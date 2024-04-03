歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
etnet健康網購 送維他命D3(價值$108)
易經看世界 世界風雲變
【洪灝策略】洪觀經濟，灝視全球
全港注視！定存息率比較神器
靈靈法同你拆解降頭！
健康好人生
Highlight:
健康專題：關注四高
健康頻道頁面大革新
主頁介紹影片
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
雙櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
新聞及評論
精選 ETF
槓桿及反向產品
詳情
搜尋
比較
教室
RQFII 人民幣基金
基金互認
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯虛幣
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
加密貨幣
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
世事政情
財智
職場
數碼新秩序
吃喝玩樂
會員專區
過往專欄
Video
專欄作者
投票區
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Video
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
社創SoIN
專題
新聞
圈中人語
社區項目
社企廊
Video
關節炎 | 美國退休者協會教7個手部運動預防關節炎！每朝做增強手握力、減少疼痛及疲勞！日常如何保護雙手關節？用廚剪好過廚刀？
健康Tips
長者疾病
關節肌腱炎
拉筋紓痛
生活百科

關節炎 | 美國退休者協會教7個手部運動預防關節炎！每朝做增強手握力、減少疼痛及疲勞！日常如何保護雙手關節？用廚剪好過廚刀？

健康大晒
健康大晒

　　長者其中一個困擾一定是面對關節僵硬及疼痛！不過年紀大不一定機器壞，關節炎是可以預防的疾病。美國退休者協會指關節炎是因關節軟骨表面磨損，活動時變得不順暢，導致僵硬、疼痛，甚至喪失活動能力的一種退化性疾病。職業治療師教7個手部運動保持關節健康，又分享日常生活貼士，大家可以跟著一起做，從今日起維持關節健康！

 

7個手部練習預防關節炎！

 

　　美國退休者協會表示，根據《關節炎與風濕病學》的研究，估計每個人一生中有40%的風險患有症狀的關節炎。雖然軟骨不能重建，但我們可以保持關節中的軟組織柔軟預防疾病！只要每日在早上將以下7個練習當作常規暖身運動，每隻手重複5次，可以增強手握力之餘，疼痛感及疲勞亦有所減輕！

 

練習一：肩部伸展

 

步驟1：雙臂向上伸展。然後彎曲右手肘，將右手伸向腦後，朝向肩胛骨。

 

步驟2：用左手抓住右肘，然後將其輕輕拉向背部中央，交換手臂並重複。

 

關節炎 | 美國退休者協會教7個手部運動預防關節炎！每朝做增強手握力、減少疼痛及疲勞！日常如何保護雙手關節？用廚剪好過廚刀？

（圖片來源：AARP）

 

練習二：手肘屈曲和伸展

 

  • 可幫助舒緩網球肘或高爾夫球肘等疾病

 

步驟1：將一隻手臂伸到身前，掌心向下。

 

步驟2：將手掌向上並彎曲手肘，使手掌移向肩膀。

 

步驟3：拍打一下，然後將手臂向後伸直，並將手掌轉回起初的位置。

 

關節炎 | 美國退休者協會教7個手部運動預防關節炎！每朝做增強手握力、減少疼痛及疲勞！日常如何保護雙手關節？用廚剪好過廚刀？

（圖片來源：AARP）

 

練習三：「祈禱」與反向「祈禱」

 

  • 有助於舒緩腕管綜合症

 

步驟1：雙手合十，呈祈禱姿勢，手肘向外，維持與胸口同樣高度。

 

步驟 2：將雙手放低至腰部高度，同時手掌合十，停留一下。

 

步驟3：轉動雙手，使手背合上，掌心向外，手指向下指向腳趾。

 

步驟4：舉起雙手回到起初位置。

 

關節炎 | 美國退休者協會教7個手部運動預防關節炎！每朝做增強手握力、減少疼痛及疲勞！日常如何保護雙手關節？用廚剪好過廚刀？

（圖片來源：AARP）

 

練習四：手指張開

 

  • 關節炎會使雙手難以張開和合起來，但這種伸展運動可以幫助保持手部靈活性

 

步驟1：將一隻手舉在身前，掌心朝向自己，將手指盡可能分開。

 

步驟2：握緊拳頭並保持幾秒鐘，用另一隻手重複此動作。

 

關節炎 | 美國退休者協會教7個手部運動預防關節炎！每朝做增強手握力、減少疼痛及疲勞！日常如何保護雙手關節？用廚剪好過廚刀？

（圖片來源：AARP）

 

練習五：手指觸摸

 

步驟1：將手放在臉前，手掌朝向自己，手指伸直。

 

步驟2至5：用每隻手指（食指、中指、無名指、尾指）觸摸拇指，形成一系列「OK」手勢，每次只用一隻手指。

 

關節炎 | 美國退休者協會教7個手部運動預防關節炎！每朝做增強手握力、減少疼痛及疲勞！日常如何保護雙手關節？用廚剪好過廚刀？

（圖片來源：AARP）

 

練習六：拇指伸展

 

步驟1：將手放在臉前，掌心朝向自己。

 

步驟 2：保持4隻手指不動，將大拇指到手掌並嘗試觸摸尾指最底的關節位置。

 

關節炎 | 美國退休者協會教7個手部運動預防關節炎！每朝做增強手握力、減少疼痛及疲勞！日常如何保護雙手關節？用廚剪好過廚刀？

（圖片來源：AARP）

 

練習七：指關節彎曲

 

步驟1：將手放在臉前，掌心朝向自己，指尖指向天空。保持手指伸直並貼緊。

 

步驟 2：將指尖屈向手掌捲曲。

 

關節炎 | 美國退休者協會教7個手部運動預防關節炎！每朝做增強手握力、減少疼痛及疲勞！日常如何保護雙手關節？用廚剪好過廚刀？

（圖片來源：AARP）

 

下一頁：即睇保護手指關節的日常生活習慣！

 

CONTINUE READING
Tags:#手部#關節炎#骨科#廚具#運動#伸展運動#肩部#長者#關節痛#廚刀#廚剪#軟骨#痛症#物理治療
Add a comment ...Add a comment ...

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生