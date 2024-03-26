歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
etnet健康網購 送維他命D3(價值$108)
易經看世界 世界風雲變
【洪灝策略】洪觀經濟，灝視全球
全港注視！定存息率比較神器
靈靈法同你拆解降頭！
健康好人生
Highlight:
健康專題：關注四高
健康頻道頁面大革新
主頁介紹影片
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
雙櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
新聞及評論
精選 ETF
槓桿及反向產品
詳情
搜尋
比較
教室
RQFII 人民幣基金
基金互認
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯虛幣
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
加密貨幣
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
世事政情
財智
職場
數碼新秩序
吃喝玩樂
會員專區
過往專欄
Video
專欄作者
投票區
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Video
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
社創SoIN
專題
新聞
圈中人語
社區項目
社企廊
Video
痛風飲食｜痛風唔食得海鮮？中醫解說痛風症狀、與風濕分別！高嘌呤食物老火湯、果汁要戒！推介湯水紓緩痛風兼袪風濕+2款清熱茶療
望聞問切
湯水食療
養生Tips
關節肌腱炎
痛風

痛風飲食｜痛風唔食得海鮮？中醫解說痛風症狀、與風濕分別！高嘌呤食物老火湯、果汁要戒！推介湯水紓緩痛風兼袪風濕+2款清熱茶療

中醫話
中醫話
TEXT:蔡君瑤PHOTO:由作者提供

　　春風和暖，當人人滿面春風，有人卻痛風發作！痛風的風，有中醫學中形容「風」邪的特點，起病急而數變，游走不定；而痛風的痛，一般亦是起病驟急劇痛。註冊中醫師李殷兒表示，痛風是由高尿酸血症演變而來，高尿酸血症初期通常無症狀，後期可形成痛風及尿酸結石。

 

辨清痛風與風濕

 

　　李醫師指出，痛風又被稱爲富貴病，當攝取嘌呤過多，或腎臟代謝尿酸的能力減少時，過多的尿酸就會在身體關節處，形成結晶，導致痛風。而患有風濕可表現出關節疼痛、多以關節為主、天氣寒冷時疼痛加重，多與飲食無關。痛風發作時，關節處會出現紅、腫、熱、痛等症狀，常見發病部位為雙腳大拇趾，其他部位包括：腳踝、手腕、手指、膝頭、手肘等。

 

痛風又名白虎歷節風

 

　　我國醫學早就有「痛風」之記載。《東恆十書》、《丹溪心法》等將痹症中的痛痹，或痹痛與行痹並列稱之為痛風，或白虎歷節風，以其名如被老虎咬到般劇痛。本病屬中醫學中的「痹證」、「痛風」、「白虎歷節風」等範疇。中醫角度認爲，痛風的形成，主要由於先天稟賦不足，脾腎功能失調，又復因飲食勞倦，七情所傷等，釀生濕濁流注於關節、肌肉、骨骼，氣血運行不暢而成痹痛，偶與風寒濕熱之邪相合，使痹痛加重。久病入絡，氣血失暢，瘀血凝滯，痰瘀交結而致關節腫大畸形。

 

痛風忌飲濃茶老火湯

 

　　李醫師提醒，飲食不當是誘發痛風的主因。患者應避免飲濃茶、老火湯。尤其以老火湯，長時間烹調過程會令湯水裏含有大量嘌呤，所以痛風人士應少飲用老火湯。另外，忌酒、動物內臓、海產貝殼類、香菇、豆類，高糖分飲品如汽水、果汁等，亦有機會誘發痛風。

 

中醫師推介緩解痛風茶療

 

川萆薢土茯苓茶

 

痛風飲食｜痛風唔食得海鮮？中醫解說症狀、與風濕分別！戒食高嘌呤食物，老火湯、果汁有份！推介袪風濕湯+2款清熱茶療

 

材料：川萆薢15克，生薏米20克，土茯苓15克。
做法：全部材料洗淨，放入煲內大火煮滾，轉文火煲30分鐘即可，代茶飲。
功效：清熱、解毒、利濕，適合急發作性期痛風患者飲用。

 

玉米鬚茶

 

痛風飲食｜痛風唔食得海鮮？中醫解說症狀、與風濕分別！戒食高嘌呤食物，老火湯、果汁有份！推介袪風濕湯+2款清熱茶療

 

材料：玉米鬚15克，生薏米20克，白茅根15克，桂枝9克。
做法：全部材料洗淨，放入煲內大火煮滾，轉文火煲30分鐘即可，代茶飲。
功效：清熱利濕，適合慢性期痛風患者飲用。

 

五加皮冬薏湯

材料：五加皮15克，炒薏米30克，冬瓜1斤。
做法：將冬瓜洗淨，連皮切片，其他材料洗淨，加入適量清水大火煮滾，用文火煲至冬瓜爛熟即可，加鹽調味。
功效：袪風濕、補肝腎、強筋骨，適合緩解期痛風患者飲用。

 

被訪者簡介 

痛風飲食｜痛風唔食得海鮮？中醫解說症狀、與風濕分別！戒食高嘌呤食物，老火湯、果汁有份！推介袪風濕湯+2款清熱茶療

李殷兒中醫師簡介
畢業於香港大學中醫藥學院，曾於醫院病房及門診工作。有見香港人口老化問題嚴重，李醫師修讀國家公共營養師課程及實用老年病學證書課程等，不時為各大機構舉辦講座及工作坊，推廣中醫食療知識，希望大眾認識養生與疾病之關係。



Tags:#痛風#中醫師#高尿酸血症#尿酸結石#嘌呤#尿酸#白虎歷節風#湯水#老火湯#風濕
Add a comment ...Add a comment ...

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生