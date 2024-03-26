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凱特王妃年僅42歲患癌惹關注！90後比70後更易於50歲前患癌？十大警號要留心！醫生：愈食愈瘦、無痛腫塊是徵兆
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凱特王妃年僅42歲患癌惹關注！90後比70後更易於50歲前患癌？十大警號要留心！醫生：愈食愈瘦、無痛腫塊是徵兆

健康解「迷」
健康解「迷」

　　【凱特王妃／凱特患癌／癌症／癌症警號／英國王室】英國凱特王妃上周五（22日）公布患癌消息引起全球關注，同時關於年輕人患癌症的議題亦受到廣泛關注及討論。英國專家日前就相關研究數據分析，發現50歲以下癌症患者人數目前正持續上升，且尚未清楚這種情況成因。有台灣醫生拆解10大癌症警號，建議年輕人出現相關情況時應及早求醫，增加治療成功的可能性。

 

　　英國凱特王妃早前公布消息，指自己於今年1月時接受了一次重大的腹部手術，事後檢查卻發現患上癌症，目前正積極接受治療。年僅42歲的凱特王妃患癌消息隨即引起各界熱議，英國癌症研究中心日前引用研究數據，指國內每年發現超過375,000宗癌症病例，相當於每日約有1,000宗病例個案，假如以10分之1比例計算，當中則大約有3.75萬宗個案屬50歲以下患者。

 

癌症年輕化成因未明 

 

　　伯明罕大學腫瘤學家Shivan Sivakumar坦言，20年前很少見到年輕癌症患者，惟近年卻經常遇到，而且患者通常沒有任何症狀、加上年紀尚小未曾想過會患癌，因此感到非常震驚；伯明翰大學腫瘤學副教授Shivan Sivakumar則直言：「年輕發病的癌症個案絕不罕見。」，雖然年輕癌症患者人數趨升成因未明，但亦發現越來越多患者患上與腹部問題相關的癌症。

 

　　對於癌症病人年輕化，研究人員亦感到頗為困惑，科學家認為相關問題或與遺傳基因相關。除此之外，由於飲食、其他環境因素導致腸道微生物群變化，影響人體發炎指數，研究團隊目前亦正在探討腸道微生物群（microbiome）是否也是原因之一。

 

新世代年輕人恐更易患癌？

 

　　台灣重症醫學暨胸腔內科專科醫生黃軒日前亦就上述議題於其Facebook專頁發文，分享過去醫學研究發表，指醫學上一般定義「年輕癌症患者」為50歲以下民眾，而過去一項關於44國家的癌症分析研究中發現，1990年以後出生的人相比1970年出生的人更有可能「在50歲之前患癌」，預料這些年份以後年輕人，要比幾代人更易受到癌症拖累。

 

10大癌症警號

 

　　有見及此，醫生為大家拆解以下10大癌症警號：

 

●　無痛的腫塊或腫脹：如果發現身體某部位出現異常腫塊，且隨著時間逐漸變大，則需警惕。

 

●　持續發燒或持續咳嗽：尤其是咳嗽時常伴有血絲時更應引起注意。雖然這可能是由多種因素引起，但如果發燒持續不退，特別是夜間出汗，這可能是血癌或淋巴系統癌症的跡象。超過三個禮拜的咳嗽，你都要去看一下醫生，才比較安心。

 

●　排便習慣的變化：包括便秘、腹瀉或發現糞便中有血或顏色變黑、灰白或紅色。

 

●　排尿異常困難：如頻繁需要小便、尿急或排尿疼痛，什至尿愈來愈少……

 

●　無端的出血：包括陰道出血、排便或排尿時出血，或咳嗽出血。

 

●　不明的體重下降：如果您在沒有改變飲食或運動習慣的情況下，體重突然下降超過5公斤，這可能是早期癌症的跡象。

 

●　持久的疲勞感：如果感到持續的極度疲勞，影響日常生活，則應該提高警覺。尤其是休息後仍感到疲憊，可能是癌症早期的一個跡象。

 

●　皮膚的變化：新出現的痣或原有痣的大小、形狀或顏色的變化都不容忽視。因為新出現的痣、痣的形狀、大小或顏色的變化，皮膚發紅、發黃、瘙癢或脫皮等，都可能是皮膚癌的警訊。

 

●　持續的疼痛：如果有持續的疼痛而找不到原因，則需要進一步檢查。尤其是疼痛的位置和強度逐漸增強，而且找不到其他原因，應當警惕可能是癌症。

 

●　消化系統問題：如長期胃灼熱或消化不良或嚴重腹瀉、食慾愈來愈差，越吃越瘦，都可能是癌症提早的表現。

 

及早求醫有助增加治癒可能性

 

　　醫生坦言，以上症狀雖有可能並非癌症所致，但如果持續這些症狀或有惡化的趨勢，亦及早就醫進行檢查，平日亦應定期進行健康檢查並對身體的任何變化保持警覺，有助於早期發現並處理健康問題，增加治療成功的可能性。

 

　　醫生亦強調指，預防勝於治療，保持健康的生活方式，平日衡飲食、適量運動、避免吸煙和過量飲酒，以及減少接觸已知的致癌物質，這些皆是降低年輕人患上癌症風險的有效方法。

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#癌症#治療#手術#痛症#台灣#咳嗽#便秘#皮膚癌#發燒#腹瀉#血癌#凱特王妃#腫瘤科#年輕化#英國癌症研究中心#腸道微生物群#消化系統
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