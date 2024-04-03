與時並進 — 裝備同工和宿生的軟實力

去年底，我曾在一篇文章提及需要提升宿生的軟實力，讓他們擁有配合21世紀工作所需的技能。當中我亦提及正與Aces Educational合作，為前線同工度身訂造一系列培訓課程。我看重宿生的聲音，同時亦尊重同工的意願，希望同工能夠無所畏懼地坦誠表達意見，因為只有這樣才能有助整個機構文化的轉變。因此，負責的同事邀請了前線同工就培訓的題目及內容表達意見，透過設計課程的內容，同工得以明白將來所需要的技能其實與現時宿生的生活規律狀況息息相關。

例如第一個單元題目為「時間管理」。現時常見的挑戰是許多年輕人喜歡「打機」，包括我機構的宿生，當中不少更是因為過度「打機」而與家人產生嚴重磨擦。同工當然希望他們減少「打機」的時間，而通常的做法就只是勸戒他們不要打機。然而，這種規勸往往未能達到預期的效果，與其勸他們不要打機，不如讓他們意識到日常在不重要的事上浪費了多少時間。導師提出不同形式的工具，例如「每日活動時間表」，著同工讓宿生填寫，記下他們每日進行所有活動所花的時間，如活動不超過半小時，則算「0」，因為所花的時間不多。表格的下半部分則需列出「我利用時間的活動」及「我浪費時間的活動」，讓他們清楚看到在那些活動浪費了時間，並重新安排日程。

同工可以按自己的喜好或宿生的性格特徵選用不同的工具。他們均表示這類工具十分有用，因為宿生通常不會理會「不要打機」這類勸喻，相反，如何讓他們能夠自我分析，讓他們知道有比「打機」更有意義的事情要做就有效得多。畢竟對年輕人來說，被自己說服比被別人勸服更令他們信服。過程中，他們更可以訓練自己的分析力及批判性思維。

這個課程更深入地探討如何教導宿生更好地做好時間管理，包括「如何決定活動的優先順序」及「管理時間的組織技巧」。導師特地製作了不同的工作紙來配合需要。透過這些工具，宿生更容易意識到時間管理的重要性和迫切性。

在撰寫這篇文章時，同工們已完成「時間管理」這個單元的所有課程，並在最後一節的分組討論中，設計如何將所學到的時間管理技巧教授予宿生，讓他們終身受益。同工們在討論中，反映出他們對教授宿生管理時間的方式明顯變得更有系統。首先，按部就班先從協助宿生整理或認識時間的概念開始，再以事件的重要性和急切性來排優先順序和安排時間，最後教授宿生為自己製作時程表等。此外，同工們更重視幫助宿生建立時間管理的習慣，而非只是指出各種不對之處；當這個習慣建立後，宿生便擁有更大的自主性，而同工也不需要像往時一樣，需要不時提點他們要先做甚麼或不能做甚麼。

參與的同工均表示課程十分簡潔易明，且具體和實用。還有一個意外的收獲，當同工在課程中填寫自己的「每日活動時間表」後，他們看著結果所帶來的視覺震撼感到錯愕，以致也觸發對自己的時間管理進行檢討。作為機構的管理者，最大的滿足感莫過於在提升服務質素的同時，也提升員工對自己的認知和個人質素。我也期望，我的同工與宿生同行，並肩成長，互相造就彼此。

設計時間表時，可嘗試每30分鐘以明亮的顏色填滿一格。

（版權自Aces Educational）