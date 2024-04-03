乳癌復發 │ 乳癌患者手術後一年上身多處突出紅疹！求醫揭患罕見皮肌炎、癌細胞恐已擴散！醫生：身體4個地方出現紅疹要留神

【乳癌／復發／紅疹／皮肌炎／罕見病】皮膚生紅疹可能是患惡疾先兆！台中一名婦人上身突然生紅疹，後來更出現全身乏力無法自理遂求醫。經醫生檢查後發現與她過去的乳癌病史有關，恐癌細胞已擴散。

上半身突生紅疹揭癌復發

綜合台媒報道，台中一名60歲黃姓婦人2年前曾罹患乳癌第1期，因而切除右乳房。1年前，黃女士臉部、前胸、上背及手關節處突然出現對稱性紅疹。後來症狀日益嚴重，更出現吞嚥困難、全身無力，導致她日常生活無法自理，需要家人協助洗澡穿衣。她一開始以為是藥物疹遂到診所求醫，停用乳癌用藥後仍未見好轉。經由烏日林新醫院血液腫瘤科與過敏免疫風濕科進行血液檢查、切片檢查及神經內科進行肌電圖檢查後，才發現是乳癌復發引起了罕見病皮肌炎，癌細胞更擴散至肝臟、淋巴。

有癌史患者易患上皮肌炎

烏日林新醫院血液腫瘤科醫生林增熙表示，因癌症誘發皮肌炎的說法現時原因未明，推論可能是身體對癌細胞產生免疫反應造成。皮肌炎平均好發於約40至50歲人士，發生率約為十萬分之一，屬罕見病。雖然台灣罹患皮肌炎的病例不多，但有癌症病史的患者比一般人有更高機會患上皮肌炎，比例高達15%至30%。罹患皮肌炎多數在診斷癌症前1、2年，或有復發、轉移的情況。男性患者大多數合併鼻咽癌，女性則常見於乳癌患者。林醫生續指，患皮肌炎的乳癌患者中，約7成屬侵犯性或晚期，提醒患者更需要保持警覺。他建議，皮肌炎患者平日應定期做全身癌症篩檢，及早發現身體異狀，提高治癒機會。

身體生紅疹要注意

林醫生指出，皮肌炎患者會隨著病情輕重出現不同症狀，如初期皮膚會出現對稱性紅疹，尤其是在上眼皮、脖子、手指關節處。繼而出現漸進式且對稱性近端肌肉無力或疼痛的症狀，合併不明原因或自體免疫引起發炎性肌肉病變。嚴重患者會有呼吸不順、吞嚥困難、發燒等症狀，甚至導致肺纖維化及影響心臟等器官功能等。據了解，目前皮肌炎未有標準治療藥物。林醫生建議，癌症病人除了服用免疫調節藥物外，必須妥善控制腫瘤，方可紓緩病情。患者亦應盡快尋求專業醫師的協助與治療，以免延誤治療。

轉載自晴報