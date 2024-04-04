心肌炎 │ 19歲女生疑急性心肌炎發作舞蹈集訓猝死！醫生講8大症狀！有時與感冒、腸胃感染相似？

【心肌炎／猝死／舞蹈生】近日廣東一名19歲女大學生於舞蹈集訓時突然猝死，事件更於當地引起熱譏。除了因為死者任穎潔有相當優秀的舞蹈背景外，更因為死者父親事後對學校作出實名控訴，認為學校管理失職，導致他的女兒意外身亡。而死者就讀的廣東白雲學院事後則發聲明指死者去世的原因是心肌炎所致，強調事發時學校正放假，學校沒有組織舞蹈集訓活動。

綜合內地傳媒報導，19歲死者任穎潔於2024年2月27日參加舞蹈集訓時，突然猝死，而死者父親於3月6日則於網上控訴校方未有事件作出合理交代，並控訴於學校為女兒收拾遺物期間，曾遭校方保安粗暴對待。3月7日，任穎潔所讀的學校廣東白雲學院則發聲明回應指死者死因是暴發性心肌炎，而且事發時是學校放假期間，強調學校沒有組織舞蹈集訓活動，而舞蹈集訓活動公司與學校也沒有關係。

對於任穎潔的突然離世，她的一名師姐則於網上還原了當時的現場情況，指意外發生時還沒上課，任穎潔在舞蹈室門外準備上課時突然倒下。儘管大家及時撥打了120，但遺憾的是，她最終沒有被搶救過來；又哀悼「無法接受一個活生生，那麼美好的女孩子，突然就離開了…」

據了解，任穎潔從小喜歡舞蹈，曾獲得了不少國家，省市和學校的舞蹈裏面的獎項，學習拉丁舞亦10多年，還在專業的舞蹈學校學習三年，曾於2023年獲得2023年全國大學生舞蹈體育錦標賽冠軍。對於其突然離世，不少網民亦深表惋惜，有網友則懷疑，可能舞蹈活動太過於劇烈，導致的突發心肌炎。

急性心肌炎多數由病毒感染造成

對於急性心肌炎的成因，台灣兒科急症醫生吳昌騰曾表示多與病毒感染有關，亦有可能由免疫、毒素及藥物所致。在嬰幼兒或新生兒期，發病多為急性，甚至猛爆性發作而致命；較大孩童或青少年發病則較緩慢，甚至初期無明顯症狀，

心肌炎8大症狀

1. 發燒

2. 心衰竭

3. 呼吸喘

4. 心跳及脈搏微弱

5. 心跳過快

6. 奔馬律（額外心音）

7. 胸痛

8. 休克

資料來源：台灣兒科急症醫生吳昌騰

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吳昌騰指出，病毒感染併發的心肌炎不容易診斷，其症狀變化多端，有時與感冒、腸胃感染類似，所以對醫生而言都是一大挑戰。以下為較常見的發病症狀：

6大護心建議

1. 低油鹽糖、高纖維及零反式脂肪飲食，多看食物營養標籤

2. 定期監察身體，如量血壓、血糖、體重

3. 每日睡足7至9個小時

4. 每周運動最少75分鐘（高強度）或150分鐘（中強度）

5. 65歲以上每周3天做平衡力運動，如單腳企

6. 戒煙

資料來源：香港心臟專科學院

事實上，心肌炎等心臟血管病過去一直是導致猝死的原因之一，香港心臟專科學院因此曾經提倡市民應維持低油鹽糖、高纖及零反式脂肪飲食：

轉載自晴報