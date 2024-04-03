內地醫療 | 港男患疝氣公院手術排足6年、私院需付8萬元！深圳求診醫保報銷僅自費2,000元做手術！北上體檢收費只有香港十分一？

本港醫療資源緊張，不少港人都會選擇北上求醫，近年來深圳的醫療服務更令港人改觀，曾到深圳就醫的港人都會感嘆一句「今時不同往日」，更大讚「平靚正」。

疝氣手術港公立排隊6年 深圳即開刀\

微信公眾號「深圳微時光」早前刊出一篇名為《香港人「盯上」深圳社保：看病也求「平靚正」，帶火陪診師月入過萬》的文章。文章指出，深圳的醫院多、掛號方便、價格便宜，在各個方面，都幫助港人暫時解脫於香港不堪重負的公共醫療系統。

文章中還分享案例，一名叫李哥的港男患有疝氣，由於公立醫院門診需排隊，他首先前往私立醫院看門診，確診疝氣，並被告知疝氣修復手術費均價為6至8萬港元。

當時李哥沒有買香港的商業保險，原本打算帶病投保，但遭到保險公司拒絕。如果去私立醫院，無法報銷高昂的手術費，因此他只能在免費的公立醫院排隊，等待手術。

「2022年6月私家門診看病，帶著推薦信艱難預約到2023年5月公立的外科門診。終於等到看醫生，被告知手術要排到2029年！」

當時剛好「粵港澳病人先導計畫」剛實施，持有香港永居身分證和香港醫院預約紙的香港人，可以在港大深圳醫院看病，醫療紀錄會自動從香港同步到深圳，每次自費100元（人民幣，下同），其餘開支香港政府報銷，報銷額度每年2,000元。

雖然2,000元也遠遠不足於在深圳自費做一次疝氣手術，但李哥仍決定前往深圳醫院診治。在去門診看醫生的當天晚上，他立即被安排住院，晚上進入手術室，術後2天便出院，總共收費1.6萬元，醫保報銷1.4萬元，最後李哥只需自費2,000元。

深圳體檢項目收費只有香港的十分一

文章又指出，香港公立醫院排隊時間長，私立醫院收費價格高，一直是港人看病的心結，「只有買了商業保險的香港人，在生病的時候才會顯得從容一些。」

一名叫阿敏的港女曾因膝蓋不舒服，前往私家醫院就診，確診半月板拉傷。隨後她在公立醫院排隊，被告知手術安排在30個月，即2年半之後，當下她果斷選擇私立醫院做手術。

阿敏表示，她之所以選擇在香港私立醫院看病，主要因為保險足夠覆蓋手術和醫藥費，而且這份商業保險是公司購買，她不用白不用。

「如果沒有商業保險，我肯定會到深圳做手術，不然負擔不起。」

文章指，只要在深圳接受過診治的港人，就會開始擴大其他問診範圍，例如胃腸鏡檢查、牙科、中醫、體檢等項目。因為這些項目，即使在深圳的公立醫院自費檢查，價格都遠低於香港的私立醫院，同樣的體檢項目，深圳的收費只有香港的十分之一。

除了價格便宜，讓港人更驚喜的是，檢查過程快狠準，結果也無需等太久，可以透過手機上聯網查看。有一位十年前來過深圳就診的香港人感慨，當時深圳的公立醫院感覺流程不清晰，病也沒治好，

「十年後再回深圳看病，感覺變化太大了。現場有條不紊，收費也透明，醫生醫術也很不錯，臨床經驗很豐富，感覺真的比十年前好。」

轉載自晴報