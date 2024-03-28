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台灣寶林茶室爆集體食物中毒！2人死4人深切治療！衛生局：不排除有新案例出現！醫生盤點10大傷腎食物：珍珠奶茶上榜
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台灣寶林茶室爆集體食物中毒！2人死4人深切治療！衛生局：不排除有新案例出現！醫生盤點10大傷腎食物：珍珠奶茶上榜

健康解「迷」
健康解「迷」

　　台灣素食餐廳寶林茶室近日爆出食安風波，多人疑似在食用該餐廳招牌菜「炒粿條」後陸續出現噁心、腹痛及腹瀉等食物中毒症狀，並造成2人死亡，4人於深切治療部（ICU）救治中。台北市衛生局表示，三軍總醫院昨日（27日）新增1宗重症個案，目前累計接獲8宗醫院通報，另有3宗1999專線通報；台南市則有1宗通報，一名女子曾於周五（22日）北上到該餐廳用餐，返家後上吐下瀉、全身發冷就醫，一共12宗案例。

 

　　綜合台媒報道，涉事餐廳為馬來西亞素食餐廳「寶林茶室」信義區遠百A13分店，第一名死者為39歲呂姓男子，他於周五（22日）下午與女同事到餐廳用餐，品嘗招牌菜「馳名炒粿條」及香蘭葉飲品後，當晚出現嘔吐、腹痛、心悸等症狀，並於翌日傍晚到新北市聯合醫院求醫。醫院為他進行傷寒及痢疾檢查，結果顯示為陰性，隨即採集大便樣本，並通報食物中毒。

 

　　呂男在吊鹽水緩解症狀之後返家，至周日（24日）情況突然變差，並出現急性腎衰竭，送往台北馬偕醫院搶救途中死亡。而一同用餐的50歲女同事亦有出現不適症狀，就診後情況好轉，已經返家休息。

 

　　據報呂男剛新婚，近期正在與妻子討論度蜜月地點，不料卻因食物中毒喪命，令妻子相當哀慟。有前同事透露，呂男擁有台大經濟系、政大EMBA高學歷，且曾在多家證券投信公司任職，在業界小有名氣。

 

　　另一名前同事則在Facebook發文哀悼，指呂男是非常貼心、有禮的人，更是百年難得的行銷鬼才也是個愛閱讀、愛旅遊的文藝少年。該名同事稱，得知呂男死訊後腦中一直忍不住浮現「天妒英才」四個字。

 

　　第2位死者則為一名66歲男性，3月19日在餐廳食用炒粿條後出現腹瀉、虛弱、倦怠等症狀，並因急性腎衰竭送至新光醫院就醫，延至今日不治離世。

 

　　報道亦指出，另有一名10歲男童在食用「炒粿條」後出現上吐下瀉的症狀，隨後緊急送醫。男童母親周二（26日）於Facebook發文披露經過，表示：「剛剛看到這消息，我家也是受害者，我們在3月23日下午有去寶林用餐，點了炒麵、炒粄條和炒飯，我兒吃粄條，回家當晚就吐，第二天吐更兇差點休克，最後送急診。」

 

　　她又指：

 

　　現在很擔心到底吃到什麼，會不會造成腎臟損傷，想問問不知有沒其他受害者，這家店目前電話已無人回應。

 

　　針對事件，食藥署亦已介入協助調查，署長吳秀梅表示，已將事件定調為食品中毒案。台北市衛生局則表示，目前已按照食品安全衛生管理法第41條，立即命「寶林茶室」所有分店（寶林咖啡館微風北車店、寶林咖啡館饒河店、寶林茶室信義A13）暫停營業及停止供應餐點，並依食品安全衛生管理法第49條第2項情節重大足以危害人體健康之虞，移請檢調偵辦。

 

　　至於患者中毒的原因，台北市衛生局局長陳彥元就指，目前常見的食物中毒細菌培養結果皆為陰性，因此屬於非常罕見的食物中毒，有可能是「細菌性毒素」，現在疾管署和食藥署都介入協助，針對罕見細菌性毒素做檢驗，檢驗結果還需要一點時間。

 

　　他亦強調，不排除未來有更多新案例出現，現時檢調已經介入，並進入刑事偵辦，所以有些資料無法隨便披露，呼籲民眾一旦出現相關症狀應盡快就醫。

 

10大傷腎食物

 

　　不少出名日、台美食，往往暗藏高脂、高納等食物陷阱，在不知不覺間緩慢地傷害我們的腎臟，台灣腎臟專科醫生洪永祥就曾經在個人Facebook專頁發文，盤點10種常見、容易被忽略的傷腎食物，提醒民眾減少攝取，以保護腎臟健康。

