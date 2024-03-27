公眾假期診所 | 復活節、清明節睇醫生！HA紅假加強普通科門診服務、提供1萬名額！中醫診所假期前後增加派籌！即睇診所名單、預約方法

復活節長假就到喇！每逢長假期兼流感高峰期，醫院、診所都會爆棚！有見及此，醫管局公布復活節及清明節公眾假期的服務安排，無論普通科門診，抑或中醫診所都會加強服務！即睇診所名單！

公眾假期診所 ︳普通科門診紅日提供1萬個診症名額！另有4間診所增設服務

醫管局預計公眾假期到醫院門診求醫的人數將會大增，故公布3月29至30日、4月1及4日四天公眾假期的特別門診安排。於公眾假期期間，普通科門診服務合共提供約1萬個診症名額。除了14間公眾假期普通科門診診所外，四間普通科門診診所亦會於4月1日額外增設服務，包括堅尼地城賽馬會普通科門診診所、長沙灣賽馬會普通科門診、診所、下葵涌普通科門診診所及北大嶼山社區健康中心。大家可以透過電話預約系統或流動應用程式「HA Go」內的「預約普通科門診」功能，預約未來24小時的診症時間。不過4日的服務時間不同，大家想求診就要留意時間！

（圖片來源：醫管局）

復活節及清明節公眾假期普通科門診服務安排

服務日期及時間：

3月29日（星期五）、4月1日（星期一）及4月4日（星期四）：上午9時至下午1時及下午2時至下午5時

3月30日（星期六）：上午9時至下午1時

【港島區】

1. 香港仔賽馬會普通科門診診所

地址：香港仔水塘道10號

預約電話：3543 5011

診所電話：2555 0381

2. 筲箕灣賽馬會普通科門診診所

地址：筲箕灣柴灣道8號一樓

預約電話：3157 0077

診所電話：2560 0211

3. 貝夫人普通科門診診所

地址：灣仔皇后大道東282號鄧肇堅醫院社區日間醫療中心地庫高層

預約電話：3157 0000

診所電話：3553 3116

4. 堅尼地城賽馬會普通科門診診所

地址：堅尼地城域多利道45號

預約電話：3543 5088

診所電話：2817 3215

【九龍區】

1. 觀塘社區健康中心

地址：觀塘協和街60號地下高層

預約電話：3157 0687

診所電話：2389 0331

2. 聖母醫院家庭醫學診所

地址：黃大仙沙田坳道118號聖母醫院門診大樓地下

預約電話：3157 0118

診所電話：2354 2267

3. 柏立基普通科門診診所

地址：新蒲崗太子道東600號

預約電話：3157 0113

診所電話：2383 3311

4. 油麻地賽馬會普通科門診診所

地址：油麻地炮台街145號一樓

預約電話：3157 0880

診所電話：2272 2400

5. 長沙灣賽馬會普通科門診診所

地址：長沙灣廣利道2號

預約電話：3157 0122

診所電話：2387 8211

【新界區】

1. 戴麟趾夫人普通科門診診所

地址：荃灣沙咀道213號

預約電話：3157 0107

診所電話：2614 4789

2. 瀝源普通科門診診所

地址：沙田瀝源街9號地下

預約電話：3157 0972

診所電話：2692 8730

3. 石湖墟賽馬會普通科門診診所

地址：上水石湖墟馬會道108 - 130號地下

預約電話：3157 0965

診所電話：2670 0211

4. 大埔賽馬會普通科門診診所

地址：大埔汀角路37號地下

預約電話：3157 0906

診所電話：2664 2039

5. 將軍澳（寶寧路）普通科門診診所

地址：將軍澳寶寧路28號地下

預約電話：3157 0660

診所電話：2191 1083

6. 屯門診所

地址：屯門新墟青賢街11號

預約電話：3543 0886

診所電話：2452 9111

7. 元朗賽馬會健康院

地址：元朗青山公路269號

預約電話：3543 5007

診所電話：2443 8511

8. 下葵涌普通科門診診所

地址：葵涌麗祖路77號

預約電話：3157 0100

診所電話：3651 5411

9. 北大嶼山社區健康中心

地址：大嶼山東涌松仁路8 號北大嶼山醫院三樓

預約電話：3157 0106

診所電話：3467 7374

復活節及清明節公眾假期普通科門診服務安排請按此

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