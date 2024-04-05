經痛舒緩 ︳ 37歲女經痛足20年！依賴止痛藥致胃炎！減肥發現經痛元兇！經期前7日戒喝一飲品即止痛

【經痛／月經／牛奶／減肥】經痛是大部分女士們每月必經的煎熬。一名飽受經痛折磨20年的女網民，從小到大嘗試過不同方法亦無法紓緩來經的不適，只能夠靠食止痛藥鎮痛，導致患胃炎而經常胃痛。因為一次減肥的機會，她開始飲食管理，無意中發現經痛的元兇。

經痛20年嘗遍各種療法不果

該名37歲台女在「Dcard」以「經痛20年，終於找到經痛的元兇」為題發文，指自己從17歲開始飽受嚴重經痛困擾，輕則躺在床上無法動彈，但很多時候都會「痛到上吐下瀉」，嚴重到甚至去急症室求醫止痛，但她形容這個情況是「家常便飯」。

月經三天就像熬過災難一樣，每個月都要害怕「姨媽」的來訪。

迫不得已靠食止痛藥致胃炎

對於女事主來說，唯一能緩和經痛的有效方法就只有止痛藥和口服避孕藥，故此，女事主養成長期吃止痛藥的習慣。每逢經期到來，女事主形容「一見血就要立刻吞止痛藥，不能等到痛了才吃」。她明知吃止痛藥對胃部構成負擔，故平常不會空肚吃藥，亦會配搭胃藥和飯後吃藥。但因長年累月吃止痛藥鎮痛，難免會「削胃」導致她患上胃炎，「動不動就胃痛，但又不得不吃止痛藥」。

雖然她經痛嚴重，但經期一直很準時，月經量亦正常。為求安心，她有為此做過婦科檢查，結果顯示一切正常，沒有任何囊腫等婦科疾病。這讓女事主更覺得困擾，無故的嚴重經痛讓她試過各種偏方和治療方法，包括中藥調理、戒冰飲、經前一週熱敷、月見草油等，更言「大概只差懷孕沒試過了」。

揪出經痛元兇 原來與奶製品有關

直到去年，女事主因為減肥開始飲食管理，意外發現導致多年經痛的元兇。她減肥前很喜歡喝鮮奶茶和牛奶咖啡，因為減肥戒掉所有奶製品後，她發現就算來經期間喝凍飲，亦不會導致經痛。女事主隨後發現，只要在經期前7天不吃任何奶類製品，「連芝士或有含奶的甜點也不碰」，經期不僅不會經痛，皮膚狀況亦因而變穩定。她建議有經痛問題的女士們亦可以嘗試這方法，經期前不吃奶類製品和多喝水，或許能紓緩經期不適，但大前提是先做婦科檢查，確認沒有身體異常。

忍七天，我可以輕鬆度過接下來的21天！我個人覺得非常值得！

女網民踴躍實測

帖文下有不少女網民留言，指自己同受經痛困擾，得悉女事主方法後揚言要實測是否有效。同時亦有任職醫護的網民提醒女士們戒奶製品時，亦要注意鈣質吸收，避免因缺乏營養素而造成停經後骨質疏鬆和肌少症的問題。留言區亦吸引不少女士分享自己來經時避免經痛的方法，各有各說法。

網民有乜講

1. 我只要生理期前低碳，吃乾淨一點，生理期來就不會痛。主要是荷爾蒙的波動少、內分泌比較穩定，差很大。

2. 我喝奶類會長痘痘、也有乳糖過敏。

3. 我很愛喝牛奶、但以前體育班、校隊的時候生理期還吃剉冰都不會痛。自從沒在運動後都痛得要死，前陣子恢復每天運動30分鐘又不會痛，後面懶惰了又開始痛…

4. 你的症狀跟我一模一樣！我也是從高中見血就吃止痛，以前還常常昏倒。但我真的每個月定時來，檢查也沒問題。

5. 我是因為皮膚戒奶戒糖後，眞的不太會痛了！然後皮膚也好很多！

6. 我是自從改喝素食奶後月經前就不會漲奶了！也不會痛，還瘦了好幾公斤！

7. 這兩天剛痛完，下個月來試試！好想知道婦科醫生或營養師對牛奶影響經痛的看法。

8. 突然發現我很久沒喝奶都沒事，最近開始喝之後……開始冒痘痘，抱歉了牛奶，我們分手吧。

6種食物趕走經痛

台灣婦產科醫生張瑜芹曾在其Facebook專頁指出，不少女生每月都要經歷「折磨」，除了吃止痛藥外，亦可以補充營養素來止痛。她建議可多吃24種食物來補充營養素，首選「6種趕走經痛好食物」：

黑巧克力：含有豐富的鎂，有助止痛與穩定心情。

其他食物：香蕉、百香果、楊桃、櫻桃

小魚乾：補充足夠鈣質，減緩子宮痙攣和收縮

其他食物：牛奶、雞蛋、蝦子、牡蠣

豬瘦肉：富含維生素B1，可以提升疼痛耐受性

其他食物：糙米、燕麥、全穀類、豆類

熱紅豆湯：溫熱可以促進血液循換，改善經痛，豐富鐵質還能改善經期的貧血。

其他食物：紅肉(牛、羊、豬)、豬血、鴨血、豬肝

杏仁：鈣質豐富，可以調節子宮肌肉收縮

其他食物：瓜子、花生、黑芝麻、榛果

鮭魚：魚肉富含Omega-3脂肪酸，可以舒緩疼痛、減緩發炎

其他食物：鯖魚、虱目魚、核桃、魚油

轉載自晴報