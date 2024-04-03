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經痛舒緩 │ 盧巧音分享按一個穴位止經痛，網民大讚！中醫：4個穴位+4個方法同樣有效
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經痛舒緩 │ 盧巧音分享按一個穴位止經痛，網民大讚！中醫：4個穴位+4個方法同樣有效

健康解「迷」
健康解「迷」

　　【經痛／止痛／月經失調／月經／經期不適／穴位】不少女性都曾經面臨經痛不適，今年49歲的歌手盧巧音，近日亦於個人社交平台分享止經痛穴位，指自己每次腹痛都會按此減輕痛楚，更直言：「珍惜有經期的時候！」不少網民大讚穴位對女性好處良多之餘，對止胃痛、暈車浪、作嘔作悶等不適都同樣有效。有中醫證實指，盧巧音所指的穴位的確可有效舒緩經痛，此外另有4大穴位及4大預防及紓緩方法同樣有效，惟經痛成因良多，建議應該先分辨成因、對症下藥。

 

　　盧巧音近年經常跑步的她，Instagram內容亦多與運動及健身相關，生活頗為健康，惟日前她分享了一個止經痛相關穴位的帖文，指自己於生理周期偶爾經痛來襲，便會用大姆指按壓另一隻手的合谷穴以減輕痛楚，更笑指要「珍惜有經期的時候」。帖文隨即引發網民熱議，不少人表示穴位用處多多，直言多按壓穴位對身體好處良多。

 

中醫拆解經期止痛方法

 

　　註冊中醫師陳嬿珺接受訪問時表示，盧巧音所按壓的合谷穴具有清熱解表、明目聰耳及通絡鎮痛等功效，可用於治療頭痛、齒痛、口歪眼斜、鼻衄、耳聾及經痛等問題，另外肚痛、腸胃不適、急情腹瀉等亦同樣有效，使用情況較為百搭，坦言自己肚痛、腸胃不適時亦會使用。

 

　　想要紓緩經痛，除了合谷穴，醫師建議以下2大穴位同樣有效：

 

血海穴：位於大腿內側，髕骨距離膝蓋約2寸（約為手指三指寬），股四頭肌肉前端內側隆起處。 此穴有助活血化淤，調理婦科問題。

三陰交穴：位於小腿內側，踝關節內側上方約３寸（約為手指四指寬）處。

 

　　註冊中醫師彭子芯接受訪問時亦同樣表示，合谷穴有行氣止痛的功效，由於其經脈路線上行頭目及腸胃，尤其對頭面部及腸胃痛症效果良好，其理氣止痛作用亦可紓緩因氣血鬱滯引起的經痛問題，除了上述合谷穴、血海穴及三陰交穴外，亦建議可按壓關元穴，此處為女子蓄血之處，於此穴位暖敷或用灸法能益氣溫宮，對於由宮寒引起的經痛亦有良好效果。

 

經痛4大成因及紓緩方法

 

　　彭醫師解釋指，經痛常見原因分為下列4大類，想要解決經痛問題應要先分清原因：

 

氣血鬱結：經前胸腹脹、便秘、心情鬱悶或煩躁；經期腹脹痛、下腹脹滿如氣球、經血流出不暢或有血塊

宮寒：容易月經周期推遲、經血顏色偏暗、血質粘稠或有血塊、小腹涼、怕冷、或伴經期感冒、腹瀉或腰痠。

月經量多：月經量比正常多，頭3天需要用超過28cm衛生巾或1-2小時更換一次，因大量經血於短期內內排出，常造成較強的宮縮而引起疼痛，需找出經量過多原因對症下藥，例如血熱、氣虛、腎虛或某些婦科腫瘤。

婦科腫瘤：子宮肌瘤、腺肌症、朱古力瘤、子宮內膜異位都是常見有機會引起經痛的成因，如有頑固經痛必須定期婦科檢查排除。

 

　　想要預防或舒緩經痛，於經前一星期開始至經期期間建議戒冰凍飲食及保暖，經期間由於血室打開，因此需要注意腰腹部至下肢保暖，建議穿包裹遮蓋下肢的衣物鞋屜；平時適當運動，尤其活動及拉伸腰腹下肢，改善盆腔循環；而經前情緒起伏較大的女士，如非藥物治療未有改善，可諮詢中醫建議適當於經前服用行氣解鬱的中藥，可有效改善情緒及預防經痛、適當舒緩壓力及情緒。

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#女生話題#養生#網絡熱話#中醫師#腹痛#月經失調#盧巧音#生理#月經#Instagram#健康#女生#熱爆話題#經痛#穴位#穴位按摩#合谷穴#血海穴#三陰交#關元穴#中醫#紓緩經痛#婦產科
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