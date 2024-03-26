新冠肺炎 ︳新冠XBB疫苗最新接種安排！5大類高危人士優先接種！感染病毒後相隔多久要注射加強劑？即睇預約詳情＋接種站名單

新冠肺炎疫情看似緩和，但其實一直都有中招確診患者！假如是小朋友、長者等高危人士更加有機會出現重症，甚至患上「長新冠」好難斷尾！政府日前（3月25日）公布新冠XBB變異株信使核糖核酸疫苗（XBB疫苗）最新接種安排，高風險人士更可優先接種疫苗！即睇預約詳情！

新冠肺炎 ︳ 高風險人士可選XBB疫苗為初始劑次和加強劑！

政府公布3月27日開始為指定人士接種XBB疫苗！政府由去年12月14日推出XBB疫苗接種安排，並購入約20萬劑有關疫苗，直至3月24日，已接種約126,000劑。另外，政府最近亦額外採購約1.4萬劑XBB疫苗幼兒配方及兒童配方，即9,600劑Comirnaty Omicron XBB.1.5幼兒配方及4,800劑兒童配方。

衞生署衞生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學委員會（聯合科學委員會）早前建議高風險優先組別人士，無論以往曾接種多少劑數的新冠疫苗，應於接種上一劑疫苗或感染2019冠狀病毒（以較後者為準）至少6個月後額外接種一針加強劑以加強保護。現時高風險優先組別人士，即年屆50歲或以上（包括居於院舍的人士）、18至49歲有長期病患的成年人、6個月大或以上免疫力弱的人士、孕婦和醫護人員可選擇接種XBB疫苗作為初始劑次和加強劑。

高風險優先組別人士：

● 年屆50歲或以上（包括居於院舍的人士）

● 18至49歲有長期病患的成年人

● 6個月大或以上免疫力弱的人士

● 孕婦

● 醫護人員

（圖片來源：Envato）

另外由3月27日起，非高風險優先組別人士都可接種疫苗作初始劑次，而無須接種加強劑。換言之，所有6個月大或以上從未接種新冠疫苗或未完成接種初始劑次的人士，可選擇接種XBB疫苗作為初始劑次，代替原始病毒株疫苗和二價疫苗。

除了可在指定醫管局轄下普通科門診診所接種外，還有長者健康中心、衞生署母嬰健康院等為特定條件或年齡層有需要人士接種，大家可按需要揀選附近的接種站！不過記得預約好時間，以免「摸門釘」！

大家可以按自己的意願，選擇接種現時供應的滅活和信使核糖核酸疫苗，XBB疫苗的接種場地亦會為早前已於網上預約接種其他信使核糖核酸疫苗的合資格格人士，提供XBB新冠疫苗，完成初始劑次。

預約網站請按此

衞生防護中心2019冠狀病毒病疫苗接種計劃網頁請按此

提供XBB疫苗的疫苗接種場地名單請按此