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港男坐CX航機商務位食沙律驚現完整大飛蛾！引發作嘔胃痛！投訴一周未獲處理，事件網上曝光國泰咁回覆
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港男坐CX航機商務位食沙律驚現完整大飛蛾！引發作嘔胃痛！投訴一周未獲處理，事件網上曝光國泰咁回覆

健康解「迷」
健康解「迷」

　　【CX/國泰/悉尼/沙律/飛蛾】國泰航班掀食安風波！近日有男網民於網上分享其駭人經歷，指於本月中他與家人乘坐國泰由悉尼飛回香港的航班上，於機上所提供的膳食沙律「食到一隻完整大飛蛾」，令其家人隨即嘔吐大作，更不滿國泰截至周一（25日）為止，仍沒有就事件交代。事件曝光後，隨即引起熱議，網民其後亦回覆留言交代最終發展。而國泰航空回覆查詢時則指已安排同事與顧客聯絡，並正就事件作詳細調查。

 

　　男網民於Facebook「飛行里數 & 平機票實驗室」發文交代經過，指一家四口乘坐國泰CX 138商務客位於3月16號由悉尼飛回香港。惟於機上食用飛機餐時，家人於沙律「食到一隻完整大飛蛾」，隨即引致作嘔及胃痛，他指當時機組人員得悉情況後，曾承諾在48小時內會就事件給予交代。但男網民指，直至周一（25日）為止，他與家人仍等不到任何交代，氣忿的他於是決定將事件公開，並附上有關圖片。

 

　　「可惜經過48小時沒有任何職員聯絡我們或跟進家人健康情況。直到今日25/3，已經超過一星期都沒有正式回覆事件。」

 

　　事件曝光後，引起不少網民熱議，有人深表同情，不過亦有人懷疑事件真實性。男網民其後則回覆指事件被公開不久，已收到國泰致電交代事件及致歉，但就未有交代最後對方有否就事件作任何補償。他最後呼籲希望大家要小心選擇航空公司，避免遇到同類事件。國泰航空回覆查詢時則指已安排同事與顧客聯絡，並正就事件作詳細調查，並再次為受影響的顧客衷心致歉。

 

轉載自晴報

Tags:#食安風波#沙律#膳食#CX#商務航班#食物安全#國泰航空#飛機餐#飛蛾#作嘔#胃痛#投訴#腸胃肝臟科#Pantry熱話
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