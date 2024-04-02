歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
etnet健康網購 送維他命D3(價值$108)
易經看世界 世界風雲變
【洪灝策略】洪觀經濟，灝視全球
全港注視！定存息率比較神器
靈靈法同你拆解降頭！
健康好人生
Highlight:
健康專題：關注四高
健康頻道頁面大革新
主頁介紹影片
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
雙櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
新聞及評論
精選 ETF
槓桿及反向產品
詳情
搜尋
比較
教室
RQFII 人民幣基金
基金互認
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯虛幣
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
加密貨幣
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
世事政情
財智
職場
數碼新秩序
吃喝玩樂
會員專區
過往專欄
Video
專欄作者
投票區
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Video
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
社創SoIN
專題
新聞
圈中人語
社區項目
社企廊
Video
抗衰老 | 營養師列5種「催老食物」！水果製品未必有益？ 一物質令身體慢性發炎加劇
健康Tips
食得有營

抗衰老 | 營養師列5種「催老食物」！水果製品未必有益？ 一物質令身體慢性發炎加劇

健康解「迷」
健康解「迷」

　　【抗衰老/抗老/護膚/逆齡】人人都希望自己能夠保持年輕，但除了注重皮膚保養，日常飲食也要注意，有台灣營養師就指出，飲食上其實也藏有可以使人加速衰老的地雷，因此要抗老化，就要好好把關、避開！

 

　　營養師周麗提醒大家，有5種「催老食物」會加速身體老化，經常吃會令肌膚及身體機能更快衰老！因此若想要保持年輕、對抗衰老，以下5種食物就要避免進食或少吃。

 

5種「催老食物」加訢衰老

 

1.高糖食物

  • 經常吃蛋糕、含糖飲料等甜食，糖分會在體裹產生糖化反應，產生糖化終產物「AGEs」；
  • AGEs會破壞膠原蛋白，令肌膚容易發黃、失去彈性、出現細紋，造成肌膚衰老等狀況；
  • AGEs更會令身體慢性發炎，影響健康。

 

2.酒精

  • 經常飲酒，肝臟長期超負荷工作，身體自然老得快，容易出問題。

 

3.深度加工肉類

  • 火腿、香腸、熱狗、煙肉等加工肉品通常鈉含量高、有許多添加物;
  • 胃部在過多鈉的刺激下會加速老化，導致黏膜受損，甚至出現潰瘍，影響身體健康。

 

4.水果加工品

  • 水果加工品如水果罐頭、果乾或果醬都要少吃！因這些都額外添加了許多糖，經常食用不但容易變肥胖，更加速人冊及肌膚衰老；
  • 另外，水果的營養素經過加工會大量流失，因此建議最好吃新鮮的。

 

5.高脂肪、油炸食物

  • 肥肉、烤雞、薯條等高脂肪或油炸食物，富含飽和脂肪酸各反式脂肪酸，會猜給身體大量的「過氧化脂質」，導致肌底氧化損傷，衰老更快；
  • 另外，油炸食物也會產生大量的糖化終產物「AGEs」，加劇身體慢性發炎、加速老化。

 

資料來源：營養師周麗


轉載自晴報

 

 

Tags:#催老食物#抗老化#護膚#皮膚#逆齡#希望#飲食#水果#台灣#地雷#加工肉品#營養#抗衰老#加工食品#營養師#酒精#高糖
Add a comment ...Add a comment ...
View comment ...View 1 comment ...

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生