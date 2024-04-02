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減肥排毒 │ 復活節長假狂食磅數急升兼水腫？營養師分享「3日體重急救餐單」！助身體排毒減重瘦身
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減肥排毒 │ 復活節長假狂食磅數急升兼水腫？營養師分享「3日體重急救餐單」！助身體排毒減重瘦身

健康解「迷」
健康解「迷」

　　【肥胖／水腫／減肥／瘦身／復活節／假期／餐單／食療】相信大家在復活節吃盡佳餚，假期後都會有體重焦慮？澳洲註冊營養師Jim Lau在其Facebook專頁中指出，有時候長假期過後會發胖2至3磅（約0.9至1.3公斤）乃屬正常情況，因為食物未能完全消化，故這些額外體重未必是脂肪；另外也因為飲水量減少、攝取更多鹹食，就容易出現水腫。為此，Jim Lau分享「3日體重急救餐單」，幫助身體排毒減重。

 

3日體重急救餐單

 

第1日

早餐：1/2個牛油果+500毫升青檸水

午餐：半碗粟米粒+半磚豆腐+165克魚扒（以未煮熟計算）+1碗炒菜

晚餐：80克魚扒+1碗藍莓+半磚豆腐+1碗菜

 

第2日

早餐：10粒果仁+1顆青蘋果+500毫升青檸水

午餐：1顆青蘋果+120克雞排（以未煮熟計算）+2隻蛋白+1碗沙律

晚餐：80克雞排（以未煮熟計算）+2隻蛋+1碗沙律菜

 

第3日

早餐：2隻蛋白+500毫升青檸水

午餐：1杯青蘋果啤梨汁+125克魚扒+1碗沙律菜

晚餐：1杯青蘋果啤梨汁+1磚豆腐+1隻蛋+1碗沙律菜

 

　　Jim Lau補充，「青蘋果啤梨汁」建議先用青蘋果和啤梨各半個，用攪拌機打成果蓉；而以上份量僅為參考，如果未有飽足感可以稍微增加份量，烹調方式也可按個人進食習慣決定。

 

　　內容獲「Jim Lau - 註冊營養師」授權刊登。

 

轉載自晴報

 

Tags:#減肥#肥胖#水腫#瘦身#復活節#假期#餐單#營養#減肥餐單#排毒#復活節2024
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