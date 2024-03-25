歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
etnet健康網購 送維他命D3(價值$108)
易經看世界 世界風雲變
【洪灝策略】洪觀經濟，灝視全球
全港注視！定存息率比較神器
靈靈法同你拆解降頭！
健康好人生
Highlight:
健康專題：關注四高
健康頻道頁面大革新
主頁介紹影片
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
雙櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
新聞及評論
精選 ETF
槓桿及反向產品
詳情
搜尋
比較
教室
RQFII 人民幣基金
基金互認
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯虛幣
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
加密貨幣
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
世事政情
財智
職場
數碼新秩序
吃喝玩樂
會員專區
過往專欄
Video
專欄作者
投票區
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Video
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
社創SoIN
專題
新聞
圈中人語
社區項目
社企廊
Video
雞蛋檢測 | 巿面14款雞蛋毒性測試！部分含類雌激素，９款獲安全通過！世衞：類雌激素可致癌不育！即睇安全雞蛋名單
健康Tips
食物安全

雞蛋檢測 | 巿面14款雞蛋毒性測試！部分含類雌激素，９款獲安全通過！世衞：類雌激素可致癌不育！即睇安全雞蛋名單

健康解「迷」
健康解「迷」

　　【雞蛋／類雌激素／有毒物質／毒性測試／癌症／心血管疾病】雞蛋是常見食材，不少人家中總有幾隻備用。水中銀（國際）生物科技有限公司 （下稱「水中銀」）早前檢驗了市面上14款雞蛋，發現當中部分樣本含有類雌激素或有毒化學物質。為此，水中銀挑選出9款安全雞蛋清單，均通過毒性測試，市民可以安心選購。

 

9款安全雞蛋清單

 

　　水中銀於2023年11月至2024年2月期間，在本港各大超市商店選購了13個雞蛋品牌，共14款雞蛋樣本，進行「轉基因鯖鱂魚」及「斑馬魚」胚胎毒性測試。結果顯示，在樣本安全測試中，9個樣本顯示為綠魚（代表品質卓越）、4個樣本為黃魚（代表品質合格）及1個樣本為紅魚 （代表有待改善）。

 

　　以下為9款安全雞蛋清單：

 

品質卓越

 

1. 佳之選 - 美國A級新鮮白蛋 L size

價格：HKD 49.9

產品規格：12隻

品牌所在地：香港

 

2. 佳之選 - 非籠養雞蛋 M size

價格：HKD 29.9

產品規格：10隻

品牌所在地：香港

 

3. 精品農莊 - 新鮮雞蛋

價格：HKD 36.9

產品規格：10隻

品牌所在地：香港

 

4. 雪櫻姬 - 日本白蛋

價格：HKD 36.9

產品規格：10隻

品牌所在地：日本

 

5. 農町 - 湖北香濃粉紅鮮雞蛋 大蛋

價格：HKD 29

產品規格：10隻

品牌所在地：中國

 

6. 首爾太陽 - 韓國新鮮啡蛋

價格：HKD 26.8

產品規格：10隻

品牌所在地：韓國

 

7. 新紀元卵 - 日本白蛋

價格：HKD 32.9

產品規格：10隻

品牌所在地：日本

 

8. City'super - Free Range Fresh Spanish Eggs

價格：HKD 40

產品規格：6隻

品牌所在地：香港

 

9. 琉璃之月 - 日本白蛋

價格：HKD 24.9

產品規格：10隻

品牌所在地：日本

 

類雌激素可致癌、性早熟、不育

 

　　水中銀利用轉基因鯖鱂魚胚胎作慢性毒物測試，並根據綠色螢光強度量化有害物質及世界衛生組（WHO/FAO）的指引，評估對人體的安全風險。世界衛生組織及聯合國曾表明，類雌激素有機會引發人體各種疾病，並造成內分泌失衡，如癌症（乳癌、卵巢癌、子宮癌、宮頸癌，甲狀腺癌等）、生殖能力下降、神經系統紊亂、兒童性早熟、糖尿病等。

 

有毒物質可誘發心血管疾病

 

　　針對斑馬魚胚胎毒性測試，水中銀指出，斑馬魚能夠篩選過千種有毒化學物質，包括農藥、獸藥、微生物毒素、塑化劑、防腐劑或植物源毒素等，而過往有多項研究證實，對斑馬魚胚胎發育有影響的有毒物質，亦會對人類構成高度健康風險，包括心血管毛病，骨骼異常發育等。

 

　　過往有研究指出，母雞攝取的污染物，如飼料中具有雌激素活性的各種有害物質如嘔吐黴素、農藥殘留物、獸藥殘留物等，均可傳遞給雞蛋，同時影響母雞的健康狀況；此外，毒性亦有機會由環境因素造成，包括農場土壤、空氣、飲用水，運輸飼料槽車等。

 

挑選優質雞蛋5大重點

 

● 查看產品標籤，確保標示有生產日期、保質期、生產地點等資訊，並優先選擇帶有認證標誌的雞蛋，如有機認證、國家食品安全標誌等。

● 注意雞蛋包裝是否完好無損，避免選購有裂痕或破損的蛋殼，以減少細菌污染的風險。

● 選擇外觀乾淨、無異味、蛋殼完整的雞蛋，並避免購買有異常顏色或形狀的蛋殼。

● 購買後應把雞蛋盡快放入雪櫃保存，避免長時間暴露在室溫下，

● 處理雞蛋前應洗淨雙手，食用前確保將其煮熟或烹煮至安全溫度。

 

保存雞蛋方法有2種

 

　　冷藏保存：把雞蛋放入雪櫃，有助延長其保質期；建議把雞蛋放在原來的包裝盒中，有助避免蛋殼受損並減少細菌污染的風險。

 

　　陰涼乾燥位置：避免陽光直射和高溫，有助保持雞蛋新鮮。同時不需洗淨雞蛋，因為蛋殼上的自然薄膜可以保護雞蛋免受細菌污染。

 

　　水中銀提醒大家，在保存雞蛋時，應放在遠離其他食品的位置，以避免交叉污染；並且請確保將生蛋和熟蛋分開存放，以免混淆。最佳保存方法還是冷藏保存，有效延長雞蛋的保質期並降低細菌污染的風險。

 

轉載自晴報

 

Tags:#食用安全#網絡熱話#癌症#不育#養生#心臟病#甲狀線癌#子宮頸癌#乳癌#糖尿病#卵巢癌#世界衞生組織#煮食#超市大搜查#雞蛋#類雌激素#致癌物#性早熟#毒性測試#測試報告#健康生活Tips
Add a comment ...Add a comment ...

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生