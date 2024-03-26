痛風飲食｜痛風唔食得海鮮？中醫解說痛風症狀、與風濕分別！高嘌呤食物老火湯、果汁要戒！推介湯水紓緩痛風兼袪風濕+2款清熱茶療

春風和暖，當人人滿面春風，有人卻痛風發作！痛風的風，有中醫學中形容「風」邪的特點，起病急而數變，游走不定；而痛風的痛，一般亦是起病驟急劇痛。註冊中醫師李殷兒表示，痛風是由高尿酸血症演變而來，高尿酸血症初期通常無症狀，後期可形成痛風及尿酸結石。

辨清痛風與風濕

李醫師指出，痛風又被稱爲富貴病，當攝取嘌呤過多，或腎臟代謝尿酸的能力減少時，過多的尿酸就會在身體關節處，形成結晶，導致痛風。而患有風濕可表現出關節疼痛、多以關節為主、天氣寒冷時疼痛加重，多與飲食無關。痛風發作時，關節處會出現紅、腫、熱、痛等症狀，常見發病部位為雙腳大拇趾，其他部位包括：腳踝、手腕、手指、膝頭、手肘等。

痛風又名白虎歷節風

我國醫學早就有「痛風」之記載。《東恆十書》、《丹溪心法》等將痹症中的痛痹，或痹痛與行痹並列稱之為痛風，或白虎歷節風，以其名如被老虎咬到般劇痛。本病屬中醫學中的「痹證」、「痛風」、「白虎歷節風」等範疇。中醫角度認爲，痛風的形成，主要由於先天稟賦不足，脾腎功能失調，又復因飲食勞倦，七情所傷等，釀生濕濁流注於關節、肌肉、骨骼，氣血運行不暢而成痹痛，偶與風寒濕熱之邪相合，使痹痛加重。久病入絡，氣血失暢，瘀血凝滯，痰瘀交結而致關節腫大畸形。

痛風忌飲濃茶老火湯

李醫師提醒，飲食不當是誘發痛風的主因。患者應避免飲濃茶、老火湯。尤其以老火湯，長時間烹調過程會令湯水裏含有大量嘌呤，所以痛風人士應少飲用老火湯。另外，忌酒、動物內臓、海產貝殼類、香菇、豆類，高糖分飲品如汽水、果汁等，亦有機會誘發痛風。

中醫師推介緩解痛風茶療

川萆薢土茯苓茶

材料：川萆薢15克，生薏米20克，土茯苓15克。

做法：全部材料洗淨，放入煲內大火煮滾，轉文火煲30分鐘即可，代茶飲。

功效：清熱、解毒、利濕，適合急發作性期痛風患者飲用。

玉米鬚茶

材料：玉米鬚15克，生薏米20克，白茅根15克，桂枝9克。

做法：全部材料洗淨，放入煲內大火煮滾，轉文火煲30分鐘即可，代茶飲。

功效：清熱利濕，適合慢性期痛風患者飲用。

五加皮冬薏湯

材料：五加皮15克，炒薏米30克，冬瓜1斤。

做法：將冬瓜洗淨，連皮切片，其他材料洗淨，加入適量清水大火煮滾，用文火煲至冬瓜爛熟即可，加鹽調味。

功效：袪風濕、補肝腎、強筋骨，適合緩解期痛風患者飲用。

被訪者簡介

李殷兒中醫師簡介

畢業於香港大學中醫藥學院，曾於醫院病房及門診工作。有見香港人口老化問題嚴重，李醫師修讀國家公共營養師課程及實用老年病學證書課程等，不時為各大機構舉辦講座及工作坊，推廣中醫食療知識，希望大眾認識養生與疾病之關係。





