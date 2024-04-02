歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
etnet健康網購 送維他命D3(價值$108)
易經看世界 世界風雲變
【洪灝策略】洪觀經濟，灝視全球
全港注視！定存息率比較神器
靈靈法同你拆解降頭！
健康好人生
Highlight:
健康專題：關注四高
健康頻道頁面大革新
主頁介紹影片
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
雙櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
新聞及評論
精選 ETF
槓桿及反向產品
詳情
搜尋
比較
教室
RQFII 人民幣基金
基金互認
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯虛幣
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
加密貨幣
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
世事政情
財智
職場
數碼新秩序
吃喝玩樂
會員專區
過往專欄
Video
專欄作者
投票區
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Video
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
社創SoIN
專題
新聞
圈中人語
社區項目
社企廊
Video
減肥運動 | 韓國YouTuber Hee-Ju減33磅不反彈！4招簡單腹肌運動操靚線條！自創瘦身炒飯不捱餓
健康Tips
肥胖問題
瘦身大法
運動
健康好煮意

減肥運動 | 韓國YouTuber Hee-Ju減33磅不反彈！4招簡單腹肌運動操靚線條！自創瘦身炒飯不捱餓

健康解「迷」
健康解「迷」

　　【減肥/瘦身/食譜/運動/腹肌】減肥不需要節食挨餓，也可以瘦得健康美麗！韓國一名靚女YouTuber就成功透過自創的瘦身炒飯和簡單運動，成功減重33磅不反彈，減肥前後的身形對比令人驚艷！

 

　　韓國Youtuber「정희주（Jeong Hee-Ju）」經常在個人YouTube頻道IG專頁，分享她減肥成功的秘訣，相關影片在YouTube上更擁有200萬次的點閱率。身高1.69米的Hee-Ju，曾經體重140磅，沒甚麽肌肉線條可言，尤其腹部和下半身更是浮腫，大腿滿滿肥肉，是典型的梨形身材。

 

　　後來，她自創了瘦身飲食，追求美味的同時不失營養；結合簡單運動，Hee-Ju成功減重至107磅，而且至今沒有復胖。減肥成功後的她大曬迷人身段，漏斗型腰身和零贅肉四肢令人稱羡，減肥前後對比驚艷眾人。

 

　　Hee-Ju以「成功減重15公斤不復胖」為題材拍攝影片，不藏私地向網民分享自己的瘦身秘訣，包括自創的三餐食譜，其中簡單拌炒就完成的瘦身炒飯食譜，更在網上引起許多迴響。另外，她還向大家分享4招「腹肌操」動作，給想要減重同時練出迷人腹肌線條的人士作參考。

 

瘦身飲食一：早餐
雞胸肉+蘋果+低脂牛奶

 

材料：

蘋果1/2個
雞胸肉 120ｇ
低脂牛奶 1盒

 

製作方法：

雞胸肉微波友熱;
蘋果切片或切塊，完成！

瘦身飲食二：午餐、晚餐
自創瘦身炒飯

 

材料：

杏鮑茹1個
洋蔥1/2顆
紅蘿蔔1/3根
椰菜1/4顆
雞蛋1個
雞胸肉 120g
紫米飯120g
蒜蓉、芝麻葉適量
橄欖油、醬油1茶匙

 

製作方法：

雞胸肉微波2-3分鐘解凍，切成小塊備用；
鍋內倒人油，蔬菜烘放入拌炒；
放入雞胸肉拌炒，倒入醬油拌炒；
放入飯拌炒，丙放入芝麻業拌炒；
炸飯盛到盤子，打雞蛋至鍋內，煎至半熟；
雞強文於炸飯上，撒上少許白芝麻裝飾。完成！

 

*以上示範1292kcal 份量;可依基礎代謝率調整

 

瘦身運動：簡易腹肌操

一、抬腿

作用：瘦小腿
平躺於地面，腹部發力，抬起腿；
動作維持1分鐘，完成後休息20秒。

 

二、手碰腳踭捲腹（Heel touch)

作用:訓練腹斜肌
平躺於地面，兩腿彎起；
雙臂伸直，身體微抬，手觸碰兩側腳踭。
動作維持1分鐘，完成後休息20秒。

 

三、捲腹(Crunch)

作用:訓練上腹肌
平躺於地面，雙手置於頭後方；
雙腿曲起，上腹發力，帶動上半身抬起；
動作維持1分鐘，完成後休息20秒。

 

四、平板支撐（Plank)

作用:訓練深層核心、全身
雙膝蓋跪地，手臂保持在肩膀正下方，雙腳打開至比髖部更開的距離；
收緊腹肌，注意腳踭、腰部、頭頂保持一直線，視線向下；
動作維持1分鐘。

來源:IG@heeddo.fit


轉載自晴報

Tags:#瘦身#節食#健康美#腹肌操#韓國#運動#簡單#迷人#身形#減肥大作戰#驚艷#反彈#減肥#健康好煮意#營養#Hee-Ju#YouTuber
Add a comment ...Add a comment ...

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生