陽痿治療 | 男性每增1小時用電腦時間，提高近4倍患陽痿風險？台灣中醫：堅持做5件事30日可增強性能力！按2個穴位可補腎助陽？

【生殖健康／性功能／性功能障礙／陽痿／用電腦／久坐／研究】長時間使用電腦除了會造成眼睛皮膚、肩頸膊痛外，亦可影響男士生殖健康！最近有研究指出，長時間使用電腦會增加男性性功能障礙問題（俗稱陽痿）的風險，每用1小時電腦就會增加接近4倍風險。

長時間用電腦恐致陽痿

綜合外媒報道，美國男性學會及歐洲男性學會近日在 《男性研究期刊》（The Journal of Men's Studies）上發佈有關男性久坐行為與性功能之關係的共同研究。研究由上海長海醫院團隊進行，收集超過20萬名男士的遺傳基因、荷爾蒙變化、精神狀況與久坐行為等數據，針對男性使用電腦、睇電視、開車等日常休閒久坐行為，分析這些行為與男性性功能障礙之間的關聯性。

研究結果發現，休閒時使用電腦的遺傳易感性越高，男性陽痿的可能性就越大，每增加1.2小時使用時間，陽痿風險就會提高3.57倍；然而睇電視、開車等同樣屬久坐的行為，則沒有證據顯示會增加陽痿風險。

此外，研究亦發現不論男女，電腦使用時間的增加都與性發育及生殖方面作用的卵泡刺激激素（FSH）數值降低有關，但對抑鬱症、不安焦慮情緒、血管健康指標則並未造成影響。團隊認為，研究結果可能反映著長時間使用電腦會增加陽痿風險，或與卵泡刺激激素數值下降有關，但其機制或因果關係尚未明確，故不能低估內皮功能障礙或心理障礙等其他因素，這些因素可能存在著影響關係。

5大方法增強性能力

台灣網紅中醫「77老大」曾在其YouTube頻道分享5大方法改善陽痿問題，只要堅持做，30天就可以見效：

飲食調整：如果發現性功能每況越下，可能是因為腎精不足及血液循環變差所致。針對補腎，中醫師建議可以珍惜黑豆、芝麻、紫米、木耳、烏梅、黑棗、桑椹等食物；針對改善血液循環則要多吃含有類黃酮及花青素的食物，例如藍莓、士多啤梨、黑莓、車厘子、提子、蘋果、梨、柑橘類水果等，有助擴張血管、改善男性性功能。他建議大家，可以每星期從中各選1種食物食1次，有助調理早洩及陽痿情況。

穴道按摩：「湧泉穴」位於腳底從上而下約1/3位置，以及「關元穴」，位於肚臍下方3吋位置。這兩個穴位能夠補腎助陽、強筋健骨，每天按壓1次，每次5分鐘，只要堅持1個月就見到有明顯效果。

喝黃精水：黃精性質溫和，每天飲用有助養氣補陰、補腎、健脾、調理男性性功能、抗衰老、抗皺紋等，對於經常捱夜加班、有失眠問題等人士非常有用。每次用2錢黃精和熱水沖泡20分鐘即可，及後也可以一直來回沖泡至沒有味道為止。

凱格爾運動（Kegel Exercise）：類似「憋尿」時的收縮動作，男士們會感覺到肛門、會陰部和睾丸有收縮感。中醫師建議大家可以每天做5組、每組12次，每次收縮5秒再放鬆5秒，有助促進海綿體流通、加強底部肌肉。

中醫調理：傳統醫學能夠針對性功能障礙進行調理，有氣虛問題者能夠補氣，有腎虛問題者能夠養腎，壓力大人士又可以疏肝解鬱；而中醫能夠根據個人情況對症下藥，只要2個月就能夠看到有明顯進步。

6大營養提高精子活性

台灣泌尿外科專科醫生陳偉傑醫生和羅詩修醫生，亦曾於Facebook專頁分享男性備孕的秘訣，建議男士可以透過攝取以下6大營養，有助提高精子活躍度：

水：作為精液主要成分，具有潤滑、保護精子的功能，但留意飲用水若遭污染或會影響男性生育率。

維他命：維他命C、D、E能夠促進精子生成、增強精子活性，建議可多曬太陽以幫助自然合成維他命D，多食用堅果類食物以補充維他命E。

優質蛋白質：作為精子生存所需要的原料，當中的精氨酸更是構成精子頭部的主要成分，有助提高精子活力，建議可以多進食瘦肉、蛋類、魚蝦等。

鈣及鎂：作為提高精子蛋白酶活性及代謝的必要物質，建議可以多進食深色蔬菜、黃豆、海帶、蝦皮等。

鋅及葉酸：有助增加精子總數，建議可以多進食蠔、貝類、蛤、蝦、動物肝臟等。

硒：作為組成精子尾巴的成分，如缺乏會令精子呈現彎曲狀，使其活動力變差，建議可以多進食紅肉及海鮮類。

轉載自晴報