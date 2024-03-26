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日本小林製藥回收3款紅麴保健品！13人疑服後患腎病，2人需洗腎？已購買人士要停食
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日本小林製藥回收3款紅麴保健品！13人疑服後患腎病，2人需洗腎？已購買人士要停食

健康解「迷」
健康解「迷」

　　不少都市人都會服用保健品，補充身體缺乏的營養，但切記要小心挑選。日本早前接獲通報，指有13人在服用小林製藥旗下紅麴保健品後感到身體不適，其中6人住院，甚至有2人一度需要洗腎。公司近日就此事召開記者會，社長小林章浩鞠躬道歉，並宣佈自主回收3款相關產品，同時呼籲已購買的消費者立即停止食用。

 

　　綜合日媒報道，總部位於大阪的日本小林製藥表示，公司於1月接獲報告，指有民眾在食用旗下的紅麴保健品後患上腎臟疾病。疑似出現問題的產品自2021年開始販售，截至今年2月已賣出多達106萬袋。

 

　　該報告指出，至少13名40至70多歲的消費者在食用小林製藥的紅麴保健品後出現腎臟疾病，其中6人必須住院治療，有2人甚至一度需要洗腎。對此，小林製藥表示，經過分析調查，在旗下紅麴保健品內驗出不明成分。雖然目前仍未確定該成分是否導致腎臟疾病的元凶，亦未能確定民眾患病的具體原因，但為免影響擴大，小林製藥宣布自主回收紅麴錠等3款相關保健食品。

 

　　據報，通報的13名消費者皆出現倦怠、腫脹及尿液顏色變濃等症狀，雖然沒有說明患者具體患上甚麼疾病，但就解釋為腎臟機能低下。目前住院的6人中已有5人順利出院。小林製藥指，公司目前仍在調查紅麴保健品與腎臟疾病之間的關聯，雖然在檢驗報告中發現產品含有不明成分，但就未有驗出在紅麴培養過程中可能會出現的毒素「橘黴素」。

 

　　小林製藥於周四（22日）下午約6時召開緊急記者會，宣佈自主回收相關產品，社長小林章浩亦針對事件鞠躬道歉，並強調將會繼續深入調查。

 

轉載自晴報

 

Tags:#食用安全#腎衰竭#食品#健康問題#網絡熱話#日本#健康#小林製藥#補充劑#紅麴保健品#腎病#洗腎#腎或泌尿科
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