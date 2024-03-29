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慢病共治計劃 | 逾5,000人被驗出血糖偏高、糖尿病或高血壓！醫衛局新增指定診所登記直接配對！即睇你個家庭醫生有無份！睇埋登記方法＋參加資格
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慢病共治計劃 | 逾5,000人被驗出血糖偏高、糖尿病或高血壓！醫衛局新增指定診所登記直接配對！即睇你個家庭醫生有無份！睇埋登記方法＋參加資格

健康大晒
健康大晒

　　「慢性疾病共同治理先導計劃」（慢病共治計劃）由去年推出至今，已有至少27,800名市民登記參加！逾半參加者已完成篩查，當中超過5,100人，即約36%被診斷為血糖偏高，或者患有糖尿病或高血壓，而且獲參與計劃的家庭醫生跟進治療。以往想參加就要到地區康健中心登記，但現在有更加方便的途徑，讓你直接與參與計劃的家庭醫生配對，盡快進行篩查！即睇如何參與！

 

慢病共治計劃 | 逾5,000人被驗出血糖偏高、糖尿病或高血壓！醫衛局新增指定診所登記直接配對！即睇你個家庭醫生有無份！即睇登記方法＋參加資格

（圖片來源：Envato）

 

慢病共治計劃 ︳ 直接於指定診所登記參與！網上即Check參與計劃家庭醫生名單

 

　　慢病共治計劃為年滿45歲，而沒有被確診糖尿病或高血壓的香港居民進行篩查，目的是讓患者及早發現患病。就算沒有「中招」，醫生亦會為參加者度身訂造健康管理方案，控制慢性疾病風險因素，實行「一人一家庭醫生」觀念！

 

　　以往要前往地區康健中心才能登記參與計劃，但即日起除了這個方法外，還可選擇到部分參與「慢病共治計劃」的診所直接登記參加計劃，並配對診所內的家庭醫生作篩查！一站式進行篩查及後續程序，方便快捷！

 

　　大家有沒有由小看到大的診所或醫生？有興趣參與慢病共治計劃的話，可以先到「慢病共治計劃」網站搜查參與的家庭醫生名單。假如心水的家庭醫生名字旁註有「可於診所登記參與慢病共治先導計劃」，便可直接聯絡家庭醫生的診所登記參加計劃，並與該家庭醫生進行配對。大家可以先看看自己的家庭醫生有沒有參與計劃！

 

　　家庭醫生會同時為大家登記成為地區康健中心會員，並提供診症，安排接受化驗以及解釋診斷結果。若被診斷為血糖偏高，或已患有糖尿病或高血壓，政府會資助由家庭醫生長期跟進。診症後獲處方「慢病共治計劃」基本藥物的話，亦毋須額外支付任何藥費。

 

「慢病共治計劃」詳情

參與資格：年滿45歲，而沒有被確診糖尿病或高血壓的香港居民

計劃內容：

  •    由家庭醫生評估及安排篩查化驗
  •    由家庭醫生轉介到指定醫務化驗所抽血
  •    由家庭醫生解釋化驗報告及診斷結果，安排合適的健康管理方案

 

參與方法：

  •    到地區康健中心登記
  •    到已參與計劃並有提供參加者登記服務的家庭醫生診所登記加入計劃。

 

診所登記步驟

  •    在醫衞局「慢病共治計劃」的網站搜查參與的家庭醫生名單
  •    若家庭醫生名字旁註有「可於診所登記參與慢病共治先導計劃」，他們便可直接聯絡家庭醫生的診所登記參加計劃，並與該家庭醫生進行配對

 

費用：

  •    篩查階段：政府會就相關費用提供一次性$196的資助，計劃參加者只需支付一次性$120的共付額
  •    治療階段：每次診症，政府會資助部分費用，金額為$166，計劃參加者每次只需支付家庭醫生於參加計劃時所釐定的共付額
  •    化驗：政府會就每項化驗提供部分資助，計劃參加者只需支付共付額
  •    護士診所及專職醫療：政府會就每次服務提供部分資助，參加者只需支付共付額

 

 

慢病共治計劃 | 逾5,000人被驗出血糖偏高、糖尿病或高血壓！醫衛局新增指定診所登記直接配對！即睇你個家庭醫生有無份！即睇登記方法＋參加資格

在「慢病共治計劃」的網站搜查參與的家庭醫生名單
（圖片來源：「慢病共治計劃」網站）

 

 

 

慢病共治計劃 | 逾5,000人被驗出血糖偏高、糖尿病或高血壓！醫衛局新增指定診所登記直接配對！即睇你個家庭醫生有無份！即睇登記方法＋參加資格

若家庭醫生名字旁註有「可於診所登記參與慢病共治先導計劃」
（圖片來源：「慢病共治計劃」網站）

 

 



閱讀更多：慢病共治計劃詳情

Tags:#糖尿病#血壓#三高#四高#慢病共治計劃#慢性疾病共同治理先導計劃#地區康健中心#家庭醫生#血糖#身體檢查#家庭醫學
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