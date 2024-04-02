春天湯水｜清明節氣天氣潮濕忽冷忽熱易感冒！點解春季不要隨便進補？中醫推薦3款健脾養肝湯水！紅棗焗水可緩解春困

「清明時節雨紛紛」，又來到陰雨連綿的季節。每當天氣忽冷忽熱，變得寒冷又潮濕，病菌會迅速繁殖，通常以幾何級數列變。常言道：春捂防寒。一些體質較弱的人士較易感受風、寒、濕邪而發病。清明時節除了爲先人掃墓外，註冊中醫師李殷兒提醒，還要好好善待自己，養生着重「養肝、健脾、護肺」，調整臟腑功能，使人體陰陽達之平衡。

春天屬陽，為陽中之少陽，所謂養陽是指順從陽氣向上向外生長的特性，使人體的陽氣得到長養和疏放。春季養陽的意義主要體現在以下幾方面：

春宜養肝

五行學說中，肝屬木，應於春。肝的生理特性就像春天的樹木一樣，具有生長、生發的特性，因而肝氣以升發為順，主人體一身陽氣之升騰。在正常的生理情況下，肝氣之升發，有如樹木之伸展，柔和舒暢，既非抑鬱，也不亢奮，以沖和條達為順。中醫學認為，肝主疏泄，有保證全身氣血運行順暢的功能。肝又主藏血，有貯藏血液和調節人體血量分佈的作用。肝還能調節情緒、分泌排泄膽汁和促進脾胃對飲食的消化吸收。春季養肝是多方面的，如精神情緒、飲食起居、運動鍛煉、休閒娛樂等，都要順應春季陽氣升發的氣候特點，以促進肝陽的生長、肝氣的升發條達，使氣血流通。

春宜健脾

春季重視養肝外，還應注意健脾。飲食不宜過飽，也不宜多吃難消化的食品如糯米、肥肉等；否則不利於陽氣的升騰和疏放，使人昏昏欲睡，加重春困的現象，損傷本來處於弱勢的脾胃之氣。在春季，如果無病，就不要隨便服滋補藥物，會增加脾胃的負擔。

春宜護肺

元代養生家丘處機曰：「不可令背寒，寒則傷肺，令鼻塞咳嗽」。中醫學認為，春季陽氣開泄，皮膚腠理疏鬆，抵抗力下降，易受冬之餘寒的侵襲而患上感冒、氣管炎、麻疹、百日咳等呼吸道疾病。肺主呼吸，故應注意防寒，保護肺氣，並增強機體抵抗力。

李醫師推介藥膳湯水，助你調理人體臟腑功能、增加抗病能力。

黨參淮山燉鵪鶉湯

材料：黨參3錢，淮山5錢，鵪鶉1隻，豬瘦肉4兩，去核紅棗6枚，生薑3片，鹽適量。



製法：先將鵪鶉洗乾淨切塊，將洗淨鵪鶉與洗淨瘦肉均用滾水漂洗乾淨，餘下的材料洗淨；將全部洗淨的材料放入燉盅內，加入滾水3碗，隔水用慢火燉3小時，加鹽即可飲用。



功效：滋養肝腎，補益脾胃。可增加人體臟腑功能，增抗病能力，老幼咸宜。

百合蓮子薏米煲烏雞

材料：百合5錢，蓮子5錢，玉竹5錢，生薏米5錢，烏雞一隻，紅棗10粒，鹽適量。

製法：先將烏雞洗淨去頭去腳，斬件，用滾水漂洗乾淨；將其餘材料浸洗乾淨；將所有洗淨材料放入瓦煲內，煲2小時，加鹽調味即可飲用。



功效：健脾、補肺、固腎等，有增強肺氣管功能，可預防感冒。

黨參雲苓紅棗水

材料：黨參5錢，雲苓1兩，白朮5錢，龍眼肉5錢，紅棗去核6粒。



製法：材料洗淨，放2L水浸泡半小時，後開火煎20分鐘，代茶飲用。



功效：袪濕，補氣血。適合春天解困倦化濕氣飲用。

被訪者簡介

李殷兒中醫師簡介

畢業於香港大學中醫藥學院，曾於醫院病房及門診工作。有見香港人口老化問題嚴重，李醫師修讀國家公共營養師課程及實用老年病學證書課程等，不時為各大機構舉辦講座及工作坊，推廣中醫食療知識，希望大眾認識養生與疾病之關係。



