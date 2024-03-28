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臭屁蟲 │ 天水圍驚現臭屁蟲卵！愛在衣物上產卵，約兩周破殼成蟲！醫生：蟲液或損皮膚眼睛！ 專家教4 Steps清理蟲卵 + 預防3招
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臭屁蟲 │ 天水圍驚現臭屁蟲卵！愛在衣物上產卵，約兩周破殼成蟲！醫生：蟲液或損皮膚眼睛！ 專家教4 Steps清理蟲卵 + 預防3招

健康解「迷」
健康解「迷」

　　【臭屁蟲/臭屁蟲卵/荔枝蝽象/大埔名物/14粒/驅蟲方法/預防臭屁蟲】春夏季昆蟲出沒注意！近日，一名港女發現天水圍出現9粒孵化的「綠豆」，好奇詢問「呢啲叫咩名？」，引起網民大驚。

 

　　事主在Facebook專頁「大埔 TAI PO」發文並附圖，好奇詢問：

 

　　天水圍都有了，呢啲叫咩名？

 

　　只見配圖中有9粒粘附在籐板上、神似「綠豆」的蟲卵，已全數孵化。有網民認出，這是俗稱「大埔名物14粒」的臭屁蟲卵，紛紛替事主著急：「仲有5隻小魔怪呢？」、「佢係咩唔係重點，重點係少！咗！五！粒！」；而事主對於消失的其餘5粒蟲卵，坦言不知所蹤。

 

每次產卵14粒 2周破殼成蟲

 

　　青綠色小粒是俗稱「臭屁蟲」的荔枝蝽象誕下的蟲卵，每年荔枝樹開花時節便是其產卵旺季。香港昆蟲學會會長饒戈接受訪問時曾指出，每年5至8月是臭屁蟲產卵高峰期，牠們愛在衣物上產卵，每次產卵通常會誕下14粒，約2周後會接近破殼成蟲，故網民常稱呼牠為「14粒」。

 

汁液損害皮膚或眼睛 勿拍打弄穿

 

　　本港皮膚科專科醫生史泰祖曾稱，臭屁蟲分泌出來的汁液主要用來擊退敵人，有一定刺激性，皮膚若被這些毒液濺中或會令皮膚敏感；如濺入眼可能會因直接接觸，出現痕癢或紅腫引致發炎。因此，萬一被臭屁蟲的汁液濺到皮膚或眼睛，記得第一時間以大量清水清洗，情況嚴重須立即求醫。

 

　　香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源亦稱，臭屁蟲沒有很大攻擊性，市民如發現毋須特別恐慌，但由於臭屁蟲卵汁液對人體有害，謹記不要用力拍打或把蟲蛋弄穿，以免被牠們釋出帶臭味的汁液濺及皮膚甚至眼晴，可輕力用紙等將蟲蛋等撥走。

 

2大常見地區

 

　　本港撲滅牠滅蟲有限公司技術顧問及工程總監任永強表示，臭屁蟲多在龍眼樹或荔枝樹附近出現，以下居住環境較常見：

 

1. 近郊地區

居住元朗、西貢等村屋，或住所附近山林滿布，都屬「高危」地區，臭屁蟲等昆蟲不時飛入屋產卵。

 

2. 大廈低層

由於現今不少大型屋苑及屋邨都加入綠化帶，令靠近大樹的低層單位，容易有昆蟲入屋。

 

清理方法

 

　　由於臭屁蟲卵汁液可致皮膚敏感，清理時要格外小心，切勿直接用手接觸，滅蟲專家任永強建議做法：

 

清理臭屁蟲卵4大步驟

1.帶上即棄膠手套

2.用紙巾將臭屁蟲包起，放入廁所沖去

3.包裹時緊記勿太用力，以免壓爆蟲卵流出汁液、滴在地上

4.將發現有蟲卵的衣物再洗一次，或將產卵位置消毒

資料來源：撲滅牠滅蟲有限公司技術顧問及工程總監任永強

 

預防方法

 

　　假如清理蟲卵後，仍屢受臭屁蟲侵襲，「觀林蟲害」的滅蟲專家鄭國鏗（Henry）建議可從3方面著手：

3大方法預防蟲卵入侵

 

1.改善家居衞生

　　為免蟲蝨滋生，大家應定期吸塵，盡量減少住所內的雜物，可有助減少昆蟲滋生點


2.噴灑除害劑

　　如情況持續未改善，可考慮噴灑具殘效性長的除害劑，或者在窗放置香茅或薄荷精油，有助驅趕昆蟲。但留意如家中有小孩或寵物，應避免讓他們靠近經噴灑的位置，企應考慮採用其他方法

3.安裝窗網

　　如經常在屋內發現臭屁蟲卵，大家亦可考慮安裝蚊網，防止昆蟲入屋，即使昆蟲在窗網產卵亦較易清理


資料來源：觀林蟲害控制有限公司創辦人 鄭國鏗

轉載自晴報

Tags:#臭屁蟲#綠豆#春夏季#小魔怪#天水圍#驅蟲#配圖#皮膚科專科醫生#居住環境#臭屁蟲卵#荔枝蝽象#昆蟲#大埔名物#香港昆蟲學會#皮膚科#眼科#家庭醫學
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