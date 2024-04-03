關節炎 | 美國退休者協會教7個手部運動預防關節炎！每朝做增強手握力、減少疼痛及疲勞！日常如何保護雙手關節？用廚剪好過廚刀？

長者其中一個困擾一定是面對關節僵硬及疼痛！不過年紀大不一定機器壞，關節炎是可以預防的疾病。美國退休者協會指關節炎是因關節軟骨表面磨損，活動時變得不順暢，導致僵硬、疼痛，甚至喪失活動能力的一種退化性疾病。職業治療師教7個手部運動保持關節健康，又分享日常生活貼士，大家可以跟著一起做，從今日起維持關節健康！

7個手部練習預防關節炎！

美國退休者協會表示，根據《關節炎與風濕病學》的研究，估計每個人一生中有40%的風險患有症狀的關節炎。雖然軟骨不能重建，但我們可以保持關節中的軟組織柔軟預防疾病！只要每日在早上將以下7個練習當作常規暖身運動，每隻手重複5次，可以增強手握力之餘，疼痛感及疲勞亦有所減輕！

練習一：肩部伸展

步驟1：雙臂向上伸展。然後彎曲右手肘，將右手伸向腦後，朝向肩胛骨。

步驟2：用左手抓住右肘，然後將其輕輕拉向背部中央，交換手臂並重複。

（圖片來源：AARP）

練習二：手肘屈曲和伸展

可幫助舒緩網球肘或高爾夫球肘等疾病

步驟1：將一隻手臂伸到身前，掌心向下。

步驟2：將手掌向上並彎曲手肘，使手掌移向肩膀。

步驟3：拍打一下，然後將手臂向後伸直，並將手掌轉回起初的位置。

（圖片來源：AARP）

練習三：「祈禱」與反向「祈禱」

有助於舒緩腕管綜合症

步驟1：雙手合十，呈祈禱姿勢，手肘向外，維持與胸口同樣高度。

步驟 2：將雙手放低至腰部高度，同時手掌合十，停留一下。

步驟3：轉動雙手，使手背合上，掌心向外，手指向下指向腳趾。

步驟4：舉起雙手回到起初位置。

（圖片來源：AARP）

練習四：手指張開

關節炎會使雙手難以張開和合起來，但這種伸展運動可以幫助保持手部靈活性

步驟1：將一隻手舉在身前，掌心朝向自己，將手指盡可能分開。

步驟2：握緊拳頭並保持幾秒鐘，用另一隻手重複此動作。

（圖片來源：AARP）

練習五：手指觸摸

步驟1：將手放在臉前，手掌朝向自己，手指伸直。

步驟2至5：用每隻手指（食指、中指、無名指、尾指）觸摸拇指，形成一系列「OK」手勢，每次只用一隻手指。

（圖片來源：AARP）

練習六：拇指伸展

步驟1：將手放在臉前，掌心朝向自己。

步驟 2：保持4隻手指不動，將大拇指到手掌並嘗試觸摸尾指最底的關節位置。

（圖片來源：AARP）

練習七：指關節彎曲

步驟1：將手放在臉前，掌心朝向自己，指尖指向天空。保持手指伸直並貼緊。

步驟 2：將指尖屈向手掌捲曲。

（圖片來源：AARP）

下一頁：即睇保護手指關節的日常生活習慣！