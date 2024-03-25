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脫髮原因 | 30歲女過勞致腎陰虛狂脫髮！中醫角度：補血養血可助毛髮生長！針灸3個穴位恢復毛囊供血助生髮
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脫髮原因 | 30歲女過勞致腎陰虛狂脫髮！中醫角度：補血養血可助毛髮生長！針灸3個穴位恢復毛囊供血助生髮

美女中醫
譚莉英
美女中醫

　　30之齡，花樣年華，本應芳華正茂，擁有青春、才華，正是開始走向人生巔峰之時，但對Jolly來說，慘被脫髮所累，不單令她十分困擾，還因失去自信而影響正常社交。經過詳細診斷後，是過勞導致腎陰虛，毛囊缺血，頭髮就長不出來。

 

　　30之齡，花樣年華，本應芳華正茂，擁有青春、才華，正是開始走向人生巔峰之時，但對Jolly來說，慘被脫髮所累，不單令她十分困擾，還因失去自信而影響正常社交。

 

　　Jolly說：「自問一向重視頭髮保養，也自豪擁有一把亮麗光澤的秀髮，但由於近期工作太忙，經常熬夜，睡眠不足。結果，頭髮開始脫落。見情況不妙，已刻意放慢步伐，將工作量減輕，但頭髮依然愈掉愈多。開始心慌，髮長一英寸，望穿秋水，但掉髮，就是無情地一堆一堆的掉落。每日洗頭，也痛心頭髮愈來愈薄弱。束起馬尾就彷彿一束幼弱的毛筆，令我失去自信。戴上帽子，滿頭起疹子，特別難受。人都要面子，自問年紀輕輕就頭髮掉光，說不過去呀。植髮就是不想了，太痛苦了，受不了。究竟我身體發生甚麼事？自問癢、痛可捱過，唯獨影響外觀實在受不了，還有得救嗎？」

 

　　經過詳細診斷後，我答：「你是過勞導致腎陰虛，陰者血也，陰虛意味著血不足。腎其華在髮，意旨毛髮反映腎精的充盈程度。毛囊缺血，頭髮就長不出來。簡單來說，調理身體，補益腎陰，頭髮就自然恢復健康的生長狀態。」

 

　　Jolly 續：「之前有朋友送了一些外洗藥水給我，聲稱有助減少脫髮，洗了一星期，味道好重，又對頭皮好刺激，覺得化學成分好重，但又不見得脫髮改善，所以就停用了。」

 

　　我說：「建議你針對身體問題好好地調理，既然覺得是化學製劑，對身體症狀又沒有改善，就別再傷害自己了，一旦化學物品滲透進入毛囊，就必然對人體造成傷害。我們不能為了愛美損失健康，對不對？」 我帶著Jolly一同為其髮質檢查：「你看，這是化學製劑洗過的頭髮，內髓已經被破壞，所以髮質就變得乾燥和暗啞了。」

 

　　Jolly續問：「我還是不懂血和頭髮的關係？」 我答：「髮為血之餘，血虧則髮枯，補血養血可助毛髮生長。要想頭髮密，血液不能虧，頭髮必須有血液的濡養，才能烏黑、濃密、柔韌、光澤有彈性。 許多人因為勞累過度、熬夜、情緒煩躁、年齡增長或大病久病等，漸漸地，沒有足夠的血液進入頭髮毛囊，毛囊就會因缺血而萎縮，頭髮缺少了血液的濡養，就從脫落，變得稀疏。 就像種莊稼，水源充足、土地肥沃的土地裏長出來的莊稼，枝繁葉茂，花紅柳綠，碩果累累；而長在鹽鹼地裏的莊稼，肯定是歪的歪，黃的黃，稀稀疏疏結不出幾個果。 更可怕的是有些長期用化學藥水洗頭的人，就像用化肥農藥種莊稼，化學重金屬腐蝕了土地，漸漸地會寸草不生。植髮也一樣，長期植髮，刺激毛囊，會導致毛囊萎縮壞死，一點血也進不去了，最後不僅僅是頭髮愈來愈白，頭髮還愈來愈少。 」 

 

　　Jolly 問：「那可以怎麼辦？」

 

　　我答：「針灸。 針刺合谷、三陰交和太谿等穴，佐以艾灸，留針20分鐘，能滋補腎陰，濡養毛囊，讓毛囊供血恢復正常，從而生髮育髮，防止脫髮。 」 Jolly 大喜，說：「事不宜遲。」

 

Tags:#脫髮#甩頭髮#過勞#腎陰虛#針灸#補血#養血#生髮#中醫#養生#護髮
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