抗衰老 | 營養師列5種「催老食物」！水果製品未必有益？ 一物質令身體慢性發炎加劇

【抗衰老/抗老/護膚/逆齡】人人都希望自己能夠保持年輕，但除了注重皮膚保養，日常飲食也要注意，有台灣營養師就指出，飲食上其實也藏有可以使人加速衰老的地雷，因此要抗老化，就要好好把關、避開！

營養師周麗提醒大家，有5種「催老食物」會加速身體老化，經常吃會令肌膚及身體機能更快衰老！因此若想要保持年輕、對抗衰老，以下5種食物就要避免進食或少吃。

5種「催老食物」加訢衰老

1.高糖食物

經常吃蛋糕、含糖飲料等甜食，糖分會在體裹產生糖化反應，產生糖化終產物「AGEs」；

AGEs會破壞膠原蛋白，令肌膚容易發黃、失去彈性、出現細紋，造成肌膚衰老等狀況；

AGEs更會令身體慢性發炎，影響健康。

2.酒精

經常飲酒，肝臟長期超負荷工作，身體自然老得快，容易出問題。

3.深度加工肉類

火腿、香腸、熱狗、煙肉等加工肉品通常鈉含量高、有許多添加物;

胃部在過多鈉的刺激下會加速老化，導致黏膜受損，甚至出現潰瘍，影響身體健康。

4.水果加工品

水果加工品如水果罐頭、果乾或果醬都要少吃！因這些都額外添加了許多糖，經常食用不但容易變肥胖，更加速人冊及肌膚衰老；

另外，水果的營養素經過加工會大量流失，因此建議最好吃新鮮的。

5.高脂肪、油炸食物

肥肉、烤雞、薯條等高脂肪或油炸食物，富含飽和脂肪酸各反式脂肪酸，會猜給身體大量的「過氧化脂質」，導致肌底氧化損傷，衰老更快；

另外，油炸食物也會產生大量的糖化終產物「AGEs」，加劇身體慢性發炎、加速老化。

資料來源：營養師周麗







轉載自晴報