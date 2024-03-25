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手機藏惡菌！國際研究報告指手機含真菌、大腸桿菌、金黃葡萄球菌！醫生警告：惡菌上身可致命！每日呢3個時間清潔手機！去廁所最好不要帶
健康Tips
醫生解說

手機藏惡菌！國際研究報告指手機含真菌、大腸桿菌、金黃葡萄球菌！醫生警告：惡菌上身可致命！每日呢3個時間清潔手機！去廁所最好不要帶

健康解「迷」
健康解「迷」

　　【手機／細菌／大腸桿菌／金黃葡萄球菌／真菌】手機已成為都市人不可或缺的生活必需品，不過台灣有醫生便警告並引述多份國際研究，指出手機上的細菌不容小覷，不但染污率高達68%，而且機上或有真菌存在；更會出現大便中常見的細菌，包括大腸桿菌及可致命的金黃葡萄球菌。他更提醒生活中有3大時刻，必須清潔手機。

 

　　大腸直腸外科醫生陳威佑在facebook發文指，因為手機經常與使用者的手和臉有所接觸，令手機常常會升溫，從而有利於微生物生存和生長。據統計，有調查指高達72%的人並不會定時清潔手機，讓手機成為潛在的感染源。 

 

　　陳威佑又引述國際醫學刊物《Travel Medicine and Infectious Disease》2020年發的研究論文，指手機染污率高達68%，大多數的手機上都存在著可能對身體產生不良影響的細菌或汙染。而且16項研究報告指出手機上有真菌存在，真菌（或通稱為黴菌）幾乎可以生長在任何東西上，可能引起人體過敏等不適的反應；研究中超過1/3的資料指出，手機上會出現抗藥性細菌像是金黃色葡萄球菌、凝固酶陰性葡萄球菌、大腸桿菌、AB菌等，甚至有部分的細菌，會對酒精消毒有對抗性。

 

　　陳威佑指出，大腸桿菌與葡萄球菌是大便中常見的細菌，大腸桿菌菌株容易引起腹瀉或腸外疾病，而金黃色葡萄球菌可能引起的疾病，從輕微的皮膚感染到致命的組織感染、肺炎和敗血症等，所以其抗藥性不容小覷。

 

　　由於手機上的細菌不容小覷，陳威佑建議大眾可以使用酒精棉片，或將酒精噴在衛生紙上擦拭手機，並強調3大清潔手機的時刻，包括從戶外回家後、用餐前，以及如廁後。

 

戶外回家後：手機隨身整天附著許多細菌，所以除了回到家裏要先清潔雙手、換乾淨衣服，也要做手機的清潔。

用餐前：很多人用餐時也會使用手機，為了避免邊用餐邊使用手機把細菌也吃下肚，所以除了要記得洗手也要清潔手機。

如廁後：如果上廁所時有使用手機的習慣，一定要在如廁後洗手並且清潔手機。

 

轉載自晴報

 

Tags:#大腸桿菌#金黃葡萄球菌#腹瀉#肺炎#手機#直菌#腸胃肝臟科#手機衛生#酒精消毒#健康生活Tips
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