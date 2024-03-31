乳癌症狀 | 65歲女士胸部痕癢紅腫出水！誤以為濕疹搽藥膏無效，求醫揭乳房有惡性腫瘤！即睇5個症狀！遠離乳癌醫生的4個建議

【濕疹/乳房/癌症/乳癌/乳腺癌】身體出現異樣應及早求醫！內地一名65歲婦女平日身體健康，3個月前胸部忽然出現搔癢紅腫，以為患上濕疹遂購買藥膏自行塗抹治療。未料2個月後，事主情況漸趨惡化，求醫驚揭一切竟是乳癌警號，令她難以接受當場哽咽。

右胸皮膚搔癢以為濕疹

綜合內媒報道，翁姓女子平常身體硬朗，極少有病痛，平日素來內向的她，3月前經常不願出門，家人追問下得悉她右側胸部皮膚出現局部搔癢、表面出現紅腫。初時一家人都認為她只是皮膚過敏出現濕疹，因此自購藥膏塗抹治療，未料紅腫卻未有緩和，反而日漸加重。

事隔2月，翁女一覺醒來發現患處出現大量滲液，受驚之下立即與家人一同到醫院求醫。余姚市中醫醫院乳房外科蔡定軍副主任中醫師經診症後，發現她的雙側乳房分別出現4cm及5cm腫瘤，經超聲波及乳房磁力共振（MRI Breast）檢查後懷疑屬惡性腫瘤，於是再切除部分組織進行檢驗，最終確診為侵蝕性乳小葉癌（Invasive Lobular Carcinoma，ILC）。

求醫揭患惡性乳癌難接受

翁女聞言難以接受，當場哽咽表示：「我肯定接受不了這個結果，癌這個字聽著都害怕。」其家人亦大感驚訝，最終經商討後決定將胸部全部切除，以防止病情繼續惡化。幸而翁女術後恢復良好，目前已進行第一次化療，後續仍需進行放射治療及內分泌治療。

蔡定軍醫師強調指，部分女性認為過了55歲雌激素分泌，便不會患上乳癌，事實上是一種錯誤認知。他解釋指，雌激素是維持女性生理特徵及功能的重要內分泌激素之一，大多數人都處於正常範圍內，停經後女性亦會分泌雌激素，加上乳癌亦有不同類型，例如與雌激素無關的三陰性乳癌（TNBC）等，因此年齡僅是乳癌各類影響因素中的其中一樣，並不可一概而論。此外，不少人至今仍會「談癌色變」，但事實上部分乳癌存活率可超達95%，即使是晚期乳癌，只要經過系統性治療，仍可獲得不錯的存活率。

4大遠離乳癌建議

醫生又建議女性可遵循以下4點遠離乳癌：

建立良好生活方式：養成健康的飲食習慣，切勿長期過量飲酒，注意營養均衡，堅持體能鍛煉，避免精神緊張，保持心情舒暢。

積極治療：正常細胞發展到腫瘤細胞，都要經歷正常、增生、非典型增生、原位癌、浸潤癌幾個過程。根據資料顯示，非典型增生患者患乳腺癌的機會是正常女性的5至18倍。

切勿擅自使用「外源性性荷爾蒙」：雌激素來源可分為 「內源性」及「外源性」，外源性雌激素需要盡量控制攝取量，例如蜂王乳、雪蛤、紫河車（人類胎盤）、高麗參等，尤其要警惕市面上各種來路不清、成分不明的女性保養品、美容養顏補品等，亦要避免使用含化學雌激素成分產品。

提倡母乳餵養：有報告指出，餵哺母乳者癌症風險較未有哺乳者低出約28%，且每延長5個月哺乳期，便可降低約2%癌症風險。

乳癌5大症狀

據香港癌症基金會網站資料，乳癌成因暫時成疑，但年齡增長、家族病史、高齡首次懷孕、沒有子女、不曾哺乳、更年期後肥胖、缺乏運動及酗酒等，均會增加患上乳癌的風險。以下為乳癌的5大症狀：



1.乳房皮膚變厚或出現硬塊

2.乳房出現皺紋、凹陷或皮疹

3.乳房或腋下出現持續的不適或疼痛

4.乳房形狀或大剃有所改變

5.乳頭形狀改變、出現分泌物或皮疹



資料來源：香港癌症基金會





轉載自晴報