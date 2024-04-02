寶林茶室事件疑為米酵菌酸引起？中毒致2死、重症者急性肝衰竭！邊5種食品暗藏中毒風險？

【米酵菌酸/寶林茶室/食物中毒/急性肝衰竭/木耳】台北「寶林茶室」近日爆發大規模集體食物中毒事件，至今已累計14人，疑因食用發酵不當的炒粿條或河粉後，出現食物中毒症狀送院，當中已有2人死亡。當局表示，集體中毒是由毒素引起，推斷是「米酵菌酸」的可能性很高，具體原因仍在調查中。有專家指出，不僅是米或玉米製品保存不當會產生劇毒，木耳類食材若長期浸泡於不良環境中，亦同樣會產生米酵菌酸。

綜合台媒報道，「寶林茶室」集體食物中毒事件截至今早（28日），已累計14宗食物中毒個案，其中2人已身亡。台灣衛福部次長王必勝昨晚向傳媒表示，送院的個案都曾在3月19日至22日期間到「寶林茶室」用餐，均食用粿條或河粉後出現中毒徵狀。當中重症者症皆出現類似症狀，如急性肝衰竭引發的器官衰竭。

台灣衛福部長薛瑞元及毒物學專家偏向認為，集體中毒是由毒素引起，推斷是「米酵菌酸」的可能性很高，但亦不排除人為下毒的可能性，已將35種食材帶回檢驗。

5類食品暗藏中毒風險

武漢市疾病預防控制中心曾發布5類可能因變質而含有米酵菌酸的食物，包括發酵玉米麵製品、久泡的木耳、酸湯子與臭碴子、糯米麵湯圓、河粉等濕米粉。當中或因環境衛生不佳或泡發過久，導致食材變質；或儲存不當，亦會產生米酵菌酸。

故此建議以下4點預防食物中毒：

絕對不要購買超過保存期限的河粉、米粉、粿條和涼皮等米製品，也應少量購買，盡快食用

剩下食材應存放雪櫃，而存放時間亦不應超過2天；且要注意溫度是否夠低，或雪櫃是否被塞太滿影響溫度

如有自製澱粉類發酵品的習慣，也要注意原料是否發霉，儲存時也應注意防潮

發泡黑白木耳要使用乾淨的水和容器，發泡時間不應超過24小時，盡量「現泡、現煮、現吃」

轉載自晴報