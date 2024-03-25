雞蛋檢測 | 巿面14款雞蛋毒性測試！部分含類雌激素，９款獲安全通過！世衞：類雌激素可致癌不育！即睇安全雞蛋名單

【雞蛋／類雌激素／有毒物質／毒性測試／癌症／心血管疾病】雞蛋是常見食材，不少人家中總有幾隻備用。水中銀（國際）生物科技有限公司 （下稱「水中銀」）早前檢驗了市面上14款雞蛋，發現當中部分樣本含有類雌激素或有毒化學物質。為此，水中銀挑選出9款安全雞蛋清單，均通過毒性測試，市民可以安心選購。

9款安全雞蛋清單

水中銀於2023年11月至2024年2月期間，在本港各大超市商店選購了13個雞蛋品牌，共14款雞蛋樣本，進行「轉基因鯖鱂魚」及「斑馬魚」胚胎毒性測試。結果顯示，在樣本安全測試中，9個樣本顯示為綠魚（代表品質卓越）、4個樣本為黃魚（代表品質合格）及1個樣本為紅魚 （代表有待改善）。

以下為9款安全雞蛋清單：

品質卓越

1. 佳之選 - 美國A級新鮮白蛋 L size

價格：HKD 49.9

產品規格：12隻

品牌所在地：香港

2. 佳之選 - 非籠養雞蛋 M size

價格：HKD 29.9

產品規格：10隻

品牌所在地：香港

3. 精品農莊 - 新鮮雞蛋

價格：HKD 36.9

產品規格：10隻

品牌所在地：香港

4. 雪櫻姬 - 日本白蛋

價格：HKD 36.9

產品規格：10隻

品牌所在地：日本

5. 農町 - 湖北香濃粉紅鮮雞蛋 大蛋

價格：HKD 29

產品規格：10隻

品牌所在地：中國

6. 首爾太陽 - 韓國新鮮啡蛋

價格：HKD 26.8

產品規格：10隻

品牌所在地：韓國

7. 新紀元卵 - 日本白蛋

價格：HKD 32.9

產品規格：10隻

品牌所在地：日本

8. City'super - Free Range Fresh Spanish Eggs

價格：HKD 40

產品規格：6隻

品牌所在地：香港

9. 琉璃之月 - 日本白蛋

價格：HKD 24.9

產品規格：10隻

品牌所在地：日本

類雌激素可致癌、性早熟、不育

水中銀利用轉基因鯖鱂魚胚胎作慢性毒物測試，並根據綠色螢光強度量化有害物質及世界衛生組（WHO/FAO）的指引，評估對人體的安全風險。世界衛生組織及聯合國曾表明，類雌激素有機會引發人體各種疾病，並造成內分泌失衡，如癌症（乳癌、卵巢癌、子宮癌、宮頸癌，甲狀腺癌等）、生殖能力下降、神經系統紊亂、兒童性早熟、糖尿病等。

有毒物質可誘發心血管疾病

針對斑馬魚胚胎毒性測試，水中銀指出，斑馬魚能夠篩選過千種有毒化學物質，包括農藥、獸藥、微生物毒素、塑化劑、防腐劑或植物源毒素等，而過往有多項研究證實，對斑馬魚胚胎發育有影響的有毒物質，亦會對人類構成高度健康風險，包括心血管毛病，骨骼異常發育等。

過往有研究指出，母雞攝取的污染物，如飼料中具有雌激素活性的各種有害物質如嘔吐黴素、農藥殘留物、獸藥殘留物等，均可傳遞給雞蛋，同時影響母雞的健康狀況；此外，毒性亦有機會由環境因素造成，包括農場土壤、空氣、飲用水，運輸飼料槽車等。

挑選優質雞蛋5大重點

● 查看產品標籤，確保標示有生產日期、保質期、生產地點等資訊，並優先選擇帶有認證標誌的雞蛋，如有機認證、國家食品安全標誌等。

● 注意雞蛋包裝是否完好無損，避免選購有裂痕或破損的蛋殼，以減少細菌污染的風險。

● 選擇外觀乾淨、無異味、蛋殼完整的雞蛋，並避免購買有異常顏色或形狀的蛋殼。

● 購買後應把雞蛋盡快放入雪櫃保存，避免長時間暴露在室溫下，

● 處理雞蛋前應洗淨雙手，食用前確保將其煮熟或烹煮至安全溫度。

保存雞蛋方法有2種

冷藏保存：把雞蛋放入雪櫃，有助延長其保質期；建議把雞蛋放在原來的包裝盒中，有助避免蛋殼受損並減少細菌污染的風險。

陰涼乾燥位置：避免陽光直射和高溫，有助保持雞蛋新鮮。同時不需洗淨雞蛋，因為蛋殼上的自然薄膜可以保護雞蛋免受細菌污染。

水中銀提醒大家，在保存雞蛋時，應放在遠離其他食品的位置，以避免交叉污染；並且請確保將生蛋和熟蛋分開存放，以免混淆。最佳保存方法還是冷藏保存，有效延長雞蛋的保質期並降低細菌污染的風險。

轉載自晴報