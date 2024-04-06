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胃癌症狀 | 內地女長期食隔夜餸胃痛嘔血揭中期胃癌！長期儲存食物滋生多種有害微生物！早期症狀與胃炎類似、近8成患者發現已是中晚期？
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胃癌症狀 | 內地女長期食隔夜餸胃痛嘔血揭中期胃癌！長期儲存食物滋生多種有害微生物！早期症狀與胃炎類似、近8成患者發現已是中晚期？

健康解「迷」
健康解「迷」

　　不少人為慳錢，都會有食剩飯剩菜的習慣。但内地一名28歲的女子因長期吃雪櫃中的剩飯剩菜，出現胃痛、胃脹等問題，某天突然嘔血，前往醫院檢查後確診胃癌中期。醫生表示，早期胃癌容易與普通胃炎、胃病混淆，近80%的患者發現時往往已是中晚期。

 

　　據《中國藍新聞》報道，浙江杭州28歲女子小趙（化名），長期都吃雪櫃中因怕浪費而沒有丟掉的食物，甚至是過期食物。但即便她省吃儉用，仍然會被父母嘮叨和數落。

 

　　由於長期吃剩飯剩菜，再加上一直生活在鬱悶且壓抑的環境下，小趙開始出現胃痛、胃脹等問題，直到有一天她出現嘔血，就醫檢查發現竟已罹患胃癌中期。

 

　　醫生表示，長時間儲存的食物會滋生大腸桿菌、金黃色葡萄球菌或霉菌等有害微生物，進而引起腹瀉、噁心等不適症狀，嚴重情況下甚至會引發胃癌。

 

　　他續指，早期胃癌很容易與普通胃炎、胃病混淆，將近80%的胃癌患者在發現時往往已經是中晚期，因此錯失了最佳診治時機。醫生提醒，如果飯後出現異常腹脹、不能緩解的腹痛、不明原因、黑便等症狀，就要及時就醫。

 

胃癌有年輕化趨勢 東方人及女性容易患上

 

　　台灣胰臟科醫生林相宏曾在其Facebook專頁分享，胃癌有年輕化趨勢，不少年輕人常常以為只是胃痛，後來透過胃鏡檢查後才意外地發現實為胃癌，年輕人的胃癌比率約佔胃癌族群的5%，以女性居多，或與女性荷爾蒙接收器有關。而年輕患者常常確診時都已是第3至4期，並且腫瘤擴散能力變得很強；同時亦指出，東方人更容易患上胃癌，比例佔了全世界一半以上，其原因可能與幽門螺旋菌、環境或飲食習慣相關。

 

　　不過醫生坦言，年輕人患上胃癌的症狀，比與老年人患上的狀況實在難以區別，所以年輕人容易掉以輕心，結果在確診時已為時已晚。平均年輕人從有症狀到確診約為時一年，無形間增加惡化了風險。

 

胃癌6大常見症狀

 

林醫生指出胃癌有6大常見症狀：

 

1. 胃痛

2. 進食時容易飽脹

3. 體重下降

4.貧血、眩暈、喘氣

5. 腸胃道出血或吐血、排便黑色

6. 年輕人容易產生腹水、腹膜轉移

 

資料來源：胰臟醫師 林相宏

 

轉載自晴報

 

Tags:#胃癌#癌症#胃痛#腹瀉#大腸桿菌#食用安全#健康#家居#胰臟科#腸胃肝臟科#金黃色葡萄球菌#霉菌#嘔血#隔夜菜
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