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三高如何改善？台灣中年男血壓突上升至160、易氣喘！揭狂吃火鍋配紅肉致心臟缺氧！醫生：多吃一種蔬菜緩和三高
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三高如何改善？台灣中年男血壓突上升至160、易氣喘！揭狂吃火鍋配紅肉致心臟缺氧！醫生：多吃一種蔬菜緩和三高

健康解「迷」
健康解「迷」

　　【三高/高血糖/高血壓/高血脂/心臟病/飲食/火鍋/蔬菜/黃芽白】近年衛生署人口健康調查指出，香港有近60%受訪者（年齡介乎15至84歲）患有其中一項三高（高血糖、高血壓、高血脂）問題，不過三高可以靠著調整飲食習慣幫助改善。近日有台灣醫生分享案例，有名中年男子本身有「三高」問題，然而仍愛吃火鍋、飲食習慣暴飲暴食；有次進行檢查時發現心臟缺氧，醫生建議他多吃1種蔬菜，持之以恆3個月後「三高」得以改善，恢復良好健康狀態。

 

中年男愛食火鍋致心臟缺氧

 

　　台灣腎臟科醫生洪永祥在當地節目《健康生活專欄》分享案例，有名65歲中年男子本身有「三高」問題，定期會到醫院取慢性病藥物幫助控制；然而最近為他進行例行身體檢查時發現，其血壓上升至160，尿酸和低密度膽固醇也偏高，體重更在3個月內大增5公斤（約11磅）。陪同中年男到診的妻子透露，最近發現他在行樓梯時變得容易氣喘，有時候要稍作休息才能繼續行樓梯。

 

　　洪醫生感覺事有蹺蹊，故馬上安排他到心臟科進行心電圖檢查；檢查結果顯示，男子心臟嚴重缺氧，需立即進行心導管、氣球擴張及心臟支架手術。其後醫生進行問診發現，男子最近經常食火鍋，經常配搭和牛或五花肉等肉類，令他短時間内發胖。醫生直言，其實這類紅肉，以及加工食物都容易對心臟構成壞影響。後來手術順利完成，心臟缺氧問題得以紓緩；不過有次男子覆診時就問醫生「能否繼續吃火鍋」，醫生就提醒他要吃得精明，才能夠真正改善狀況。

 

1種蔬菜緩解三高

 

　　洪永祥表示，可以食火鍋，但要明智選擇火鍋食材，建議多選擇瘦肉、增加魚肉的攝取量及多吃含豐富膳食纖維的蔬菜，但要減少進食加工食物。醫生建議男子可以多吃紹菜（黃芽白），有助吸收油脂，間接改善三高問題。

 

　　後來男子聽從醫生建議，每次食火鍋時都會慎選食物，少肉多菜，持之以恆3個月後不但體重回落，膽固醇和尿酸也得到改善，緩解三高問題，連帶減輕了便秘和感冒症狀。醫生強調：

 

　　火鍋是水煮的，不同於油炸或燒烤，是個很健康的烹調方式，重點是選擇甚麼食材上。

 

黃芽白8大好處

 

　　洪醫生表示，紹菜（黃芽白）有「蔬菜之王」之稱，同時屬於美國防癌醫學推介的30種防癌食物之一；其白色部分含有葉黃素等抗氧化物質，對人體好處甚多：

 

1.預防&對抗癌症

2.增強免疫力

3.保護心臟

4.改善便秘

5.養顏抗衰老

6.增加飽足感

7.護齒強骨

8.護促進排毒

資料來源：腎臟科醫生洪永祥

轉載自晴報

 

轉載自晴報

Tags:#衛生署#高血脂#飲食習慣#身體檢查#加工食物#三高#四高#心臟科#腎臟科#腎或泌尿科#血壓#紹菜#火鍋
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