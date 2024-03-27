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投資銀行董事被前妻控訴家暴4宗罪：拳打腳踢、言語精神虐待！精神科醫生拆解恐怖情人3大特徵
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投資銀行董事被前妻控訴家暴4宗罪：拳打腳踢、言語精神虐待！精神科醫生拆解恐怖情人3大特徵

健康解「迷」
健康解「迷」

　　【恐怖情人/金融男/投資銀行/家暴】金融才俊原來亦可以是恐怖情人！美國摩根大通台灣投資銀行業務執行董事陳宣任，不但年收入驚人，更一向因紳士形象而備受外界讚賞。不過，早前他卻遭前妻入稟法庭控告其家暴，更被大爆婚姻期間，屢對妻子施以言語、精神、肢體暴力，最終台北地院判他須賠償258萬元台幣(約63萬港元)。

 

　　台北地方法院審理案件時，判決陳宣任確有對妻子施暴，文件中亦記載陳宣任於婚姻期間有近20次的暴力行為。據當地傳媒指，他經常因芝麻綠豆般的小事發狂，只要妻子做一些稍有不合他的心意的事情，他便會失控，當著人前咆哮：「妳在這裡沒有任何的話語權！」「shut the fuck up.」「妳他媽的！妳人更髒啦！髒人、廢人啦！」甚至向家人表示：「媽媽去死最好！」「趕快去死！」等。

 

　　除了言語暴力，法庭文件又指2021年6月起，陳數次對妻子施予肢體暴力，除拳打腳踢或丟擲物品，某次雙方拉扯間，陳妻眼鏡更被摔斷，妻子後來花高價修好，陳又再出言羞辱她：「這就是妳眼鏡的錢啦！眼鏡的錢。」「妳就是死要錢嘛！」接著將4張千元新鈔對折，來回刮妻子臉頰再丟給對方，導致她臉部割傷，身體也有多處瘀傷。陳甚至揚言：「把妳打到爆！妳告我！告！告！盡量告！」

 

　　恐怖情人丨億萬銀行董事是「家暴男」 前妻控訴4宗罪法庭判賠咁多錢醫生拆解「恐怖情人」3大特徵

 

　　陳宣任於摩根大通台灣投資銀行業務任職高層，年收入十分可觀，卻被前妻大爆他不為人知的惡行。

 

恐怖情人特徵

 

　　精神科專科醫生吳燕婷表示，其實恐怖情人是不分男女，而且除了肢體暴力外，其共通特徵還包括自信不足、情緒反覆、起伏較大、性格不定、容易焦躁不安、控制欲強....等等。

 

　　吳燕婷指其實同伴侶之間的相處，只要其中一方感覺有壓迫、被控制、便可以稱對方為恐怖情人。恐怖情人常見的行為則主要分作3大類:

 

恐怖情人3大表現

1.貶低伴侶價值

2.控制伴侶

3.有暴力及要脅行為

資料來源：精神科專科醫生吳燕婷

轉載自晴報

 

 

Tags:#家暴#恐怖#金融才俊#恐怖情人#暴力傾向#美國摩根大通#言語暴力#精神暴力#肢體暴力#精神心理
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