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廿四節氣春分 │ 春天陽氣升發！曬太陽出汗排寒氣濕邪有利睡眠！推介健脾袪濕「蓮藕栗子健脾湯」
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廿四節氣春分 │ 春天陽氣升發！曬太陽出汗排寒氣濕邪有利睡眠！推介健脾袪濕「蓮藕栗子健脾湯」

食療新意思
陳沛思
食療新意思

　　「上周感到有點清涼，這個星期倒要穿短袖衣服了。」Hazel說。

 

　　「到春分了。春分有兩個含義。一為日夜對分，春分日這一天，白天和黑夜的時間剛好一半。過了這一天，白日的時間增多。另一個意思是春天已過了一半。所以春分是一年四季中陰陽平衡、晝夜均等、寒溫各半的節氣。這時天氣變化很大，一時熱，一時涼。」我說。

 

　　「現在很易着涼呢！不少同事也生病了。」Hazel說。

 

　　「所以養生真的很重要。最低限度生病時可以早點痊癒。內經云︰陰平陽秘，精神乃治。中醫素來着重陰陽平衡，認為這樣人體才能處於健康狀態。春分之時，晝夜等長，陰陽各半，天地萬物處於陰陽平衡狀態，我們養生調理也應順應自然，重點是保持陰陽平衡。」我說。

 

　　「能具體說明一下嗎？」Hazel問。

 

　　「春分屬仲春，春天陽氣升發，生機勃勃，本應精神抖擻，充滿動力。可是有人常常感到睡不夠，昏昏欲睡，可是到了晚上又睡不着。我們順應自然，白天陽氣升發，就應該在白天多曬太陽。如果天朗氣清，多出汗，這樣使氣血運行順暢，身體又可通過排汗把體內垃圾如寒氣、濕邪、痰瘀等排出體外。

 

　　當身體的陽氣升發後，到了黃昏，陽氣就可下降，到了晚上，陽入於陰，我們就有睡意，睡得深。有研究顯示，當我們曬完太陽後，大腦的松果體就會開始分泌褪黑激素。所以太陽是最強的褪黑激素分泌促進劑。」我說。

 

　　「原來晚上睡不好，因為白天曬不夠太陽。」Hazel點頭說道。

 

　　「 飲食方面，當然不能忽視。春天都是天氣變化大的季節，脾主四時，脾胃強壯會容易適應，所以飲食離不開健脾。尤其春分後就進入雨季，天氣潮濕，濕氣加重。『濕勝則濡瀉』，如果脾胃虛弱的人士，平素又喜歡吃喝生冷，就容易腹痛腹瀉。

 

　　所以飲食上要注意健脾袪濕，可以吃炒扁豆。白扁豆和炒扁豆都能健脾化濕；前者善於袪濕消暑；後者性溫味香，長於調和脾胃而化濕。蓮藕也可吃，煮熟後的蓮藕有健脾養胃、補氣養血、止瀉的功效。

 

　　天氣潮濕，影響胃口，就是胃受納出現問題，這時可吃些開胃食物如花生和栗子。花生有醒脾開胃、理血通乳、潤肺利水的作用。栗子養胃健脾、補腎強筋、活血止血。

 

　　近日流感肆虐，病癒後咽中也感到有痰難咯，可以吃些陳皮和生薑，健脾化痰。

 

　　這些材料可煲成時令湯水，好喝又有益！」我說。

 

「煲湯真是簡單的養生方法之一！」Hazel說。

 

　　「內經提我們『虛邪賊風，避之有時』。春分時節的氣候變化較大，早上出門和下班後的可能有溫度差異。出門要記得攜帶保暖衣物避免着涼。還要常常留意天氣，周末天氣好就要到戶外多曬太陽，鍛鍊身體，把握春天養生！」我說。

 

下頁即睇蓮藕栗子健脾湯點煲

 

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Tags:#春分#春天養生#湯水#食療#保健#養生#中醫#健脾袪濕#蓮藕栗子健脾湯#蓮藕#栗子#扁豆#曬太陽#睡眠#出汗
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