減肥運動 | 韓國YouTuber Hee-Ju減33磅不反彈！4招簡單腹肌運動操靚線條！自創瘦身炒飯不捱餓

【減肥/瘦身/食譜/運動/腹肌】減肥不需要節食挨餓，也可以瘦得健康美麗！韓國一名靚女YouTuber就成功透過自創的瘦身炒飯和簡單運動，成功減重33磅不反彈，減肥前後的身形對比令人驚艷！

韓國Youtuber「정희주（Jeong Hee-Ju）」經常在個人YouTube頻道和IG專頁，分享她減肥成功的秘訣，相關影片在YouTube上更擁有200萬次的點閱率。身高1.69米的Hee-Ju，曾經體重140磅，沒甚麽肌肉線條可言，尤其腹部和下半身更是浮腫，大腿滿滿肥肉，是典型的梨形身材。

後來，她自創了瘦身飲食，追求美味的同時不失營養；結合簡單運動，Hee-Ju成功減重至107磅，而且至今沒有復胖。減肥成功後的她大曬迷人身段，漏斗型腰身和零贅肉四肢令人稱羡，減肥前後對比驚艷眾人。

Hee-Ju以「成功減重15公斤不復胖」為題材拍攝影片，不藏私地向網民分享自己的瘦身秘訣，包括自創的三餐食譜，其中簡單拌炒就完成的瘦身炒飯食譜，更在網上引起許多迴響。另外，她還向大家分享4招「腹肌操」動作，給想要減重同時練出迷人腹肌線條的人士作參考。

瘦身飲食一：早餐

雞胸肉+蘋果+低脂牛奶

材料：

蘋果1/2個

雞胸肉 120ｇ

低脂牛奶 1盒

製作方法：

雞胸肉微波友熱;

蘋果切片或切塊，完成！



瘦身飲食二：午餐、晚餐

自創瘦身炒飯

材料：

杏鮑茹1個

洋蔥1/2顆

紅蘿蔔1/3根

椰菜1/4顆

雞蛋1個

雞胸肉 120g

紫米飯120g

蒜蓉、芝麻葉適量

橄欖油、醬油1茶匙

製作方法：

雞胸肉微波2-3分鐘解凍，切成小塊備用；

鍋內倒人油，蔬菜烘放入拌炒；

放入雞胸肉拌炒，倒入醬油拌炒；

放入飯拌炒，丙放入芝麻業拌炒；

炸飯盛到盤子，打雞蛋至鍋內，煎至半熟；

雞強文於炸飯上，撒上少許白芝麻裝飾。完成！

*以上示範1292kcal 份量;可依基礎代謝率調整

瘦身運動：簡易腹肌操



一、抬腿

作用：瘦小腿

平躺於地面，腹部發力，抬起腿；

動作維持1分鐘，完成後休息20秒。

二、手碰腳踭捲腹（Heel touch)

作用:訓練腹斜肌

平躺於地面，兩腿彎起；

雙臂伸直，身體微抬，手觸碰兩側腳踭。

動作維持1分鐘，完成後休息20秒。

三、捲腹(Crunch)

作用:訓練上腹肌

平躺於地面，雙手置於頭後方；

雙腿曲起，上腹發力，帶動上半身抬起；

動作維持1分鐘，完成後休息20秒。

四、平板支撐（Plank)

作用:訓練深層核心、全身

雙膝蓋跪地，手臂保持在肩膀正下方，雙腳打開至比髖部更開的距離；

收緊腹肌，注意腳踭、腰部、頭頂保持一直線，視線向下；

動作維持1分鐘。



來源:IG@heeddo.fit





轉載自晴報