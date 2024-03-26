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脫髮原因 | M字額港男豪花$6.5萬北上植髮有成效！邊2類人較易脫髮？日掉多少條頭髮是脫髮先兆？
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脫髮原因 | M字額港男豪花$6.5萬北上植髮有成效！邊2類人較易脫髮？日掉多少條頭髮是脫髮先兆？

健康解「迷」
健康解「迷」

　　【脫髮／髮線後移／脫髮／M字額／頭髮稀疏／植髮】髮線後移、頭髮稀疏是不少人的煩惱，一名自嘲「M角上到頭頂」的港男為擺脫M字額困擾，2023年12月底到深圳豪花6萬人民幣（約港幣6.5萬元）接受植髮手術，並在網上記錄過程及分享心得。近日他再度上載照片分享植髮3個月後的成果，表示「可以唔使戴帽出街了，過多一兩個月頭髮再長啲應該會更加好睇」。 

 

　　該名港男最初於2023年12月底在香港討論區發文，坦言自己髮線後移的情況十分嚴重，「我個M角已經上到頭頂了， M到自己都唔想喺塊鏡睇到自己」，於是決定「趁仲有少少青春」接受植髮，北上到深圳進行長達6小時的手術拯救三千煩惱絲。

 

　　樓主表示自己抱持著「一係唔做，一做就要做好啲」的心態，選擇用最濃密的密度和最幼的微針種植，連同抽血及檢查一共花費6萬人民幣左右。完成手術後，他分別上載了術後第1天及第5天的情況，之後卻一直未有更新。直到今年2月8日，他才再度「蒲頭」，並留言說明近況，指自己植髮後1個半月迎來脫髮期，「又變返麥當勞叔叔（M字額）」， 目前未有成果，「唔擺上網住，我都想快啲長頭髮，分享個結果畀你哋睇呢！」。

 

　　至上周日（17日），有網民向樓主打聽「有冇最新圖睇下近況參考一下？」，樓主終於兌現承諾，上載術後22天、1個月、2個月和2個半月的照片，分享植髮成果，並留言指出「M位開始見到有毛囊，開始生長頭髮出來」。

 

　　樓主之後於周六（23）公開正面照，正式向網民展示植髮至今的成果，開心表示「尋日去剪頭髮， 收一收兩邊，平均返，好睇咗好多，同埋已經冇咁M」。有人留言指其植髮效果不算理想，「如果唔係頭髮向咗前梳，M字位依然明顯」，他就表示「已經比起未植之前好好多，之前直頭係反曬光」。

 

脫髮或與基因和荷爾蒙有關

 

　　根據本港衞生署指出，雄性禿頭一般由太陽穴及頭頂開始脫髮，髮線會向上移，頭髮逐漸變得稀薄，最後成為局部或完全禿頭。目前並無方法預防雄性禿頭的問題，綜合以下7個有可能導致禿頭的成因，當中大部分與家族遺傳和荷爾蒙有關：

 

●　家族遺傳性禿頭（尤其是雄性禿頭）

●　患上某些疾病如糖尿病、甲狀腺失調

●　頭皮受感染或皮膚受損

●　服用某些藥物如抗癌藥物、降血壓藥或抗抑鬱藥

●　接受放射治療

●　營養不良如缺乏蛋白質或鐵質

●　精神壓力

 

2類人較易有脫髮問題

 

　　本港皮膚科專科醫生陳厚毅受訪時曾表示，有2類人較易出現脫髮問題，其一是家族遺傳，例如父親有「M字額」或母親頭髮稀疏徵狀，下一代相對較易出現脫髮問題；其二是過度染燙頭髮，易刺激頭皮，造成脫髮困擾。

 

　　陳醫生提醒，一日掉超過100條頭髮有可能是脫髮先兆，需及早求醫接受檢查。若果脫髮問題嚴重，或需接受植髮手術，將後枕頭髮移植到前方脫髮區，改善外觀。

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#頭髮護理#美容#治療#手術#網絡熱話#深圳#衞生署#健康#皮膚科#脫髮#植髮#M字額#壓力#營養不良#放射治療#禿頭#家族遺傳
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