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男友家發現襪褲爆出軌疑雲？辨稱自用防靜脈曲張？即睇7大靜脈曲張高危職業！物理治療師教做家居運動+預防貼士
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男友家發現襪褲爆出軌疑雲？辨稱自用防靜脈曲張？即睇7大靜脈曲張高危職業！物理治療師教做家居運動+預防貼士

健康解「迷」
健康解「迷」

　　【襪褲/出軌/靜脈曲張/襪子】男人都可能用絲襪？台灣一名女子於男友家中發現一條「二手」肉色襪褲，疑心對方出軌故於回家後路上傳訊息質問，未料對方卻表示襪褲是他為了預防靜脈曲張購買自用，惟事主仍對此感到難以置信，最終在部分網民及男友的解釋，才漸漸相信他的說辭，坦言：「乍聽之下真的很瞎（不合理）……」

 

　　事主於「Dcard」以「在男友家發現穿過的褲襪」發文，指自己與男友分別居於台中及台北，因此假日會輪流去對方居住的城市，數日前她到台中找男友，並於對方櫃子取乾淨毛巾準備沐浴時，卻發現櫃子裡有一條使用過的褲襪。

 

男友稱襪褲「是自己的」

 

　　事主坦言當時極為震驚，亦不敢面對，因此只「拍照傳給我朋友問他們我該怎麼辦」，便將褲襪放回原位「裝沒事」，直到回家路上才敢傳訊息向當時人對質。未料男友收到訊息後卻回應：「他竟然說那是他自己的不是別人的，還馬上打電話來跟我解釋！」

 

　　對方強調褲襪並非一般褲襪，而是一條醫療級的彈性襪，指自己換工作後，腳部一直非常容易痠痛，同事聽醫生建議表示可穿這種襪子改善，於是邀請同儕一同團購湊優惠，男友「覺得可以買來穿穿看，有效的話也想買給我（事主）穿」。惟事主認為事件聽起來極離奇，因此發文諮詢網友：「真的有男生會穿這個嗎？ 但之前真的有聽他抱怨過腳很痠之類的，如果是各位的話會相信這個說詞嗎？」

 

網民力撐男主：非常合理

 

　　不少網友聞言都覺得非常合理，亦有任職護士的網友表示事主男友所言屬實，認為如果襪褲尺寸合理，建議相信他的說辭；部分網友亦指自己或自己男友曾穿過同類襪褲，以預防靜脈曲張。

 

　　事主聽取網民意見後，昨日（26日）再次更新帖文分享後續，指自己之前並不知道這種預防腳痠、靜脈曲張的襪子，因此非常主觀認為男友說謊，惟昨日收到男友同事提供的訂單截圖以及男友穿襪褲的相片，最終決定相信他的說法。

 

　　她坦言已向男友解釋及道歉，並決定發文提醒大家：「也讓大家知道一下這種事情還是有可能發生的，雖然乍聽之下真的很瞎（不合理）……」

 

靜脈曲張7大高危職業

 

　　註冊中醫師及註冊物理治療師黃燕卿接受訪問時曾分享，中醫認為靜脈曲張是氣血運行不暢所致。她解釋，人體的靜脈系統負責把血液帶回心臟，可分為深層及表層靜脈，深層靜脈在肌肉裡面，表層靜脈在皮膚以下，而靜脈曲張是指表層的靜脈系統出現問題。而導致靜脈曲張的成因，可能是懷孕、長時間站立、長時間坐著、遺傳、外傷壓力、肥胖、工作空間狹小、長期腹壓高影響靜脈回流、小腿靜脈受傷史和深層靜脈血栓患者等有關。

 

　　以下為7個患上靜脈曲張的高危職業︰

1.廚師

2.飲食業員工

3.護士

4.警察

5.老師

6.空姐

7.售貨員

資料來源：註冊中醫師及註冊物理治療師黃燕卿

 

靜脈曲張徵狀

 

　　黃醫師指，一旦出現靜脈曲張，患者可能會出現腿部沉重、乏力、痠脹疼痛，細血管擴張出現網狀靜脈，下肢血管明顯突出，惡化恐致腳眼位置會出現腫脹，嚴重時小腿及大腿也會腫脹，皮膚變深色及類似濕疹症狀，包括皮膚乾、痕癢或疼痛等。如果情況持續未有改善，皮膚甚至會潰瘍及出現難以癒合的傷口。

 

6大貼士+2個家居運動預防靜脈曲張

 

　　黃醫師指，除了以中藥和針灸治療外，在生活上亦有6點需要注意，並可做2項家居運動，預防靜脈曲張發生。

 

預防靜脈曲張6大生活貼士：


1.寒凝血瘀型的患者，可多吃薑、蔥、蒜、辣椒等溫熱宣通的食物

2.黑木耳有通血管的作用

3.戒高鹽分及濃味食物以減少對心臟的負荷

4.便秘患者要治好便秘，腸燥者要多吃水果蔬菜，氣虛者要健脾益氣

5.治好慢性咳嗽

6.濕重者要戒甜凍肥膩生冷食物

資料來源：註冊中醫師及註冊物理治療師黃燕卿


2個家居運動，預防靜脈曲張：

1.躺平，墊高雙腳，腳板上下擺動5分鐘

2.雙腳抬高，與身體呈L型拉筋，每晚做5分鐘

資料來源：註冊中醫師及註冊物理治療師黃燕卿


轉載自晴報

Tags:#靜脈曲張#襪褲#靜脈曲張症狀#腳痛#出軌#物理治療#運動
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