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日本爆「食人菌」疫情！患處像被咬掉？嚴重可致血管壞死、引發大量出血！醫生警告：這6類人致命率最高
健康Tips
醫生解說

日本爆「食人菌」疫情！患處像被咬掉？嚴重可致血管壞死、引發大量出血！醫生警告：這6類人致命率最高

健康解「迷」
健康解「迷」

　　【日本／病毒／中毒性休克症候群／食人菌／A型鏈球菌】日本向來是港人熱門的旅遊勝地，但近期當地的「中毒性休克症候群」（streptococcal toxic shock syndrome, STSS）病例卻呈現遞增趨勢。日本男子足球隊原定於周二（26日）前往北韓平壤參加2026年世足資格賽，也因北韓以防疫理由，拒絕賽事在平壤進行。「中毒性休克症候群」是由感染A型鏈球菌所致，有醫生指出此病菌的危險性，而此菌亦被稱為「食人菌」，呼籲6類人要特別留意。

 

　　綜合台媒報道，台大兒童醫院感染科主治醫生黃立民指出，A型鏈球菌是一種「噬肉菌」，主要透過飛沫傳染，是一直存活在環境中的細菌，在全球多國和地區都有相關病例。惟未成為國際間的旅遊管制，是由於並沒有造成疫情威脅的問題。

 

　　黃立民指出，大多數患者感染A型鏈球菌，會出現扁桃腺發炎、猩紅熱、全身紅疹、脫皮等症狀。如果患者本身免疫力較低，細菌更可能會引發咽喉的軟組織感染，一般小朋友較易引發「深層頸部感染」。當細菌吃掉軟組織，可致血管、動脈及神經壞死，引發大量出血或菌血症，而外觀上因像是「被咬掉一塊」，因此也被稱呼為「食人菌」。

 

　　黃立民提醒，糖尿病、尿毒症、神經系統異常、有傷口卻察覺不到、褥瘡、體質虛弱者共6類人需特別留意感染危機，並點出此6類人在染疫後，仍存有死亡風險。而大多數一般患者在感染A型鏈球菌後，如在醫療機構獲得妥善治療，致死率都並不算高。

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#疫情#咳嗽#日本#病毒#中毒性休克症候群#食人菌#A型鏈球菌#傳染病#家庭醫學
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