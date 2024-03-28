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超級食物紅菜頭汁有助降血壓！服用血壓藥、糖尿病患者適合飲嗎？營養師講紅菜頭汁3大飲用注意點
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超級食物紅菜頭汁有助降血壓！服用血壓藥、糖尿病患者適合飲嗎？營養師講紅菜頭汁3大飲用注意點

欣欣食乜嘢
曾欣欣
欣欣食乜嘢

　　紅菜頭這個超級食物，其獨特營養素提供健康益處，相信大家都頗為認識了。紅菜頭汁屬於運動完滋補，我亦在本專欄及YouTube都曾推介過。有讀者留言問，如果正服用血壓藥，是否適合再飲紅菜頭汁？有見及此，今個星期就分享三個關於飲用紅菜頭汁所需注意事項。

 

超級食物紅菜頭汁有助降血壓！服用血壓藥、糖尿病患者適合飲嗎？營養師講紅菜頭汁3大飲用注意點

 

紅菜頭汁如何降低血壓？

 

　　首先，先解釋紅菜頭汁如何降低血壓。紅菜頭汁含有硝酸鹽，是對產生一氧化氮所需營養素；而一氧化氮，具有血管放鬆及舒張的功能，因而有助降低血壓。飲用含紅菜頭汁後，血液中的硝酸鹽濃度增加，促進了一氧化氮的產生，這就是紅菜頭汁，有助降低血壓的機制。

 

三個關於飲用紅菜頭汁所需注意事項

 

問：何時飲用紅菜頭汁最好？

答：早上

　　我們的血壓，早上睡醒之前數小時就開始上升，醒後會持續向上，最高峰時候通常都是中午或下午早段。 然後於黃昏及晚上就會下降。紅菜頭汁，亦需要數小時才能發揮降血壓之功效，所以，飲用紅菜頭汁，最好就是在早餐時段。

 

問：服用降血壓可否飲用紅菜頭汁？

答：視乎情況

　　一般關於紅菜頭汁與光血壓之研究到，研究分量都是半杯至一杯（即120毫升至240毫升）之間。降血壓效力最高的，有研究指連續60天每天一杯；但要注意，紅菜頭汁似乎只能降低上壓，對下壓沒太大影響。對於並沒有服用降血壓藥人士，每天一杯這個分量或不會導致低血壓。可是，服有降血壓藥人士，就需要先徵詢醫生或藥劑師意見。一般來說，如果你的降血壓藥已經有效地將你的上壓降低至130 mmg/Hg以下，其實你未必需要再加紅菜頭汁。但如果你的血壓藥不能夠降低你醫生所定的目標的話，或可以嘗試每天早上飲用1/4至半杯（60至120毫升）開始。服用血壓藥飲用少量紅菜頭汁的話，就要注意低血壓情況。低血壓症狀可能包括：


●    頭暈

●    頭痛

●    感到頭腦不清醒

●    作嘔

●    頸痛

 

問：糖尿病患者可以飲紅菜頭汁嗎？

答：要減分量

　　一般情況，糖尿病患者都不適合每天飲用果汁，紅菜頭汁也不例外。但若果希望用紅菜頭汁去降血壓的話，先徵詢你的糖尿病營養師意見。你的註冊營養師會根據現時的空腹血糖及平常驗血情況，去為你安排飲用紅菜頭汁的時段。視乎各人的病情，糖尿病患者有可能需要將分量減半，每天不能超過半杯（120毫升）。根據這一款在香港常見的有機紅菜頭汁，每半杯提供9.6克糖份：另外，別空腹飲用紅菜頭汁，最好跟早餐同時進食。


超級食物紅菜頭汁有助降血壓！服用血壓藥、糖尿病患者適合飲嗎？營養師講紅菜頭汁3大飲用注意點


 

Tags:#紅菜頭#紅菜頭汁#降血壓#糖尿病#超級食物#營養#識食
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