日完結，現時尚有名額供市民驗眼，檢查項目包括視力、白內障青光眼等，名額有限，請有需要人士盡快預約！

南區區議會免費眼科檢查

眼睛會隨著年齡增長而逐漸退化，並患上退化性眼疾如白內障、青光眼、黃斑點等常見眼疾。南區區議會早年與香港大學眼科學系合作推出眼科普查服務，為區內50歲或以上的居民提供一次性免費眼科檢查服務。

檢查項目包括：

1. 量度身高、體重及血壓

2. 視力檢查

3. 白內障檢查

4. 青光眼檢查

5. 視網膜及黃斑檢查

6. 眼前房檢查及特殊專項檢查

整個檢查需時約2.5小時，有興趣市民可致電或網上預約。市民只要於每月第2個星期五起，透過網上或電話預約，可供排期至下個月底，系統會在檢查前1日以電郵或電話通知參加者。

預約時需提供以下資料：

● 身份證上的全名

● 身份證號碼

● 出生年份

● 登記地址

● 聯絡電話

● 電郵

成功預約之參加者需帶同1張6個月內的有效住址證明，如水費單、電費單、銀行月結單等，以及身分證明文件以便核對身份。注意，缺席檢查的參加者，在1個月內將不能預約檢查。

電話預約：2551 0113

服務地點：南區社區重點項目眼科檢查中心 華貴邨華貴社區中心2樓

辦公時間：星期一至五 上午9時至下午5時（公眾假期除外）

位置與交通

巴士：41A --> 華富商場

巴士：42 --> 華富商場

巴士：48 --> 華富(南)

巴士：70 --> 華貴邨

巴士：72 --> 華貴邨

巴士：73 --> 華富商場

巴士：78 --> 華貴邨

巴士：94A --> 華富商場

綠色小巴：51S --> 華貴邨

來源：南區區議會、港大眼科

轉載自晴報