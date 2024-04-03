200磅內地男每日慢跑10公里跑足5年！減逾20磅兼搣甩患脂肪肝、膽結石等4種慢性病？

【慢性病／肥胖／脂肪肝／膽結石／心律不正】肥胖是萬病之源，內地一名200磅男子5年前做體檢，發現自己身患4種慢性病，決定養成跑步習慣。沒想到恆常的跑步習慣，卻讓他的慢性病逐一痊癒，甚至連最棘手的膽結石都憑空消失，讓他嘖嘖稱奇。

日跑10公里 慢性病自癒

該名內地男子在社交平台「小紅書」上分享自己堅持5年的習慣，讓他身心皆比以前健康得多。男事主5年前體重達180斤（約198.4磅），當時做身體檢查發現他患有輕度脂肪肝、肥胖症、心律不正和2.7毫米的膽結石，健康情況不樂觀，膽結石每年持續增大0.1毫米左右。當時身患4種慢性病的他，決心開始養成每天跑步的習慣。男事主指，他每天早晚分別會慢跑兩次，每次大概1至1.5個小時左右，平均每天共跑10公里。剛開始跑步的第一年，他驚訝效果非常顯著，隨後4種慢性疾病慢慢逐一改善，甚至自然痊癒。

跑步第1年：輕度脂肪肝消失；肥胖症變為輕度肥胖；心律不正有改善；膽結石沒有變大維持在2.7毫米。

跑步第2年：輕度脂肪肝消失；輕度肥胖消失；心律不正消失；膽結石縮小至2.4毫米。

跑步第3年：前者3種慢性病沒有復發；膽結石持續縮小至1.4毫米。

跑步第4年：前者3種慢性病沒有復發；膽結石縮小至0.6毫米。

跑步第5年：前者3種慢性病沒有復發；膽結石消失。

恆常跑步 膽結石憑空消失

最令男事主感到驚奇的是，第5年做體檢時，發現膽結石消失不見。當下男事主以為醫生看錯，反問醫生「膽結石呢？」。醫生當時表示困惑，男事主遂將膽結石病史娓娓道來。醫生後來再次檢查，發現男事主所指的膽結石，只剩下「一個印跡」，可以忽略不計。不過醫生最後為了激勵男事主繼續運動，鍛煉身體，故象徵式地「填個0.1毫米」。

男事主後來因膽結石消失一事，請教過中西醫生，有醫生指，要完全清除膽結石需要手術處理，單靠跑步是不可能去除膽結石的。另有中醫師指出，有可能是因為運動讓身體代謝功能增強，「以前不正常的代謝功能都會恢復正常了」，自然將身體異物排出體外。對於這個說法，男事主半信半疑，但他有感開始跑步後，體重減掉20斤（約22磅），現在維持160斤（約176.3磅）。平日食慾亦不俗，「想吃甚麼就吃甚麼」，不為體重管控而刻意減肥。他形容，現在每天都「精力旺盛，活力十足」。

2大高危群組易猝死

運動猝死的意外屢見不鮮。台北醫學大學附設醫院心臟內科主治醫生蕭成儀曾向媒體表示，涵蓋隱性心臟病的「心因性」猝死，高危險群分成兩類：

● 本身有心血管疾病、多重慢性病、曾心肌梗塞過的病人

● 患有先天性心律不正的人士，平常可能毫無症狀和徵兆，平日難以發現，但一發病，就是以致命性心律不正表現。

蕭醫生亦提出了做運動時應留意的3大細節：

● 運動前先熱身：可促進血液循環、降低心臟負荷。建議應花總運動時間的10％至20％熱身，即是若運動50分鐘，熱身時間至少5分鐘。

● 運動前補充水分：建議運動前2小時補充500至600毫升的水分，避免身體缺水血液變黏稠。此外，由於運動血液會大量分配至肌肉，當腦部血液下降，不僅影響平衡感、提高心血管負荷。

● 運動期間猝死警號：如出現胸痛、氣喘、冒冷汗，代表心肺功能將超出負荷，應立即停止。

轉載自晴報