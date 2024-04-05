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視網膜脫落原因 | 台灣YouTuber眼睛出現黃色殘影、視角扭曲揭視網膜脫落一半！拍片呼籲戒甩5大傷眼壞習慣
健康Tips

視網膜脫落原因 | 台灣YouTuber眼睛出現黃色殘影、視角扭曲揭視網膜脫落一半！拍片呼籲戒甩5大傷眼壞習慣

健康解「迷」
健康解「迷」

　　【視力／眼睛／視網膜脫落】眼睛是靈魂之窗，視力一旦退化便不可逆轉。台灣美妝網紅Cindy去年年底看東西時會出現黃色殘影，一開始不以為然，直到後來症狀惡化遂求醫，確診視網膜脫落險失明，需要緊急做手術。術後她反思以往自己輕視護眼健康的重要性，並下定決心，戒掉5大陃習。

 

常生眼挑針 忽略眼睛健康

 

　　台灣美妝網紅Cindy在社交平台上拍片分享自己視網膜脫落的心路歷程，指從去年11月開始發現「眼睛有點怪怪的」。由於工作關係，她經常需要「使用眼睛」，如化妝、用電話、看電腦等，故此對於眼睛經常會感到不適已習以為常。加上頻繁化妝，Cindy眼睛裏少不免會有化妝品或髒物卡在裏面，導致她經常生眼挑針。她回想起那時候眼睛的不適感，只是聯想到可能是生眼挑針的先兆，或是戴隱形眼鏡時間太久而已，沒想到將會大禍臨頭。

 

看事物有黃色殘影

 

　　直到11月底，Cindy因工作關係出國，當時發現視力開始很不對勁。她形容「看東西時會有黃色的殘影」，例如突然轉頭的時候，看東西就好像「放了一片黃色的濾色片」。她覺得很奇怪，因這種不適感已持續很久，就算以往眼睛有不適感，亦不會持續那麼久，故此開始正視問題。她自行嘗試輪流遮蓋雙眼，一對比左右眼的視角，就發現問題並非想像中那麼簡單。

 

　　我左邊的視角看出去是有一塊區域是球體扭曲的，就好像突然有一塊很像被縮進去的……那時候我看我經紀人的臉，他的臉也是變得非常奇怪。我就知道，完蛋了……

 

揭視網膜脫落 拖延恐有失明風險

 

　　Cindy意識到眼睛情況的嚴重性，翌日遂求醫做詳細檢查。經檢查後發現情況比想像中還要嚴重，當時檢查報告顯示，她左眼的視網膜已有一半剝離開眼球，醫生並建議她要立刻做手術，直言「這兩天不開刀視力會大幅下降，甚至會失明」。Cindy得悉噩耗非常愕然，一方面她不覺得自己是視網膜脫落的高風險族群，亦不曉得何時被撞過眼睛，導致視網膜剝落。對此，她當下很緊張焦慮，怕萬一眼睛出了甚麼大問題，會影響她工作和日常生活，尤其是術後有可能出現的後遺症很有可能會影響儀容，如眼周或會留疤、眼皮或會下垂、變成斜視等。

 

戒掉5大傷眼壞習慣

 

　　Cindy最終順利完成手術，術後雖然感到眼球腫脹，但遵從醫囑小心護理後，亦慢慢康復痊癒。事後她比以前更重視眼睛健康和護理，總結5大傷眼壞習慣，提醒大家不要重蹈覆轍：

 

1. 不要關燈看手機

 

　　關燈看手機未必會直接導致視網膜脫落，但對視力會造成很大傷害，如加深近視和散光度數。Cindy以前很喜歡只開著一盞小檯燈看電話，就是因為懶惰不想起床關燈。經歷過視網膜脫落後，她明白「起身關燈這事情比起眼睛失明真的太小太小了」，她現在會將光線充足的環境下看電話，到有睡意的時候才把燈關掉。

 

2. 外出戴太陽眼鏡

 

　　Cindy以前不喜歡戴太陽眼鏡，後來意識到戴太陽眼鏡可以保護眼睛不受到光害，特別是曾經動過眼睛手術的人士屬於白內障的高危族群，更需要遠離強光直接照射眼球。

 

3. 養成保護眼睛的意識

 

　　Cindy表示經過這一役，當遇到有人靠近自己眼睛，就會下意識用手遮擋，恐防眼睛在受到撞擊。

 

4. 戒掉大力捽眼習慣

 

　　Cindy以前很常捽眼，無意中可能弄損視網膜不自知，故此她提醒捽眼有可能會讓視網膜容易受損，盡量不要大力揉眼睛。

 

5. 縮短戴隱形眼鏡的時間

 

　　除了工作時間，Cindy都會隨身帶著近視眼鏡替換，一完成工作就會將隱形眼鏡脫下來，減少眼球的負擔。

 

9大護眼貼士

 

　　據本港衞生署資料建議9大護眼貼士，提醒市民要關注眼睛健康，日常要養成良好生活習慣，減少對眼睛的負擔和傷害。

 

● 1. 定期檢查視力，至少每年檢查一次。

● 2. 看電視適時休息並與屏幕保持適當距離，如持續觀看電視超過45分鐘，便應休息5至10分鐘，並應與電視螢幕保持適當距離，適當距離是螢幕對角線長度的2.5倍以上。

● 3. 如持續使用電腦或手機45分鐘，便應休息5至10分鐘， 看看遠處或做護眼操。應保持適度的光線及與顯示 屏幕保持最少50厘米距離。保持良好的姿勢，使雙眼平視或輕度向下注視螢光屏。

● 4. 避免躺臥看書或使用手提電話。

● 5. 多吃各種水果、蔬菜及多喝水。

● 6. 保持良好的生活習慣，睡眠充足。

● 7. 日間戶外活動時應戴上闊邊帽子或有效阻隔紫外線（UV）的太陽眼鏡，同時亦應避免直望太陽或強光。

● 8. 當眼睛感到痕癢或不適時，應閉上眼睛。切勿用手「捽眼」。

● 9. 如發現眼睛有毛病，應儘快安排眼科視光檢查或向醫生求診。

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#手術#後遺症#化妝#網紅#白內障#近視#美妝#護理#眼科#YouTuber#視網膜#視網膜脫落#眼球#隱形眼鏡#太陽眼鏡
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