維他命D：1 型糖尿病患者新希望 ？

維他命D對維持身體各種功能十分重要，有外媒近日引述一項研究發現，維他命D 還有助治療年輕的1 型糖尿病患者，因它可改善他們產生胰島素的 β 細胞的功能。

維他命分為水溶性和脂溶性兩種。水溶性維他命（B和C）能溶於水中，當攝取量多於身體需要時，多餘的維他命便會隨尿液排出體外。脂溶性維他命（A、D、E及K）只溶於脂肪中，須靠食物中的脂肪才能被消化和吸收，攝取過量便會較易中毒。

陽光維他命防多種病

維他命D是一種脂溶性維他命，也是一種荷爾蒙（或激素），它既可從食物營養中攫取，也可透過曬太陽來合成，所以它又被稱為「陽光維他命」。

維他命D可透過曬太陽來合成，故又被稱為「陽光維他命」。

除了可預防與骨骼有關的疾病，如骨質疏鬆，以及情緒病之外，充足的維他命D 還有助預防或降低某些疾病的風險，包括：部分癌症、心臟病、動脈粥狀硬化、與免疫相關的疾病、腦退化、氣喘等，而在2 型糖尿病以外，3月初在醫學網站《JAMA Network Open》發表的一項研究結果顯示，高劑量的維他命 D也有助於治療年輕的1 型糖尿病患者。

糖尿病是一種慢性疾病，當胰臟不能產生足夠的胰島素，或身體不能有效利用產生的胰島素時，導致血糖濃度升高，便會有糖尿病。根據世衞資料顯示，全球目前有逾4.6億糖尿病患者，若1 型糖尿病佔10％的話，就有460萬名病人，患者通常是兒童或青少年。香港約70萬糖尿病人，1 型糖尿病人少於7萬名，1 型糖尿病的併發症包括心臟病、中風、循環系統問題、眼疾、神經損傷、腎病和牙齦疾病等。

補充劑延緩 C 肽流失

發表那項研究的作者是美國科恩兒童醫療中心(Cohen Children Medical Center)內分泌科主任兼糖尿病中心主管恩武蘇（Benjamin Nwosu）醫生。研究發 現，維他命D可保護胰臟的 β 細胞，並增加患者體內胰島素的自然分泌。

恩武蘇的研究對象是36 名10 至21 歲的青少年，為期12 個月。期間，研究團隊隨機向參與者提供一劑麥角鈣化醇（也稱為「維他命 D2」）或安慰劑（placebo），發現服用維他命 D 補充劑有助身體降低胰島素原與 C 肽的比例，並比安慰劑更能延緩 C 肽的流失。

當C肽存在，人體仍會分泌胰島素，減緩 C 肽損失並改善胰島素生成細胞的功能，可延長1 型糖尿病的「蜜月期」。蜜月期過後，胰臟的 β 細胞仍會持續產生胰島素數年。因此，延長蜜月期有助減少長期的併發症，這對年輕患者而言，尤其關鍵。

必須遵醫生指示服用

「維他命 D2」是維他命 D中最常見的補充劑，但若攝取過量（約10,000 IU），鈣含量便會過高，導致噁心、嘔吐、便秘、異常疲倦，以及精神或情緒的變化，所以1 型糖尿病或前期的患者服用任何新藥或補充劑之前，必須先諮詢醫生。

如不想服補充劑，許多植物奶，例如大豆、杏仁和燕麥奶，麥片、蘑菇、橙汁等，都富含維他命 D2；維他命 D 3則可從油性魚類、魚油、雞蛋、乳製品如牛奶等中攝取。

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