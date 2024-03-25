自助餐是細菌繁殖場？微生物學家：7種食物暗藏危機，1種是細菌溫床不要吃！營養師：6類Buffet食物最易引起食物中毒

【自助餐／食物／食物安全／細菌／生蠔／醬料】過節或外出旅遊時，總有機會到酒店享用自助餐，惟自助餐食物亦恐會暗藏危機！外國微生物學家Jay Tetro指出，自助餐食物中有一類食物容易成為細菌溫床，建議忌食；另有7類食物同樣暗藏危機，當中包括港人至愛生蠔、預製肉類加工食品等，揀選食物時應多加注意。

綜合外媒報道，Jay Tetro表示，自助餐當中為食物增添風味的醬料經常被忽略，這些醬料一般放置於器皿內，假如容器中附有勺子，食客舀醬料時手指便有可能會伸入醬料或經由勺子污染醬料。

他強調指，自助餐中保存期限較短的醬料，例如果醬、花生醬、橘子醬和馬麥醬（marmite）等的醬料最有可能被污染；而作為「細菌溫床」的蛋黃醬、檸檬片和沙律醬等食物更應小心，建議避免在食自助餐選用這類醬料，假如想增添風味，亦應選擇獨立包裝的醬料。

除此之外，報道中亦列明7種食物同樣暗藏風險，當中包括容易滋生細菌的水果沙律、生蠔；較易變質的炸薯仔，炒蛋、預製肉類加工食品及美式鬆餅等食物，則放置時間越長越「糟糕」，因此食物假如採用即製方式處理便沒有問題，但如果是預製的話便可免則免。

6大食物類別易致食物中毒

台灣營養師高敏敏曾在Facebook專頁中表示，通常細菌性食品中毒原因來自於生鮮海產、貝殼類、肉製品、蛋製品、乳製品、飯盒及生菜沙律、澱粉類製品、低酸性罐頭食品、香腸及火腿等肉類加工品等。這些食物都會容易滋生不同細毒、病毒、天然毒或化學物質，而導致食物中毒。

高敏敏補充，常造成食物中毒的主要物質包括：

1. 生鮮海產及貝殼類等是引起腸炎弧菌食品中毒的常見食品。

2. 受污染之家畜肉、禽肉、鮮蛋、乳品及豆製品等容易引起沙門氏桿菌食品中毒。

3. 受糞便污染的食品或水源，是主要引起病原性大腸桿菌食品中毒的源頭。

4. 肉製品、蛋製品、乳製品、飯盒及生菜沙律等容易引起金黃葡萄球菌食品中毒。

5. 米飯等澱粉類製品、肉汁等肉類製品、沙拉及乳製品等容易引起仙人掌桿菌食品中毒。

6. 低酸性罐頭食品、香腸及火腿等肉類加工品及真空包裝豆乾製品，是引起肉毒桿菌食品中毒的常見食品。

資料來源：高敏敏營養師

細菌：常見的致病菌有腸炎弧菌、沙門氏桿菌、病原性大腸桿菌、金黃葡萄球菌、仙人掌桿菌、霍亂弧菌、肉毒桿菌等

病毒：例如諾如病毒

天然毒：如植物性毒素、麻痺性貝毒、河豚毒、組織胺、黴菌毒素等

化學物質：如農藥、重金屬、非合法使用之化合物等

轉載自晴報