 

第10名：早餐穀物

　　包括粟米片、小麥片等，宣稱低脂肪、低膽固醇、高纖，但主要成分是裹了糖的碳水化合物，據董氏基金會調查曾發現，半數市售早餐榖片，每100公克含鈉量達500毫克以上。2006年，英國的消費者雜誌檢視275款早餐麥片，發現「以兒童為銷售目標的早餐麥片中，將近90%含高糖、13%含高鹽、10%含高飽和脂肪。」

 

第9名：蔥花肉鬆捲與奶酥麵包

　　抹上沙律醬的台式蔥花肉鬆捲熱量高達565卡路里，約為2碗飯的熱量。而以奶油、奶粉及糖混合製作而成的日式奶酥麵包，則是日式麵包中最傷腎，熱量高達540卡路里，加上餡料含有較多的反式脂肪、飽和脂肪酸，多吃恐造成腎臟極大負擔。

 

第8名​：燒餅油炸鬼

　　燒餅油炸鬼的熱量高達500至600卡路里，約為2/3杯珍珠奶茶，其高溫油炸更產生丙烯醯胺與多環芳香烴，增加傷腎致癌風險。而業界為了增加酥脆口感，多使用含有重金屬「鋁」的膨脹劑，一旦攝取過多將影響腦部及腎臟，誘發失智與腎衰竭。

 

第7名：鍋貼

　　包餡食物如鍋貼、水餃、小籠包等，充滿飽和脂肪酸與高熱量，其中以鍋貼最為傷腎，一份高達750卡路里，超過一餐所需熱量。

 

第6名：肉鬆肉乾與香腸

　　肉鬆事實上屬營養加工食品，採用大量油、醬油、糖與鹽調味，加工過程中幾乎胺基酸、維生素營養耗盡，只剩下高油鹽糖調味，糖尿病人及腎臟病人不宜食用。至於肉乾與香腸同屬高油鹽糖加上高溫加工的紅肉，吃完大多感口乾舌燥，除有致癌風險外，同時會引發身體慢性發炎，如慢性腎絲球腎炎、心血管疾病、自體免疫性疾病、癌症等。

 

第5名：鐵板麵

　　洪醫生指，鐵板麵不只高油鹽糖、更是高熱量，每100公克的油麵熱量就有361卡路里，鈉含量更是高達712毫克，而經過鐵板上高溫烹煮，容易卡上陳年焦炭，異環胺、丙烯醯胺與多環芳香烴增加罹癌風險。

 

第4名：三寶飯

　　烤鴨、烤雞的脆皮醃料中含糖、而叉燒由五花肉製成，屬高脂食物，故此一份三寶飯的肉跟飯的熱量已高達960卡路里，加上配菜後熱量更高達1330卡路里，相等一天2餐所需的熱量。洪醫生就建議盡量少吃，吃時應避開肥肉、雞皮、鴨皮。

 

第3名：炸雞扒

　　雞扒裹著澱粉經過油炸，一塊的熱量平均可達630卡路里，比2碗白飯更多。若店家不定時換油，回鍋油含超多致癌物與重金屬，常吃不單發胖，更會傷肝傷腎身心傷血管提升致癌率。

 

第2名：日式拉麵

　　一碗拉麵鈉含量高達2,000至4,000毫克，多吃會令血液中的鈉離子飆高。而高血鈉除了會造成腎臟負荷外，更會傷害血管，造成水腫、高血壓與痛風，絕對是傷腎的高危食物。

 

第1名：珍珠奶茶

　　洪醫生表示，一杯珍珠奶茶熱量高達783.2卡路里，奶茶當中的「奶」是以奶精製作，屬於油脂類。當中珍珠屬高果糖，以成人每日所需熱量計算，一杯700毫升珍珠奶茶，只喝半杯就已超標。而奶茶使用的高果糖糖漿，其果糖分子代謝會產生過多的磷酸三碳糖，促進肝臟內生性脂質合成，增加三酸甘油酯堆積胰島素阻抗，提高糖尿病、高血壓、脂肪肝、痛風等慢性病風險，這些慢性病症正是傷腎的最大元兇。

 

轉載自晴報

Tags:#食安風波#上吐下瀉#食物中毒#腎衰竭#寶林茶室#炒粿條#傷腎食物#腎或泌尿科#台灣#珍珠奶茶#發冷#食物安全
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