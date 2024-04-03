清明節氣 │ 陽氣不足人士宜把握時機疏通補益肝腎，健脾胃都重要！推介「南瓜洋葱栗子湯」，全家啱飲！

「這幾天天氣終於晴朗了，曬曬太陽，心情也好。」Janice說。

「清明到了。清明節大家會想起掃墓，慎終追遠是我們傳統的美德。清明又是二十四節氣之一。清明的意思是物生清淨明潔，此時生長的萬物都清淨、潔淨，光明向上。所以現在的天氣比三月時好得多，不會烏雲密佈，太陽的威力又未至於七八月時那麼厲害，可以放心曬太陽。」我說。

「清明時節雨紛紛，小時候都背誦過。」Janice說。

「是呢！就算下雨一般都是毛毛細雨。清明一到，天地清澄，春光明媚，甘雨滋潤，萬物復蘇，生機勃勃，正是春耕播種的好季節。在養生角度，重點在升清降濁、疏肝利膽、溫煦腎陽，對於陽氣不足的人士，肝膽不利，情緒欠佳者，宜把握清明時候好好疏通和補益肝腎。」我說。

「實際應該如何做呢？」Janice問。

「我們要搞清甚麼是升清降濁。升清，指上升的清陽之氣；降濁，指下降的濁陰之氣。這個概念可以用水的循環來理解，水份從地球表面受熱蒸發，成為空氣中的水蒸氣，在高空遇到冷空氣凝結，成為雲，然後降雨至地面。

當中脾胃十分重要，脾胃位於我們身體中央，體內氣血升降出入必經之地，脾胃虛弱，不運化時，就會影響氣機。當中脾主升清，胃主降濁。食物經胃受納，再經脾運化，把當中的水穀精微上輸於心肺。胃納飲食經腐熟而下注小腸，不要的東西分為固體渣滓和液體垃圾，較為固體的稱為糟粕，由大腸傳導經肛門而出。水液部分由膀胱而排出，成為尿液。清升濁降，氣機通暢，對維持機體健康不可忽略。

健脾胃可以吃南瓜和紅蘿蔔，南瓜能潤肺益氣，紅蘿蔔又有健脾化滯和潤燥明目的作用。洋葱也是養生食物之一，有健脾化痰、疏風散寒和安胎的作用。留意一下洋葱的結構是一層層的，有疏通的作用。栗子和腰果可以補腎，對溫煦腎陽有幫助。陳皮和生薑合作，健脾袪濕，促進排掉身體的濁氣、痰濕，有助降濁。這些材料可煲成清明保健湯水，全家合用。」我說。

「聽起來都很美味。」Janice說。

「清明除了祭祖之外，也應多到戶外走走，做運動，令身體氣血運行順暢。」我說。

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